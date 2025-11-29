Ft
11. 30.
vasárnap
feljelentés Tényi István főpolgármester Budapest Brand Budapest Karácsony Gergely

Derült égből: feljelentették Karácsony Gergelyt

2025. november 29. 22:18

Tényi István személyesen számolt be róla.

2025. november 29. 22:18
null

A közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István ezúttal Karácsony Gergely főpolgármester ellen tett feljelentést – szúrta ki a Magyar Nemzet.

Tényi a Facebook-oldalán ezt írta: „a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányságnál landolt a túlszámlázásokról, kétes kifizetésekről és felesleges luxuskiadásokról elhíresült Budapest Brand-botrány ügyében keletkezett feljelentés.

Az ügyet Tényi István feljelentése nyomán vizsgálhatja meg a nyomozó hatóság.”

A lap emlékeztetett rá, hogy csütörtökön, a Kormányinfót követő sajtótájékoztatóján fenyegetőzésbe és zsarolásba kezdett a főpolgármester. Karácsony Gergely nehezményezte, hogy a Magyar Államkincstár inkasszált 6,2 milliárd forintot a főváros számlájáról. A főpolgármester, reagálva a Kormányinfón Budapest megmentésével kapcsolatban elhangzottakra,

jövő hétfő 17 órára összehívta a Fővárosi Közgyűlés ülését a kelenföldi buszgarázsba.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

nyafika
2025. november 30. 00:11
Lusta, tohonya, pénzéhes ingyenélő szardarab.
nyafika
2025. november 30. 00:08
Minden héten feljelenteni, egy nyugodt szunyókálós - kakaós napja se legyen! BALFASZ RINYÁLÓ PICSASZÁJÚ BUZERÁNS!
states-2
2025. november 29. 23:54
Azért kíváncsi lennék, mi kellene még ahhoz, hogy ezt korrupt komcsi seggfejet ne válassza meg újra és újra az elhülyült pesti választó.
europész
2025. november 29. 23:29
Miert nem a villamosgarazsba rendelte a rablobandajat?Hatha kivasalta volna oket a villamos.Biztosan fel az onbeteljesito joslatattol. Remelem Tenyi nem tevedett.
