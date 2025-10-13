Ezt nem vártuk: vége a Szigetnek? Gerendai újra a színen

Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, miután a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását – posztolta közösségi oldalára Karácsony Gergely főpolgármester hétfőn. A fesztivál sorsa most a külföldi tulajdonos üzleti döntésein múlhat, a főváros azonban továbbra is kiállna a rendezvény értékei mellett.

Úgy tűnik, újra színre lép az alapító Gerendai Károly, aki a Forbesnak azt nyilatkozta:

„Bár nemrég még nagyon nem így képzeltem el az elkövetkező éveimet, de a jelen helyzetben határozott célom megoldást találni a Sziget létének hosszú távú biztosítására.”

A fesztivált szervező Sziget Zrt.-nek ötéves területfoglalási szerződése van érvényben a fővárossal, ami 2026-ig tartott volna, ezt szeretné most közös megegyezéssel megszüntetni a cég. Ha új tulajdonos jön, aki folytatná a fesztivált, nyilvánvalóan újra kell majd kötnie ezt a megállapodást.

Gerendai reméli, hogy gyorsan, még októberben sikerül megállapodniuk, és olyan új tulajdonosi struktúra állhat fel, ami megfelelő biztosítékot tud nyújtani a Sziget sikeresebb folytatásához szakmai és pénzügyi szempontból is.