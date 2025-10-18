Itt az újabb óriási botrány: Karácsony Gergely tízmilliárdokat kér számon a kormányon – miközben gond nélkül talicskázták ki alóla a milliókat

De van itt egy kis bökkenő önmagában a visszaélés gyanúján kívül is?

Karácsony Gergely 2019-es főpolgármesterré választása óta hol gyengébben, hol erősebben arról beszél, hogy azért nincsenek fejlesztések Budapesten, mert a gonosz kormány egyrészt nem ad pénzt, másrészt ellopja. Ezzel párhuzamosan egy másik narratívát is felépített a főpolgármester, mégpedig azt, hogy két-háromhavonta bejelenti, hogy a pénzhiány miatt mindjárt itt van a főváros csődje.

Ezek a kommunikációs panelek futnak 2019 ősze óta, miközben most kiderült, hogy csak egy hétbetűs feliratra 7,6 millió forintot költöttek a korifeusok.

Miközben Karácsony a kormánytól hisztérikus kisgyerekként követeli, hogy szüntessék meg a teljesen igazságos szolidaritási adót, addig mindenféle komolyabb ellenőrzés nélkül folytak ki a tízmilliók egy kis cégen keresztül. Mi lehet akkor a BKV-nál vagy éppen a BKK-nál, vagy a többi közműcégnél, ha egy pici cégnél arra költöttek el havonta negyedmillió forintot, hogy a vezetők egy luxusszállodában parkoljanak? És akkor még arról nem is beszéltünk, hogy miközben Budapest az Európai Unió egyik legjómódúbb fővárosa, addig a főpolgármester parlamentben ülő párttársai arról beszélnek, hogy fizessenek a gazdagok, csak éppen a Karácsony által vezetett önkormányzat ne fizessen?

Ha csak egy pillanatra hátrébb lépünk, és az elemi logika szabályait követjük, akkor tényleg nem könnyű megérteni: