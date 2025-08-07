Derült égből: egy pillanat alatt helyretették a liberális közgazdászokat és okoskodókat

Elég a hazugságokból! Ideje tisztán látni: Magyarország nem az élelmiszerárak pokla! – szögezte le Facebook-oldalán Sebestyén Géza.

A számok nem hazudnak: nálunk egy átlagos bevásárlás harmadannyiba kerül, mint New Yorkban.

Mi fizetünk 37 eurót azért, amiért ott 100-at kérnek! Európa térképén sincs olcsóbb ország nálunk – Budapest és Varsó vezetik a legolcsóbb városok listáját” – fogalmazott a közgazdász.

„Közben a »drága Nyugat« városaiban (mint Zürich, Párizs vagy London) horror árak vannak. A francia fővárosban például több mint 54 százalékkal drágább a bevásárlás, mint Madridban.

Ne hagyjuk, hogy elhitessék velünk, hogy nálunk a legrosszabb!

A valóság az, hogy nálunk az egyik legélhetőbb és legmegfizethetőbb élet van Európában” – mutatott rá Sebestyén Géza.