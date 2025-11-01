Kaotikus közlekedés, szemétkupacok és hajléktalanok hada – dokumentumfilm mutatja be a főváros tragédiáját (VIDEÓ)

Drogkutató Intézet: Budapesten kezd tarthatatlanná válni a droghelyzet
A baloldali városvezetés színre lépése óta a fővárosban romlik a droghelyzet.
Hiánypótló film mutat rá, miként épült le Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt az egykor szebb napokat látott magyar főváros.
Csaknem egyórás, hiánypótló dokumentumfilmet készített a Magyar Nemzet, amely Budapest elmúlt hat évének történéseit dolgozza fel. „A főváros tragédiája – közlekedési káosz, korrupció, drogosok és hajléktalanok – itt a teljes kép Karácsony Gergelyék elmúlt hat évéről” – hangzik el a film felütésében, majd visszamegyünk az időben 2019. október 13-ig, ami a narrátor szerint fekete betűvel íródott Budapest képzeletbeli öröknaptárában.
Hiszen az addig fejlődő pályán lévő fővárost, „kisiklatta, holtvágányra terelte a hatalomváltás”.
A főpolgármesteri székben Tarlós Istvánt Karácsony Gergely váltotta, aki főpolgármesterségének első öt évében igyekezett magát „a baloldali politika fenegyerekeként és Orbán Viktor egyetlen lehetséges legyőzőjeként bemutatni. Ebben Gyurcsány Ferenc és a régi baloldal támogatta” – hangzott el.
Mint ismert, a 2024-es önkormányzati választáson Karácsony éppen csak megtartotta pozícióját, emlékezetes mindössze 293 szavazattal kapott többet, mint a kormánypártok által is támogatott Vitézy Dávid.
Egy éve pedig Karácsony már a Magyar Péter vezette Tisza Párttal is együttműködik, és kiegészültek a Fidesz-KDNP politikájától gyorsan ellépő Vitézy Dáviddal:
Budapesten tehát összeállt a Tisza-DK-Karácsony-Vitézy koalíció.
Mindegyikük felel tehát azokért a viszonyokért, melyek Karácsony főpolgármestersége alatt alakulnak ki.
Menekülésként pedig mint mindig, most is másokra mutogatnak.
A dokumentumfilmben rámutatnak többek között, hogy hat évvel ezelőtt a magyar fővárosban „megállt az idő”. Sőt, bizonyos területeken látványos visszalépéseket tapasztalhatunk.
„A város balliberális vezetése ideológiai alapon, minden szakmai megfontolást sutba vágva fogott a mindennapok átszervezéséhez. A többséget agyon bosszantó extrém ötletek jelentek meg
– sorolták.
Karácsony hat évének leltárát „a képtelenebbnél képtelenebb megoldások” jellemzik. Azonban ez csak a felszín, amit mindenki láthat. „A gaz mellett a korrupciós ügyek is burjánzanak:
bár Karácsony Gergelyék szinte semmilyen ígéretüket nem váltották valóra, gyorsan kiépült a jutalékos rendszer,
vagyis az a jogsértő működési mechanizmus, amelyben fővárosi ingatlanokat árusítottak ki csúszópénz kíséretében” – írta a film kapcsán a Magyar Nemzet.
A teljes dokumentumfilmet alább tekintheti meg:
Karácsony Gergely 2019-ben még „zéró toleranciát” hirdetett a korrupcióval szemben – most viszont fővárosi cége, a Budapest Brand körül milliós prémiumok, luxusparkolók és túlköltekezések borzolják a kedélyeket.