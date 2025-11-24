Ledobták a bombát a budapesti városvezetésre: napvilágra hozták a kínos jelentést – nagy bajban van Karácsony Gergely

Aggódhat Karácsony: elkezdődhet végre a fővárosi cégek átvilágítása
A budapesti cégeket független szakértők vizsgálhatják meg.
„A budapestieknek tudniuk kell az igazságot” – fogalmazott Latorcai Csaba.
Felháborítónak nevezte Latorcai Csaba hétfői Facebook-bejegyzésében a budapesti városvezetés eljárását.
„A sajtóban kiszivárgott cikkek bagatellizálják, de a Domokos-jelentés ennél sokkal súlyosabb:
Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak, luxusparkolóval és több százmilliós tanácsadói szerződésekkel.
A közpénz ég, a felelős vezetés pedig továbbra is hiányzik. A jelentést a mai nappal nyilvánossá tettük – a budapestieknek tudniuk kell az igazságot” – írta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.
