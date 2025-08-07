Ft
08. 07.
csütörtök
Sebestyén Géza Európa Magyarország vásárlás Párizs Nyugat Budapest London Európai Unió élelmiszer

Derült égből: egy pillanat alatt helyretették a liberális közgazdászokat és okoskodókat

2025. augusztus 07. 18:19

Végérvényesen kiderült, hogy Magyarország az egyik legélhetőbb hely Európában.

2025. augusztus 07. 18:19
null

Elég a hazugságokból! Ideje tisztán látni: Magyarország nem az élelmiszerárak pokla! – szögezte le Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

A számok nem hazudnak: nálunk egy átlagos bevásárlás harmadannyiba kerül, mint New Yorkban.

Mi fizetünk 37 eurót azért, amiért ott 100-at kérnek! Európa térképén sincs olcsóbb ország nálunk – Budapest és Varsó vezetik a legolcsóbb városok listáját” – fogalmazott a közgazdász.

„Közben a »drága Nyugat« városaiban (mint Zürich, Párizs vagy London) horror árak vannak. A francia fővárosban például több mint 54 százalékkal drágább a bevásárlás, mint Madridban.

Ne hagyjuk, hogy elhitessék velünk, hogy nálunk a legrosszabb!

A valóság az, hogy nálunk az egyik legélhetőbb és legmegfizethetőbb élet van Európában– mutatott rá Sebestyén Géza.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

