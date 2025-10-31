Ft
Sziget Tisza Magyar Péter Gerendai Károly

Piszkos alkuk a Sziget-ügy hátterében: újabb közpénz-milliárdokkal tömheti a zsebét Gerendai Károly

2025. október 31. 18:43

A Sziget Fesztivál jövőjének kérdése egész héten lázban tartotta a magyar közbeszédet.

2025. október 31. 18:43
null

Mint ismert, továbbra is kérdéses a Sziget Fesztivál jövője, miután néhány hete a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását. Közben zajlanak az események: Gerendai Károly fesztiválalapító gőzerővel lobbizik, hogy ne kelljen lehúzni a rolót.

Budapest főpolgármestere a héten egyszer már feladta a küzdelmet

Akkor hát nem lesz Sziget”

– jelentette be Karácsony Gergely a Fővárosi Közgyűlés után.

„Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől. Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött. A mai Fővárosi Közgyűlés annyiban biztosan különbözik az eddigiektől, hogy immár konkrét kárt is okoznak Budapestnek” – fogalmazott a főpolgármester, majd jött Magyar Péter, berúgta az ajtót, kikérte magának, hogy rajtuk kérjék számon a szavazás eredményét, és újabb elterelő hadműveletbe kezdett a történtek után.

A Fővárosi Közgyűlés döntése után úgy tűnhetett, hogy Magyar Péter feltételeket szabott Gerendaiék közpénzes kedvezményezéséhez, ám valójában régi partnerségről van szó köztük. Mint közismert, Gerendai nevéhez fűződik a Szeretem Magyarországot Klub, amelynek vendége volt 2024. március 6-án Magyar Péter – írta cikkében a Direkt36. A belvárosi Bálint Ház nevű kulturális központban zártkörű rendezvényén 70-80 tagja gyűlt össze, hogy meghallgassa a Varga Judit volt férjével folytatott pódiumbeszélgetést. A liberális politikus ekkor már felvillantott néhány részletet a politikai ambícióiból, kifejtette, hogy politikai mozgalom alapításán gondolkodik, ám a közelgő önkormányzati és EP-választások előtt már nem lesz elegendő ideje erre.

Gerendai hatalmasat kaszált a Szigeten

Ahogy a Magyar Nemzet a minap erről beszámolt, Gerendai óriási pénzt szakított korábban a Sziget-bizniszéből. A Sziget Zrt.-t a 2019-et megelőző hat évben mintegy másfél milliárd forinttal segítette a kormányzat. Ezen időszak alatt a cég adózott nyeresége összesen 3,3 milliárd forintra rúgott.

Csak 2015-ben összesen 487,4 millió forintnyi közpénzzel segítették a Sziget Fesztivált, valamint a szintén az üzletember cége által szervezett VOLT-ot és Balaton Soundot.

Sajtóhírek szerint Gerendaiék később összesen 18 milliárdot kereshettek a Sziget eladásával, nem véletlen, hogy az üzletember most is kijelentette: ha visszavásárolná a Sziget szervezőcégét, akkor már a nulladik lépésnél szeretne jól járni. A Rádió 1 Balázsék című műsorában elismerte, hogy „nagyon jó áron” juthatna a céghez, ám konkrétumokat nem akart elárulni, állítólag titoktartási nyilatkozatot is aláírt.

Alku köttetett a háttérben?

Ehhez az üzlethez asszisztálhat most a főváros tiszás-balliberális közgyűlési többsége. Egy kis pávatánc után Magyar Péter régi ismerősének, a politikai karrierjének indulásánál rögtön segítségére siető elitklub egyik főszervezőjének nyújtott pénzügyi segítséggel.

Ahogy a közösségi oldalán posztolt bejegyzésében fogalmazott: az eredeti 2035-ös visszafizetési határidő helyett a Sziget az alábbi bontásban fizeti vissza a fővárostól kapott díjkedvezményt a közterület-foglalásra.

  • 2028-ban 33%,
  • 2029-ben 33%,
  • 2030-ban a fennmaradó rész.

A megállapodás értelmében a díjkedvezményt a fesztivál nyereségességétől függetlenül vissza kell fizetni. Emellett minden magyar fiatal megkapja a diákkedvezményt, aki kiváltja a BudapestGO-t. A diákkedvezmény azoknak fog járni, akik BudapestGO applikáción keresztül vásárolnak bérletet és rendelkeznek vagy Pest megyei (845 forint), vagy országbérlettel (1890 forint).

Rendkívül érdekes, a Tisza Párt azt is kommunikálta, hogy „ez az a kompromisszum, amit Karácsony Gergely mindenképp el akart kerülni”.

Fotó: Facebook/Magyar Péter

