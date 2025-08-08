„Építi a szeretetországot” – Kocsis Máté is reagált Kéri László botrányos mondataira

Ahogy arról beszámoltunk, Kéri László rendkívül ízléstelen módon vázolta fel, hogyan lehetne megbuktatni a Fideszt 2026-ban. A legutóbb Magyar Péter rendezvényein felbukkanó politológus szerint, ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, és ha olyan lesz a hangulat, hogy a fideszesekkel úgy bánnak, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre. „Olyan hangulatot kell teremteni a választás előtt, hogy nyilvánvalóan kínos legyen, ha valaki még mindig fideszes!” – fogalmazott Kéri László.

Az elhangzottakra Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is reagált. A politikus azt írta közösségi oldalán: „A hanyatló Kéri Laci bácsi szerint »jelentős hatással lehet a választásra, ha úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel«.

Ezek szerint ő is építi a tiszás szeretetországot. És erre az ürge még bárhol kell? Te jó világ!

Köszönjük, még néhány ilyen mondat, és meglesz az ötödik kétharmad!” – fogalmazott Kocsis Máté.

Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala