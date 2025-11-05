Kiderült, mennyiért vásárolja meg a Szigetet Gerendai Károly

Magyar Nemzet: Gerendai Károly nyomására a Tisza Párt végül a Sziget fesztivál támogatása mellett döntött
Az üzletember szerint a megvásárlás lehetősége „nyomasztó, de elkerülhetetlen felelősség” volt számára.
Gerendai Károly 5,8 millió fontért (mintegy 2,8 milliárd forintért) vásárolja vissza a Sziget Zrt.-t a Superstruct Entertainment/KKR amerikai befektetési alaptól – derült ki az Index cikkéből. A portál szerint a márkanév jogai ugyan továbbra is a befektetőnél maradnak, de Gerendai 15 éves licencszerződéssel, magyar irányítás alatt viszi tovább a fesztivált.
A Budapest Park is szerepet kap a tranzakcióban: ennek kapacitására támaszkodva biztosítja
a kétmilliárd forintos fedezetet, amellyel a korábbi tulajdonosok a jövőbeni veszteségeket kívánták lefedni.
A lap szerint a döntés hátterében az áll, hogy a Sziget az elmúlt években komoly pénzügyi gondokkal küzdött: 2023-ban 1,8 milliárd, 2024-ben pedig már 3,9 milliárd forint veszteséget termelt. A befektetők emiatt bejelentették, hogy 2026-ban már nem rendeznék meg a fesztivált. Gerendai szerint ez a lehetőség „nyomasztó, de elkerülhetetlen felelősség” volt számára.
Nem szeretném, ha a saját gyerekem eltűnne”
– fogalmazott korábban az üzletember.
A lap szerint Magyar Péter azért hátrált meg, mert Gerendai kész helyzet elé állította.
A 1993-ban indult Sziget Fesztivál a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legismertebb kulturális márkája lett, és több százezer külföldi látogatót vonzott évente. Gerendai most abban bízik, hogy a magyar kézbe kerülő rendezvény új lendületet kap, és ismét a térség egyik meghatározó kulturális eseményévé válhat. A 2026-os Sziget időpontját már be is jelentették, a jegyértékesítés pedig a héten elindul.
