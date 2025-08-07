Bajban Karácsony: a Lánchíd-botrány miatt félmilliárdos hűtlen kezelés miatt nyomoz a NAV

Tíz új gyanúsított a fővárosi baloldalt is érintő Lánchíd-botrány miatt indított nyomozásban
A kulcsfigura egy exügyvéd,, akinek „a korrupciós botránya egészen a budapesti Városházáig érhet”.
Az ügy előzménye, hogy 2023 novemberében a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) – akkor még adócsalás gyanúja miatt – őrizetbe vette a praxisától eltiltott Vig Mór exügyvédet.
Különösen jelentős, azaz ötszázmillió forintot meghaladó vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt zajlik a nyomozás a túlárazott Lánchíd-botrányhoz köthető fővárosi számlagyár ügyében – értesült Magyar Nemzet. Az ügy előzménye, hogy 2023 novemberében a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) – akkor még adócsalás gyanúja miatt – őrizetbe vette a praxisától eltiltott Vig Mór exügyvédet, akinek a testvére Vig Dávid, az Amnesty International Magyarország igazgatója, miután a férfi belebukott a sok száz milliós számlagyárba.
A NAV nyomozói – két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve – 33 helyszínre szálltak ki, majd dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le. Eddig tizenöt gyanúsítottat hallgattak ki, köztük több strómant. A lap emlékeztet, hogy az eljárás keretében korábban házkutatást tartottak a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is, mert az eddigi információk szerint a Vig Mórhoz kapcsolható botrány a túlárazott Lánchíd-felújításhoz vezethető vissza.
A milliárdokkal túlárazott Lánchíd-felújításból „kiszedett” tetemes összeg útja egyre biztosabbnak tűnik: a gyanú szerint a beruházásra szánt közpénz egy része készpénz formájában, több közvetítőn keresztül a Városházán és vezető baloldali politikusok zsebében köthetett ki.
Karácsony Gergelyék a 2019-es politikai váltás után megfúrták a Tarlós Istvánék által a Lánchíd felújítására kedvező feltételekkel kötött tendert és új közbeszerzési eljárást írtak ki. A pályázaton az előző városvezetés alatt is befutó A-Híd Zrt. lett a győztes, ám ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát. Ráadásul
majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték.
Ismert, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt az exügyvéd cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek, aminek nagy részét Vig Mór készpénzben fel is vette, amihez egy másik ügyvéd is segítséget nyújtott. Az ügyben hónapokkal ezelőtt fordulat történt: egy ismeretlen személy levelet küldött az egykori elszámoltatási kormánybiztosnak, Budai Gyulának. A levélben az szerepelt, hogy Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összegekkel.
Senkit sem találtak az épületben.
A levélíró azt is közölte Budaival, a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz. A fideszes képviselő vesztegetés gyanújával feljelentést tett, a Magyar Nemzet szerint a rendőrség nyomozást is indított, majd az eljárást áttette a NAV-hoz.
Nyitóképünk archív: Karácsony Gergely főpolgármester a felújítás alatt álló Lánchíd megújult, első kőoroszlánjának visszahelyezésén a híd budai oldalán 2022. október 18-án, Máthé Zoltán, MTI/MTVA