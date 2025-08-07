Breaking: közvetlen repülőjárat indul Budapestről Amerikába!

Újra lesz közvetlen légi összeköttetés Magyarország és az Egyesült Államok között – jelentette be csütörtökön Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebookon. Tájékoztatása szerint

az American Airlines 2026 májusától napi közvetlen járatot indít Budapest és Philadelphia között.

A miniszter szerint a járat nemcsak az utazást teszi egyszerűbbé, hanem új lehetőségeket teremt a gazdasági kapcsolatok erősítésében és a turizmus fellendítésében is. Bejegyzésében azt is hangsúlyozta: „Donald Trump elnöksége új utakat nyit meg a két ország között”, és a mostani bejelentés fontos mérföldkő, de nem a végcél.

Dolgozunk tovább!”

– írta.