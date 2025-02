Ezt már nem lehet tovább a szőnyeg alá söpörni – el kell kezdeni kezelni a hajléktalanhelyzetet Budapesten

„Nekem és a kollégáimnak az a dolgunk, hogy minden helyzetet kezeljünk, minden hozzánk fordulónak igyekezzünk segíteni. Így volt ez a Covid idején is, mikor szigorú higiéniás szabályokat vezettünk be, nagyon sokat fertőtlenítettünk, mert nálunk nem volt home office. Minden épület előtt fertőtlenítő állomásokat állítottunk fel, hogy ne vigyük be a betegséget. Nem is volt fertőzöttünk az első korlátozások idején. 2021-ben is egyedül csak engem vitt el a mentő, de rövid időn belül talpra álltam” – jegyezte meg.

Kőbányán a Baptista Szolgáltató Centrumban népkonyhát is üzemeltetnek, ahova az utcán élők mellett más rászorulók is betérnek. Fotó: Mandiner/ Ficsor Márton

Addig maradhatnak, amíg nem állnak talpra

Szó esett még a támogatott lakhatásról is, amelyet olyan szenvedélybetegeknek biztosítanak, akik addiktológiai igazolással kerülnek hozzájuk. „2017-ben újítottuk fel azt a házat itt a telephelyünkön, amelyben jelenleg 12 szenvedélybeteg él. Nekik itt a hajléktalanságuk véget ért, hiszen saját szobakulccsal rendelkeznek, de ez még mindig nem önálló lakhatás, hanem intézményesített. A lakók addig maradhatnak, amíg nem állnak talpra, nem erősödnek meg kellően”.

„Ha egy szenvedélybeteg tovább tud lépni, s visszatér a normál életbe, mindig úgy búcsúzok el tőle, hogy leszögezem, az intézményünk mindig nyitva áll számára. Ha netán megbotlik, semmiképp se maradjon az utcán, térjen vissza, keresünk megoldást. Mert bár vannak sikersztorik, és vannak olyan egykori lakóink, akik vidéken, saját házban vagy albérletben kezdtek új életet, de azoknál, akik ezt a poklot megjárják, ott megvan az esély a visszaesésre. De azt is örömmel vesszük, ha időről időre visszatérnek és beszámolnak a sikereikről.

Szeretnénk, ha a jövőben még többeknek tudnánk segítő kezet nyújtani. Terveink között szerepel, hogy további 30 férőhellyel bővítsük a támogatott lakhatást”

– magyarázta.

A támogatott lakhatásba bekerülőknek a hajléktalanság bár véget ér, de ez még mindig nem önálló lakhatás, hanem intézményesített. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

Kutiné Ádám Szilvia végül szólt arról is, hogy a hajléktalan mintaprogram keretén belül náluk közfoglalkoztatásba is be tudják vonni a fedél nélkülieket. Ehhez a Haller utcai központban kell jelentkezniük, ezután tudják kiközvetíteni őket a Maglódi úti centrumba, ahol többek között terület- és parkrendezési munkákba, takarításba vagy a tűzifa program megvalósításba állhatnak be. „Van egy önkormányzattal közös tűzifaprogramunk is, melynek lényege, hogy a rászoruló családoknak tüzelőt adunk. Így

nálunk az a helyzet áll elő, hogy a rászorulók segítik a rászorulót azzal, hogy felhasogatják azokat a fákat, amelyek hozzánk kerülnek”

– tudtuk meg az intézményvezetőtől.

Kőbánya többszörösen bizonyított

„A főváros területi eloszlásához képest Kőbányán aránytalanul magas a hajléktalanellátó intézmények száma. Ráadásul a fővárosi létesítmények mellett civil és egyházi fenntartású intézmény is működik a kerületben. Emellett Kőbányán sok a zöld felület, amelyek ha nincsenek kellően karbantartva, szintén vonzzák a fedél nélkülieket. Erre jó példa a Terebesi-erdő, de korábban számos közterület is ilyen volt, még a Népliget is” – tudtuk meg Pap Sándor önkormányzati képviselőtől. A városatya felidézte, hogy a 2010-es évek elején az említett Terebesi-erdőben egy mintegy 60-70 fős kolónia élt, az ő telepüket végül a baptista szeretetszolgálat munkatársainak segítségével sikerült felszámolni, az itt lakókat kigondozni – arra az időszakra tehető a Centrummal való jó kapcsolat kezdete.

Elhangzott, hogy ugyancsak ezekre az évekre tehető a Kocsis Máté, jelenlegi fideszes frakcióvezető nevéhez köthető Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési, Közösségi Program (rövid nevén: LÉLEK Program) elindítása is, amely „a hajléktalanság jelenségét a maga összetettségében kezelte”. Idővel ezt vitte tovább a Baptista Szolgáltató Centrum. „Azok a fedél nélküli emberek, akik ebbe a programba bekerültek, először átestek egy átfogó egészségügyi vizsgálaton, a betegségeiket meggyógyították. Ezt követően pszichológiai – ha kellett, pszichiátriai –, mentálhigiénés, életvezetési segítséget kaptak.

A Terebesi-erdőben találkoztunk olyan hajléktalan emberrel, aki – elmondása szerint – a lipótmezei elmegyógyintézet megszűnését követően került az utcára”

– idézte fel a képviselő.

A hajléktalan embereknek újra kell tanulniuk a szabályrendszereket

Azért is nehéz a hajléktalanhelyzet kezelése, mert az ebbe az élethelyzetbe került emberek többnyire elszoktak a mindennapi szociális érintkezés, hétköznapi viselkedés szabályaitól, egyeseknél pedig sosem volt az életük része. „Ha egy hosszabb ideje fedél nélkül élőt vissza akarunk integrálni a társadalomba, újra meg kell teremteni a társadalommal való együttélés képességét. Felnőtt, harmincas, negyvenes éveikben járó embereknek újra meg kell tanítani azokat a komplex szabályrendszereket, amelyek szerint a világ működik. Legyen szó társas érintkezéssel, lakhatással, álláskereséssel, mindennapi gazdálkodással vagy életvezetéssel kapcsolatos szabályokról és praktikus ismeretekről – amelyekből az átlagos felnőtt észre sem veszi, mennyit alkalmaz nap mint nap – mindet újra el kell sajátítsák az önálló élethez” – magyarázta a képviselő.

Arra is kitért, hogy hajléktalanoktól és velük foglalkozó szakemberektől is hallotta már: van akinek „vonzó” ez a fajta szabadság, szabadosság, a szabályok nélküli élet.

Úgy tűnik, ezeknek az embereknek a társadalmi kötöttségek bonyolultak, nehezen teljesíthetőek

– ezért terhesek és frusztrálóak. Ugyanakkor ők is magukban hordozzák a meg nem feleléstől, az elutasítottságtól való félelmet. Ha egy erdőben élnek, akkor teljesen szabadok ezen nyomástól – jóllehet ott is kialakul egy szabályrendszer, de egyszerűbb mint a normális hétköznapokban” – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy egy önkormányzat mit tehet annak érdekében, hogy csökkentse a köztéri hajléktalanságot, Pap Sándor azt felelte:

ez fővárosi feladatvállalás nélkül nem megy.

„Kőbánya önkormányzata komoly forrásokat fordított a probléma kezelésére. Aki a már említett LÉLEK-programba bekerült, nem csak lakhatást, de munkát is kaphatott. Kerületüzemeltetési feladatokat kaptak, mint parkrendezés, gallyazás, közterület-karbantartás. Aki sikeresen visszaintegrálódott a munka világába, lehetősége volt önkormányzati bérlakásba költözni”.

A képviselő itt leszögezte, hogy ez jellemzően egy hosszú folyamat: a kiválasztástól az önálló életvitel megteremtéséig nem ritkán 5 év telt el, és a szociális szférában dolgozó szakembereknek az utógondozással is foglalkozniuk kellett, hogy megelőzzék a visszaeséseket. A társadalomba való teljes visszailleszkedésig a jelentkezők töredéke jut el.

„Ez egy sziszifuszi munka, és csak azon lehet segíteni, aki maga is akarja és hajlandó tenni érte minden nap.

Viszont aki ezt végigcsinálta, valóban visszailleszkedett a társadalomba. Ezekre a sikertörténetekre nagyon büszkék vagyunk” – ismertette.

Nemrég Kőbányán folytatta a kerületjárást Szentkirályi Alexandra frakcióvezető és csapata. Mint fogalmazott, „a főpolgármesterrel ellentétben mi itt vagyunk és nem csak meghallgatjuk, de igyekszünk is tenni a budapestiekért, a kőbányaiakért”. Fotó: Facebook

„Ki kell mondani, hogy Budapesten igenis van hajléktalanhelyzet!”

A képviselő elmondása szerint a hajléktalanság fővárosi és nem kerületi szintű probléma, ezek az emberek szabadon mozognak Budapesten. A helyzet javítása érdekében több fővárosi kerület – így Kőbánya is – komoly erőfeszítéseket tesz, de egyedül egyik sem tudja egyedül megoldani. Néhányukat aránytalanul jobban sújtja ez a helyzet – sajnos Kőbányát is. „Muszáj a Fővárosi Önkormányzatnak is felébredni: a budapesti emberek nagy részének – köztük a kőbányaiaknak – ez egy napi szintű probléma. Időt, figyelmet, forrásokat kell fordítani a helyzet javítására, a kerületeket egyenrangú partnerként kezelve.”

Ugyanakkor álláspontja szerint a Karácsony Gergely-féle városvezetés alatt újabb káosszal teli évek várhatók. „Üdvös lesz, ha kevesebb a tanácsadó a Városházán, de valójában,

ebben a közgyűlési szerkezetben megjósolhatatlan, mit várhatunk az égető szociális ügyek terén a főpolgármestertől, a Tisza Párttől és az LMP-től”

– mondta el.

„Végre őszintén kell beszélni és el kell kezdeni kezelni a hajléktalan-helyzetet Budapesten. Kezet tördelni és sajnálkozni, vagy másra mutogatni itt már rég kevés.

A főpolgármester és csapata azt sem tudja megmondani, hány embert érint a hajléktalanság a fővárosban.

A fővárosi tulajdonú hajléktalan-ellátó intézmények állapota szégyenletesen rossz. Eközben a közterületeket és a tömegközlekedési eszközöket szépen lassan ellepték a hajléktalanok, a szemét és az orrfacsaró bűz. A Budapesten élők és dolgozók joggal várnak el rendet és tisztaságot, de amíg a Karácsonyék nem is foglalkoznak érdemben a problémával, nem lesz érdemi változás, csak a helyzet okozta feszültség nő tovább” – tette hozzá Pap Sándor.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Getty Images / Srdjanns74