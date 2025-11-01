Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
11. 01.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 01.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
hajléktalan korrupció káosz dokumentumfilm közlekedés főpolgármester Budapest szemét Karácsony Gergely Vitézy Dávid

Kaotikus közlekedés, szemétkupacok és hajléktalanok hada – dokumentumfilm mutatja be a főváros tragédiáját (VIDEÓ)

2025. november 01. 17:56

Hiánypótló film mutat rá, miként épült le Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt az egykor szebb napokat látott magyar főváros.

2025. november 01. 17:56
null

Csaknem egyórás, hiánypótló dokumentumfilmet készített a Magyar Nemzet, amely Budapest elmúlt hat évének történéseit dolgozza fel. „A főváros tragédiája – közlekedési káosz, korrupció, drogosok és hajléktalanok – itt a teljes kép Karácsony Gergelyék elmúlt hat évéről” – hangzik el a film felütésében, majd visszamegyünk az időben 2019. október 13-ig, ami a narrátor szerint fekete betűvel íródott Budapest képzeletbeli öröknaptárában.

Hiszen az addig fejlődő pályán lévő fővárost, „kisiklatta, holtvágányra terelte a hatalomváltás”.

 A főpolgármesteri székben Tarlós Istvánt Karácsony Gergely váltotta, aki főpolgármesterségének első öt évében igyekezett magát „a baloldali politika fenegyerekeként és Orbán Viktor egyetlen lehetséges legyőzőjeként bemutatni. Ebben Gyurcsány Ferenc és a régi baloldal támogatta” – hangzott el.

Mint ismert, a 2024-es önkormányzati választáson Karácsony éppen csak megtartotta pozícióját, emlékezetes mindössze 293 szavazattal kapott többet, mint a kormánypártok által is támogatott Vitézy Dávid. 

Egy éve pedig Karácsony már a Magyar Péter vezette Tisza Párttal is együttműködik, és kiegészültek a Fidesz-KDNP politikájától gyorsan ellépő Vitézy Dáviddal:

Budapesten tehát összeállt a Tisza-DK-Karácsony-Vitézy koalíció.

Mindegyikük felel tehát azokért a viszonyokért, melyek Karácsony főpolgármestersége alatt alakulnak ki. 

Kapcsolódó vélemény

undefined

Szalay-Bobrovniczky Kristóf

Facebook

Idézőjel

Karácsony és a Tisza Párt tették tönkre Budapestet

Menekülésként pedig mint mindig, most is másokra mutogatnak.

Budapesten megállt az idő

A dokumentumfilmben rámutatnak többek között, hogy hat évvel ezelőtt a magyar fővárosban „megállt az idő”. Sőt, bizonyos területeken látványos visszalépéseket tapasztalhatunk. 

„A város balliberális vezetése ideológiai alapon, minden szakmai megfontolást sutba vágva fogott a mindennapok átszervezéséhez. A többséget agyon bosszantó extrém ötletek jelentek meg

– sorolták.

Ezt is ajánljuk a témában

A gaz mellett a korrupció is burjánzik

Karácsony hat évének leltárát „a képtelenebbnél képtelenebb megoldások” jellemzik. Azonban ez csak a felszín, amit mindenki láthat. „A gaz mellett a korrupciós ügyek is burjánzanak: 

bár Karácsony Gergelyék szinte semmilyen ígéretüket nem váltották valóra, gyorsan kiépült a jutalékos rendszer, 

vagyis az a jogsértő működési mechanizmus, amelyben fővárosi ingatlanokat árusítottak ki csúszópénz kíséretében” – írta a film kapcsán a Magyar Nemzet.

A teljes dokumentumfilmet alább tekintheti meg:

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Ezt is ajánljuk a témában

 

 

 

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
elcapo-2
2025. november 01. 19:02
A buta budapesti proliknak ez tökéletesen megfelel. A proli-libsi élősködők jól érzik magukat a koszban.
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. november 01. 19:00
belbuda 2025. november 01. 18:24 Hála a gondos szolidarítási adónak... Áprilisig ki kell bírni...😉 - Anyádat nekem kell megbaszni, impotens libsi?
Válasz erre
0
0
nyafika
2025. november 01. 18:59
Rinyáló picsaszájú. A Nyírtassi bugris paraszt...
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. november 01. 18:56
újra és újra le kell írni: Egy rohadt plussz fillért se az ország pénzéből Budapestnek! Újra eladósította a kornissi 5000 és újra az országtól várja az ellopott pénzek pótlását! Nem kell a konervatívoknak Karógeri pozíciója, legyen nyugodtan akár demszky helyette! Az a fontos, hogy csak akkor adjunk nekik újra normális vezetést, ha fellógatták az eddigi tönkretevőiket, összegyűjtötték az újrakezdéshez szükséges pénzt (most éppen a rendszeresen még befolyó hitelekből élnek, ezt ugye értiktek?) és kifejezetten kérnek rá minket konzervatívokat!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!