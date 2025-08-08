Ft
Kocsis Máté Kéri László Magyar Péter Fidesz

„Építi a szeretetországot” – Kocsis Máté is reagált Kéri László botrányos mondataira

2025. augusztus 08. 09:17

A politikus szerint még néhány ilyen megszólalás, és meglesz az ötödik kétharmad!

2025. augusztus 08. 09:17
null

Ahogy arról beszámoltunk, Kéri László rendkívül ízléstelen módon vázolta fel, hogyan lehetne megbuktatni a Fideszt 2026-ban. A legutóbb Magyar Péter rendezvényein felbukkanó politológus szerint, ha gyengül a Fidesz-táborban a büszkeség, ha megrettennek a vereségtől, és ha olyan lesz a hangulat, hogy a fideszesekkel úgy bánnak, mint a pestisesekkel, az jelentős hatással lehet a választási részvételre. „Olyan hangulatot kell teremteni a választás előtt, hogy nyilvánvalóan kínos legyen, ha valaki még mindig fideszes!” – fogalmazott Kéri László.

Az elhangzottakra Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője is reagált. A politikus azt írta közösségi oldalán: „A hanyatló Kéri Laci bácsi szerint »jelentős hatással lehet a választásra, ha úgy bánnak a fideszesekkel, mint a pestisesekkel«.

Ezek szerint ő is építi a tiszás szeretetországot. És erre az ürge még bárhol kell? Te jó világ!

Köszönjük, még néhány ilyen mondat, és meglesz az ötödik kétharmad!” – fogalmazott Kocsis Máté.

Nyitókép forrása: Kocsis Máté Facebook-oldala

Box Hill
2025. augusztus 08. 11:57
„Erőszak és gyűlölet, hazugság és rágalmazás, verés és öldöklés - ezek a módszerei a jakobínus-leninista hatalomhordozóknak.” (Adam Michnik, 1984)
Válasz erre
0
0
ben2
•••
2025. augusztus 08. 11:57 Szerkesztve
Szvsz nem lesz 2/3, de nem is kell. Az ellenzék 2026-ban annyira romokban lesz, hogy 2022-ben el se tudták volna képzelni. A parlamentből kihullanak a rutinosnak számító ellenzéki képviselők és a helyüket átveszi egy agyhalott zombisereg, akik Kulja András szellemi nívóját próbálják alulról megugrani (sikertelenül). A belpesti gittegylet az elbukott választást teljes egészében a Tiszán fogja leverni, így nem lesz mögöttük se pénz, se társadalmi támogatottság, se média, sodródó politikai hullaként fogják kibekkelni a ciklust, mint anno az Együtt vagy most a Jobbik. Tetézi majd a bajt, hogy a Tisza továbbra is az O1G mindenszarista kényszerpályán tartja az ellenzéket, a népszerűségük elpárolog, miközben nem hagynak teret más, épkézláb ellenzéki formációknak.
Válasz erre
0
0
dzsini75
2025. augusztus 08. 11:55
Vajon Kéri Laci bácsi a Tisza fiatal és agilis szakértői közé sorolható..?…. Kéri László a “NextGen” a Tiszában……. 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
0
fejberugottviktordeelegge
•••
2025. augusztus 08. 11:37 Szerkesztve
Szerintem 2025. augusztus 08. 10:32 • Szerkesztve A mai korban balfasz, ti ugyanazok vagytok. Idegen hatalom seggét nyaljátok." Ezek az elmebetegek csak ezt a dumát tudják lökni?LOL Bukó van seggfej.Tudjuk szutyok,soros, brüsszel,tisza ,ukrajna,stb stb.LOL Mehetsz vissza az élőhelyedre sárga csillagos.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!