Egyre durvább a hajléktalanhelyzet Budapesten, a Fidesz lezárná éjszakára az aluljárókat

A volt főpolgármester kijelentette, az első probléma akkor érte őket, amikor egy ombudsman – aki teoretikus ember volt, segédfogalma sem volt, hogy a valóságban mi a helyzet – olyanokat állított például, hogy a lelki egészséghez való joguk sérül.

Így az Alkotmánybíróságnál megtámadta a fővárosi hajléktalanrendeletet, amelynek az volt a célja, hogy az óvodák, iskolák környékét, a nagy forgalmú aluljárókat, metróállomásokat tegyék rendbe úgy, hogy az eredeti funkciójuknak megfelelően működhessenek.

Szentkirályi úgy véli,

vannak olyan emberek, akik bevallottan nem akarnak a társadalmi együttélés szabályainak megfelelni,

és ebből lehet, hogy renitens magatartás alakul ki, ami közbiztonsági szempontból is hatalmas problémát jelent. A fővárosnak most is meglenne minden eszköze, hogy ezt elkerülje, s reméli, a helyzet nem fog tovább romlani.