Öveket bekapcsolni: parázs viták a Fővárosi Közgyűlésben – így védené meg a kerületeket a polgári oldal

„Budapesten ma 421 rozsdaövezet található. Ezek a kihasználatlan területek Budapest elfeledett tartalékai. Hasznosításuk érdekében magántőke bevonása szükséges. Ez nagyban segítené Budapesten a lakhatási válság kezelését” – olvasható a fővárosi Fidesz Facebook-bejegyzésében.
„Javaslatunk világos:
a rozsdaövezetekben épüljenek végre új lakások. Ezeknek 70%-át értékesítsük az Otthon Start Program keretében, a maradék 30% pedig legyen fővárosi bérlakás”
– húzzák alá.
Mint írják, „ez a konstrukció azon túl, hogy megfizethető saját tulajdonú lakásokat kínálna a budapestieknek és az ide költözni vágyóknak, növelné az önkormányzati tulajdonú bérlakásállományt. Így a közszférában dolgozók szolgálati lakáshoz a »Munkával lakásba« programba bekerülő hajléktalan személyek pedig kedvezményes bérlakáshoz juthatnak.”