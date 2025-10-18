Itt az újabb óriási botrány: Karácsony Gergely tízmilliárdokat kér számon a kormányon – miközben gond nélkül talicskázták ki alóla a milliókat

Kiszivárgott hangfelvételen illeti súlyos vádakkal az MSZP-t Karácsony Gergely
Karácsony Gergely egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszél, hogy az MSZP-s Tóth Csaba fenyegeti a családját, szétlophatják Zuglót, és elássák, ha oda visszatér.
Karácsony Gergely 2019-ben még „zéró toleranciát” hirdetett a korrupcióval szemben – most viszont fővárosi cége, a Budapest Brand körül milliós prémiumok, luxusparkolók és túlköltekezések borzolják a kedélyeket.
„A Fidesz titkosszolgálati módszerekkel lehetővé tette, hogy a magyar emberek megtudják, hogy esetemben valóban zéró tolerancia van a korrupcióval szemben. Tulajdonképpen hálásnak kell lennem ezért” – minderről még 2019 szeptemberében beszélt Karácsony Gergely, miután napvilágot látott róla egy olyan felvétel, amelyen arról beszélt, hogy az MSZP-s Tóth Csaba fenyegeti a családját, szétlophatják Zuglót, és elássák, ha oda visszatér.
Karácsony Gergely és a korrupció – érdemes hosszabban ízlelgetni ezt a két fontos elemből álló mondatot. A budapesti főpolgármester eddigi pályafutása során, így vagy úgy, de a korrupció valahogyan mindig felbukkant, aztán pedig tovahessent, mielőtt igazán komolyra fordult volna a helyzet. Bár Karácsony nem volt döntési helyzetben, mégis annál a Mediánnál kezdte a pályafutását, amely cég több százmilliós megrendeléseket kapott az országot csődbe vivő Gyurcsány-kormánytól. A cég vezetőjének, Hann Endrének az alakja pedig megjelent az Elk*rtuk – című filmben, amely az őszödi beszédről szólt.
Azt, hogy Kósa Lajost Debrecen környékén csak "Mr. 20%" gúnynéven emlegették 2010 előtt.
A Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjét a korábbi miniszterelnök felesége, Dobrev Klára emlékeztette, hogy 2006-ban az akkori kormányfő tanácsadója volt. Karácsony milliókat keresett a megbízással, de nem is volt hálátlan.
2010-et követően Karácsony az ellenzéki LMP-frakcióban foglalt helyett, majd pedig az ökopárt 2013-as felbomlása után független képviselő volt. Értelemszerűen a korrupció ezekben az években nem volt merült fel vele kapcsolatban, de Schiffer András nemrégiben egy nagyon érdekes dologról beszélt az LMP-ből kiszakadók kapcsán.
Az ügyvéd felidézte, hogy a szakadás előtt az egyik legfőbb vita annak kapcsán volt, hogy egy politikai szervezet fogadhat-e el pénzt Soros Györgytől.
Az LMP-ből távozók szerint az utóbbi dolog egyáltalán nem számít problémának, miközben bizony ez is a korrupció egyik fajtája.
2014-ben Karácsony végül a zuglói polgármesteri székben landolt, ahol finoman szólva is kusza helyzet alakult ki. Ennek az állapotnak a nyilvánosság előtti megjelenése volt a korábban már idézett kiszivárgott felvétel.
és a végül a főpolgármesteri székben landolt.
2019-óta vezeti a fővárost Karácsony; 2022-ben még megpróbálta megszerezni a miniszterelnöki széket, de kurta-furcsa módon elbukott a 2021-es baloldali előválasztáson. A korrupció témája akkor is napirendre került a kampányban, mivel a mai napig nem lehet pontosan tudni, hogyan és milyen százmilliók áramlottak a különféle jelöltek körül. Arról sem tudunk máig semmit, hogy Karácsony a második helyről miért lépett vissza a harmadik javára. Ami biztos, hogy a főpolgármester a kis kalandja után „visszatért” ahhoz a tevékenységéhez, amire elvileg megválasztották.
A főpolgármester 2019-es és 2021-es kampányfinanszírozása is a figyelem középpontjába került.
Egyre több információ derül ki a XIV. kerület zűrös parkolási ügyeiről.
Az esetemben valóban zéró tolerancia van a korrupcióval szemben –
mondá még 2019-ben Karácsony. Most pedig mit olvasunk: egy a főváros által létrehozott cég esetében több milliós fizetések, tízmilliós prémiumok, luxusparkolók használata, elképesztő túlköltekezések történtek a mögöttünk hagyott években. A Budapest Brand esetében a prémiumok jóváhagyása, a beszámolók elfogadása és a javadalmazási szabályzat módosítása mind a főpolgármester hatáskörében történt.
A vizsgálati jelentés szerint a cég gyakorlatilag Karácsony személyes propagandáját végezte.
Önmagában a Budapest Brand körüli hírek esetében meg kellene tenni a feljelentéseket, a hatóságoknak lefolytatni a megfelelő vizsgálatokat, majd pedig ha valóban történtek visszaélések, akkor azért az érintetteknek büntetőjogi felelősséget kell vállalnia.
De van itt egy kis bökkenő önmagában a visszaélés gyanúján kívül is?
Karácsony Gergely 2019-es főpolgármesterré választása óta hol gyengébben, hol erősebben arról beszél, hogy azért nincsenek fejlesztések Budapesten, mert a gonosz kormány egyrészt nem ad pénzt, másrészt ellopja. Ezzel párhuzamosan egy másik narratívát is felépített a főpolgármester, mégpedig azt, hogy két-háromhavonta bejelenti, hogy a pénzhiány miatt mindjárt itt van a főváros csődje.
Ezek a kommunikációs panelek futnak 2019 ősze óta, miközben most kiderült, hogy csak egy hétbetűs feliratra 7,6 millió forintot költöttek a korifeusok.
Miközben Karácsony a kormánytól hisztérikus kisgyerekként követeli, hogy szüntessék meg a teljesen igazságos szolidaritási adót, addig mindenféle komolyabb ellenőrzés nélkül folytak ki a tízmilliók egy kis cégen keresztül. Mi lehet akkor a BKV-nál vagy éppen a BKK-nál, vagy a többi közműcégnél, ha egy pici cégnél arra költöttek el havonta negyedmillió forintot, hogy a vezetők egy luxusszállodában parkoljanak? És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy miközben Budapest az Európai Unió egyik legjómódúbb fővárosa, addig a főpolgármester parlamentben ülő párttársai arról beszélnek, hogy fizessenek a gazdagok, csak éppen a Karácsony által vezetett önkormányzat ne fizessen?
Ha csak egy pillanatra hátrébb lépünk, és az elemi logika szabályait követjük, akkor tényleg nem könnyű megérteni:
hogyan lehetséges az, hogy látszólag teljesen értelmetlen dolgokra milliókat költ a főváros egyik cége, miközben a főpolgármester pénzhiányról és csődről beszél?
Adódik a válasz erre a helyzetre, de jobb, ha ismét visszaadom a szót a főpolgármesternek: „Én úgy működök, hogy viszonylag ritkán csapok az asztalra, és ezt be akarom osztani. Nem egy autoriter ember vagyok, és eddig egyszer volt olyan, hogy azt mondtam, hogy ez így lesz, és akkor az úgy lett.”
Hát kedves főpolgármester Úr, ahogy nézem az elmúlt évtizedekben eléggé spórol azzal az asztalra csapással!
Az asztalra csapás pedig akkor is elmaradt, amikor a Budapest Brand vezetői havi negyedmillió forintért béreltek parkolóhelyet egy luxusszállóban!
Bizony arra sem tudok példát, hogy „egyszer volt olyan, hogy azt mondtam, hogy ez így lesz, és akkor az úgy lett”! A Blaha Lujza téren továbbra sem használható a közvécé, és még a hármas metrót sem sikerült több mint hat év alatt klimatizálni, de sebaj. Ez legyen a legkisebb probléma. Azonban mivel 2019. óta semmi mást nem hallunk a főpolgármestertől, mint hogy a kormány szándékosan tönkreteszi Budapestet, üdvös dolog lett volna legalább egyszer az asztalra csapni, hogy ne az egyik általa alapított cégből tolják ki talicskával a milliókat!
Már ez is nagy eredmény lett volna!
Öt éve a klíma nélküli szerelvényekkel kampányolt Karácsony.
„Biztos lesz majd külön ünnepélyes WC-átadó is” – tekintett a jövőbe a Megafon munkatársa.
Budapest főpolgármestere nem szokta kibontani a teljes igazságot azzal kapcsolatban, hová kerül a főváros által befizetett szolidaritási hozzájárulás, de mi utánajártunk.
A főpolgármester mindenkit arra buzdított, hogy vegyen részt a parádén.
Eltűnt 214 milliárd forintnyi tartalék, a főváros csődbizottságot állított fel, mégis változatlan erővel halad előre Karácsony Gergely főpolgármester Rákosrendező ügyében.
Luxusparkolásra persze volt pénze az állítólag csődben lévő fővárosnak.
(Nyitókép: Magyar Nemzet / Hatlaczki Balázs)