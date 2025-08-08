Ft
Tisza Párt Kutyapárt 444 Kovács Gergely

A Kutyapárt és a 444 csörtéjéről

2025. augusztus 08. 10:29

Ki ment le kutyába? (És ki van folyamatosan ott?)

2025. augusztus 08. 10:29
Hont András
Hont András
ÖT.hu

„Akad néhány megjegyzésem a Kutyapártot ért politikai és sajtótámadásról. Bár lehet, hogy teljesen fölöslegesen, mert valami különös okból az MKKP minden választás előtt maga dönt úgy, hogy halálosan ront az esélyein, és inkább alulról szagolja a parlamenti küszöböt. Bemegy például ez a Csoki nevű a rivális párt propagandacsatornájának műsorába, a Kutyapártról egy jó szót sem szól, de körbeudvarolja a Tisza Pártot, a tiszás kommentelők meg elküldik a kurvaanyjába. Hatalmas igazolás.

Na, de vissza a tárgyhoz! Én nem hiszem, hogy a 444 lejárató cikket közölt volna Kovács Gergelyről, ahhoz ugyanis az inkriminált írásműnek meg kéne felelnie a »cikk« kategóriájának. »Nagyon fura«, »mintha«, »valami nem stimmel«. Igen, ezek úgynevezett kiragadott részletek, de ez még csak a cím volt. A »mintha« jellemzi az egész nagyon fura szöveget, amelyről a szerző ezt írja: »cikkünkhöz fél tucat, egymástól független forrással beszéltünk«. Azaz hat emberrel, amelyből kettőről azért pontosan tudjuk, kicsoda (a két szembeforduló), de a főszereplő nincs köztük. (A felek között vita támadt, hogy mi volt a határidő a válaszra, a polgármester állítja, hogy az anyagot még azelőtt közölték, hogy módja lett volna válaszolni a föltett kérdésekre). Viszont névtelen forrásból gond nélkül közlik a következő, rendkívül súlyos inszinuációt: »több forrásunk említette, hogy tudomásuk szerint még függőben van egy kábítószerrel való visszaélési ügye, és ezzel is ‘foghatják’«. A jegyszedőnek az anyja pedig egy malomtulajdonos kulák szeretője volt.”

Nyitókép forrása: KISBENEDEK Attila / AFP

Kapcsolódó vélemény

undefined

Kötter Tamás

Idézőjel

A 444 valódi tulajdonosai egy egész országot akarnak Magyar Péterrel nyerni

A Magyar Kétfarkú Kutya Párt pedig útban van.

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

survivor
2025. augusztus 08. 11:32
Mich99 "bongó "az egy antilop.. "A bongó (Tragelaphus eurycerus) az emlősök (Mammalia) osztályának párosujjú patások (Artiodactyla) rendjébe, ezen belül a tülkösszarvúak (Bovidae) családjába és a tulokformák (Bovinae) alcsaládjába tartozó faj. A csavartszarvú antilopokon belül legközelebbi rokonai a nyala és a nagy kudu....." Hát, nyalják a Nagy Kudut,,, :-))
survivor
2025. augusztus 08. 11:28
Nagy baj lehet a Tiszánál, ha a Kutyák leendő max. 1 (na jó 2)% ára hajtanak... :-))
ihavrilla
2025. augusztus 08. 11:01
Semmi szokatlan. Lehet rajtuk röhögni.
Mich99
2025. augusztus 08. 10:59
A kutyák többsége lement patkányba!
