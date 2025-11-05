Ft
Sziget Zrt KKR Gerendai Károly

Kiderült, mennyiért vásárolja meg a Szigetet Gerendai Károly

2025. november 05. 16:12

Az üzletember szerint a megvásárlás lehetősége „nyomasztó, de elkerülhetetlen felelősség” volt számára.

2025. november 05. 16:12
null

Gerendai Károly 5,8 millió fontért (mintegy 2,8 milliárd forintért) vásárolja vissza a Sziget Zrt.-t a Superstruct Entertainment/KKR amerikai befektetési alaptól – derült ki az Index cikkéből. A portál szerint a márkanév jogai ugyan továbbra is a befektetőnél maradnak, de Gerendai 15 éves licencszerződéssel, magyar irányítás alatt viszi tovább a fesztivált. 

A Budapest Park is szerepet kap a tranzakcióban: ennek kapacitására támaszkodva biztosítja 

a kétmilliárd forintos fedezetet, amellyel a korábbi tulajdonosok a jövőbeni veszteségeket kívánták lefedni.

A lap szerint a döntés hátterében az áll, hogy a Sziget az elmúlt években komoly pénzügyi gondokkal küzdött: 2023-ban 1,8 milliárd, 2024-ben pedig már 3,9 milliárd forint veszteséget termelt. A befektetők emiatt bejelentették, hogy 2026-ban már nem rendeznék meg a fesztivált. Gerendai szerint ez a lehetőség „nyomasztó, de elkerülhetetlen felelősség” volt számára.

Nem szeretném, ha a saját gyerekem eltűnne”

 – fogalmazott korábban az üzletember.

Ezt is ajánljuk a témában

A 1993-ban indult Sziget Fesztivál a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legismertebb kulturális márkája lett, és több százezer külföldi látogatót vonzott évente. Gerendai most abban bízik, hogy a magyar kézbe kerülő rendezvény új lendületet kap, és ismét a térség egyik meghatározó kulturális eseményévé válhat. A 2026-os Sziget időpontját már be is jelentették, a jegyértékesítés pedig a héten elindul.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Obsitos Technikus
2025. november 05. 16:32
Ez volt a lényeg. Egy kis lé Karcsinak a névnapjára... A hülyének is megéri. Aztán majd - ahogy eddig - megint minden évben csak a veszteség...
dundi-fan3
2025. november 05. 16:31
"Gerendai szerint ez a lehetőség „nyomasztó, de elkerülhetetlen felelősség” volt számára." Ez újbeszél nyelven van, úgyhogy lefordítom magyarra. (Természetesen ez csak egy vélemény.) Jó magyar szokás szerint az eladáskor igen komolyan átbaszta a vevőket. (Akit így hülyére lehet venni, az meg is érdemli.) A sziget azért veszteséges, mert mindent, ismétlem mindent kiszervezett (nyilván saját, meg csókos) cégekbe. Ergo ugyan maga a szervező cég valóban veszteséget termelt már hosszú évek óta, de ha megnéznénk, hogy az összes cég, amihez Gerendainak köze van (ténylegesen vagy frontol neki valaki), hogy szerepel, akkor igen csak pozitív lenne a kép. A szervező céget eladta az amerikaiaknak, így a kiszervezett dolgokból továbbra is ömlött a bevétel, de már nem terhelte a fő cég vesztesége. Az amcsik bedobták a törülközőt, ő meg inkább "visszavásárolja" a veszteséget, mert még így is vastagon megéri neki. Az emocionális részt engedjük el, az a szokásos hülyítés része. Függöny.
rugbista
2025. november 05. 16:29
Általában névtelen szarok csörömpölnek ott a drogos ifjaknak.
NeMá
2025. november 05. 16:27
Á ez nem lopás? 5,7 milliárd veszteség 2 év alatt. Amiben ilyen libsiknek a keze belelóg, ott miért lesz negatív az összeg? Nekik ez szabad?
