Kiderült, mennyiért vásárolja meg a Szigetet Gerendai Károly

Gerendai Károly 5,8 millió fontért (mintegy 2,8 milliárd forintért) vásárolja vissza a Sziget Zrt.-t a Superstruct Entertainment/KKR amerikai befektetési alaptól – derült ki az Index cikkéből. A portál szerint a márkanév jogai ugyan továbbra is a befektetőnél maradnak, de Gerendai 15 éves licencszerződéssel, magyar irányítás alatt viszi tovább a fesztivált.

A Budapest Park is szerepet kap a tranzakcióban: ennek kapacitására támaszkodva biztosítja

a kétmilliárd forintos fedezetet, amellyel a korábbi tulajdonosok a jövőbeni veszteségeket kívánták lefedni.

A lap szerint a döntés hátterében az áll, hogy a Sziget az elmúlt években komoly pénzügyi gondokkal küzdött: 2023-ban 1,8 milliárd, 2024-ben pedig már 3,9 milliárd forint veszteséget termelt. A befektetők emiatt bejelentették, hogy 2026-ban már nem rendeznék meg a fesztivált. Gerendai szerint ez a lehetőség „nyomasztó, de elkerülhetetlen felelősség” volt számára.