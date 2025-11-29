Derült égből: feljelentették Karácsony Gergelyt

Az ügyet Tényi István feljelentése nyomán vizsgálhatja meg a nyomozó hatóság.”

A lap emlékeztetett rá, hogy csütörtökön, a Kormányinfót követő sajtótájékoztatóján fenyegetőzésbe és zsarolásba kezdett a főpolgármester. Karácsony Gergely nehezményezte, hogy a Magyar Államkincstár inkasszált 6,2 milliárd forintot a főváros számlájáról. A főpolgármester, reagálva a Kormányinfón Budapest megmentésével kapcsolatban elhangzottakra,