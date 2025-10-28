Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
főváros Budapest Brand Sziget Fesztivál

Öveket bekapcsolni: parázs viták a Fővárosi Közgyűlésben – így védené meg a kerületeket a polgári oldal

2025. október 28. 15:03

A Fidesz-KDNP járatbővítésre is javaslatot tett, valamint arra is rámutattak, hogyan kelene megoldani a lakhatási válságot a fővárosban.

2025. október 28. 15:03
null

***

Szerdán jön a Fővárosi Közgyűlés újabb ülése. Korábbi cikkünkben már összefoglaltuk, ezúttal milyen témák lesznek, de a polgári oldal azóta újabb javaslatokkal állt elő.

Kiállás a kerületek önállóságáért

„Budapest erejét és utánozhatatlan varázsát a kerületei adják” – írta bejegyzésében a budapesti Fidesz hivatalos Facebook-oldala.

Hozzátették: 

Ezért is különösen aggasztóak a főpolgármester szavaim miszerint a TISZA terve az, hogy megszünteti a kerületeket. A Fővárosi Közgyűlés álljon ki a kerületek mellett! 

A kerületek a demokratikus működés, az átláthatóság és a közösségépítés alapjai. Ezért frakciónk közös kiállásra szólítja fel a Közgyűlést a kerületek önállóságáért.”

A fővárosi kerületek védelmét szolgáló előterjesztés, melyet a Fidesz-KNDP-s Havasi Zoltán nyújtott be, elérhető a főváros honlapján.

Legyenek sűrűbbek a járatok halottak napján és mindenszentekkor!

Szintén Havasi jegyzi azt az előterjesztést, amelyben a Fidesz-KDNP arra tesz javaslatot, hogy 

mindenszentek és halottak napján minden évben legalább munkanapi sűrűséggel közlekedjenek a temetőket érintő járatok, 2026-tól pedig legyen belső körjárat a temetőkön belül, segítve az időseket és mozgásukban korlátozottakat.

A rozsdaövezetek fejlesztésével megoldható a lakhatási válság

A Fidesz-KDNP a lakhatási válság megoldására is javaslattal készül. Előterjesztésükben azt ajánlják, hogy a rozsdaövezetek fejlesztésével oldják meg a problémát.

„Budapesten ma 421 rozsdaövezet található. Ezek a kihasználatlan területek Budapest elfeledett tartalékai. Hasznosításuk érdekében magántőke bevonása szükséges. Ez nagyban segítené Budapesten a lakhatási válság kezelését” – olvasható a fővárosi Fidesz Facebook-bejegyzésében.

„Javaslatunk világos: 

a rozsdaövezetekben épüljenek végre új lakások. Ezeknek 70%-át értékesítsük az Otthon Start Program keretében, a maradék 30% pedig legyen fővárosi bérlakás”

– húzzák alá.

Mint írják, „ez a konstrukció azon túl, hogy megfizethető saját tulajdonú lakásokat kínálna a budapestieknek és az ide költözni vágyóknak, növelné az önkormányzati tulajdonú bérlakásállományt. Így a közszférában dolgozók szolgálati lakáshoz a »Munkával lakásba« programba bekerülő hajléktalan személyek pedig kedvezményes bérlakáshoz juthatnak.”

A nap, amikor káoszra és újabb botrányokra kell számítani Budapesten

Ahogy arról korábban beszámoltunk, számos szakpolitikai kérdés lesz napirenden október 29-én, de a végelszámolás alatt álló Budapest Brand körüli botrány, a Sziget Fesztivál ügye, valamint a taxisok tiltakozásai miatt nagyon könnyen temperamentumossá válhatnak a közéleti viták.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI / Bruzák Noémi

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nogradi
2025. október 28. 16:41
Milyen nemzeti oldal, orosz?
Válasz erre
0
0
orokkuruc-2
2025. október 28. 16:05
Minden hatalmat a Szov... Ja, nem? -Olyan "De ja vu" érzésem van! -Nem baj,a TISZA beállítja az 1980-as értékre! Bocs, ehhez innom kelett 2 üveg Bikavért
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!