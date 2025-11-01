Kaotikus közlekedés, szemétkupacok és hajléktalanok hada – dokumentumfilm mutatja be a főváros tragédiáját (VIDEÓ)

Csaknem egyórás, hiánypótló dokumentumfilmet készített a Magyar Nemzet, amely Budapest elmúlt hat évének történéseit dolgozza fel. „A főváros tragédiája – közlekedési káosz, korrupció, drogosok és hajléktalanok – itt a teljes kép Karácsony Gergelyék elmúlt hat évéről” – hangzik el a film felütésében, majd visszamegyünk az időben 2019. október 13-ig, ami a narrátor szerint fekete betűvel íródott Budapest képzeletbeli öröknaptárában.

Hiszen az addig fejlődő pályán lévő fővárost, „kisiklatta, holtvágányra terelte a hatalomváltás”.

A főpolgármesteri székben Tarlós Istvánt Karácsony Gergely váltotta, aki főpolgármesterségének első öt évében igyekezett magát „a baloldali politika fenegyerekeként és Orbán Viktor egyetlen lehetséges legyőzőjeként bemutatni. Ebben Gyurcsány Ferenc és a régi baloldal támogatta” – hangzott el.

Mint ismert, a 2024-es önkormányzati választáson Karácsony éppen csak megtartotta pozícióját, emlékezetes mindössze 293 szavazattal kapott többet, mint a kormánypártok által is támogatott Vitézy Dávid.

Egy éve pedig Karácsony már a Magyar Péter vezette Tisza Párttal is együttműködik, és kiegészültek a Fidesz-KDNP politikájától gyorsan ellépő Vitézy Dáviddal: