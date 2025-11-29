Derült égből: feljelentették Karácsony Gergelyt

Ledobták a bombát a budapesti városvezetésre: napvilágra hozták a kínos jelentést – nagy bajban van Karácsony Gergely
„A budapestieknek tudniuk kell az igazságot” – fogalmazott Latorcai Csaba.
Tényi István személyesen számolt be róla.
A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István ezúttal Karácsony Gergely főpolgármester ellen tett feljelentést – szúrta ki a Magyar Nemzet.
Tényi a Facebook-oldalán ezt írta: „a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál landolt a túlszámlázásokról, kétes kifizetésekről és felesleges luxuskiadásokról elhíresült Budapest Brand-botrány ügyében keletkezett feljelentés.
Az ügyet Tényi István feljelentése nyomán vizsgálhatja meg a nyomozó hatóság.”
A lap emlékeztetett rá, hogy csütörtökön, a Kormányinfót követő sajtótájékoztatóján fenyegetőzésbe és zsarolásba kezdett a főpolgármester. Karácsony Gergely nehezményezte, hogy a Magyar Államkincstár inkasszált 6,2 milliárd forintot a főváros számlájáról. A főpolgármester, reagálva a Kormányinfón Budapest megmentésével kapcsolatban elhangzottakra,
jövő hétfő 17 órára összehívta a Fővárosi Közgyűlés ülését a kelenföldi buszgarázsba.
Ezt is ajánljuk a témában
„A budapestieknek tudniuk kell az igazságot” – fogalmazott Latorcai Csaba.
Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád