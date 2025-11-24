Ft
liberális Budapest Brand Budapest ellenzék Latorcai Csaba Karácsony Gergely baloldal

Ledobták a bombát a budapesti városvezetésre: napvilágra hozták a kínos jelentést – nagy bajban van Karácsony Gergely

2025. november 24. 22:02

„A budapestieknek tudniuk kell az igazságot” – fogalmazott Latorcai Csaba.

2025. november 24. 22:02
null

Felháborítónak nevezte Latorcai Csaba hétfői Facebook-bejegyzésében a budapesti városvezetés eljárását.

„A sajtóban kiszivárgott cikkek bagatellizálják, de a Domokos-jelentés ennél sokkal súlyosabb:

Karácsony Gergely alatt a Budapest Brand vezetői törvénysértő prémiumokat kaptak, luxusparkolóval és több százmilliós tanácsadói szerződésekkel.

A közpénz ég, a felelős vezetés pedig továbbra is hiányzik. A jelentést a mai nappal nyilvánossá tettük – a budapestieknek tudniuk kell az igazságot” – írta a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára.

Nyitókép: Képernyőkép/YouTube-videó

Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2025. november 24. 23:39
a budapesti hidakkal kapcsolatban megkezdték már a sóhajtozást? tarlós alatt már kész lenne a tender
a straight cold player
2025. november 24. 23:30
És a budapesti ,,értelmiség" amely olyan kényesen érzékeny mindennemű korrupcióval szemben, hosszú tömött sorokban vonul majd az urnákhoz, hogy megszavazza eme talpig böcsületes snájdig fiatalembert. Karácsony Gergelyt. Mert budapesten van a legtöbb zebra!
apro_marosan_petergabor
2025. november 24. 23:00
Ez a sz@rjankó bármit megúszhat, a bolsi-libero tanácsadók és háttérországuk kellő baksis ellenében elintézik.
Ízisz
2025. november 24. 22:16
Z. Most, hogy hivatalosan is tudjuk az igazságot a budapesti városvezetés korrupt ügyeiről, -amit eddig is tudtunk- lehetőségünk lesz a madátumának végén nem megszavazni újra ezt a bűnözőt??? És akik esetleg nem hallottak róla??? ❓🤨🤔 Más opció nincs az eltávolítására ennek a bűnözőnek??? ❓😏
