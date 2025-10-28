Öveket bekapcsolni: parázs viták a Fővárosi Közgyűlésben – így védené meg a kerületeket a polgári oldal

***

Szerdán jön a Fővárosi Közgyűlés újabb ülése. Korábbi cikkünkben már összefoglaltuk, ezúttal milyen témák lesznek, de a polgári oldal azóta újabb javaslatokkal állt elő.

Kiállás a kerületek önállóságáért

„Budapest erejét és utánozhatatlan varázsát a kerületei adják” – írta bejegyzésében a budapesti Fidesz hivatalos Facebook-oldala.