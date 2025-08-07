Ft
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Budapest repülőjárat Nagy Márton Egyesült Államok

Breaking: közvetlen repülőjárat indul Budapestről Amerikába!

2025. augusztus 07. 15:17

Nagy Márton hatalmas bejelentést tett.

2025. augusztus 07. 15:17
null

Újra lesz közvetlen légi összeköttetés Magyarország és az Egyesült Államok között – jelentette be csütörtökön Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon. Tájékoztatása szerint 

az American Airlines 2026 májusától napi közvetlen járatot indít Budapest és Philadelphia között.

A miniszter szerint a járat nemcsak az utazást teszi egyszerűbbé, hanem új lehetőségeket teremt a gazdasági kapcsolatok erősítésében és a turizmus fellendítésében is. Bejegyzésében azt is hangsúlyozta: „Donald Trump elnöksége új utakat nyit meg a két ország között”, és a mostani bejelentés fontos mérföldkő, de nem a végcél. 

Dolgozunk tovább!”

– írta.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

masikhozzaszolo
•••
2025. augusztus 07. 16:29 Szerkesztve
Visszük gyorsan a vámokat! Többet vártam Trumptól! Legalább olyan 50-100-at. Hogy előbb azt mondta? Tényleg! A szomszéd hullámos papagája jut eszembe. A nejemre bízták. És hát átment, etette, csipkedte a fülbevalóját, röpködött örömében a függönyre, csillárra, jobb-bal-vállára. És itt a zene gordonkára, sőt bőgőre vált. Megjött a gazda. A madárka huss, ment az ajtónak. A gazda gyorsan becsukta az ajtót. És a kismadár éppen résen volt. Az ajtórésen. Na, úgy járt, mint mi, a nagy gondoskodásban, szeretetben! Rogánt kompenzálják.
sajtszagufidkanyok
2025. augusztus 07. 16:22
Recsol kikoltozese miatt kell
Csigorin
2025. augusztus 07. 16:11
Philadelphia? Akkor mar miert nem New York?
szandokan-3
2025. augusztus 07. 15:51
Marci a menekülésért felelős miniszter.
2
4
