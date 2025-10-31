Piszkos alkuk a Sziget-ügy hátterében: újabb közpénz-milliárdokkal tömheti a zsebét Gerendai Károly

„Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől. Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött. A mai Fővárosi Közgyűlés annyiban biztosan különbözik az eddigiektől, hogy immár konkrét kárt is okoznak Budapestnek” – fogalmazott a főpolgármester, majd jött Magyar Péter, berúgta az ajtót, kikérte magának, hogy rajtuk kérjék számon a szavazás eredményét, és újabb elterelő hadműveletbe kezdett a történtek után.

A Fővárosi Közgyűlés döntése után úgy tűnhetett, hogy Magyar Péter feltételeket szabott Gerendaiék közpénzes kedvezményezéséhez, ám valójában régi partnerségről van szó köztük. Mint közismert, Gerendai nevéhez fűződik a Szeretem Magyarországot Klub, amelynek vendége volt 2024. március 6-án Magyar Péter – írta cikkében a Direkt36. A belvárosi Bálint Ház nevű kulturális központban zártkörű rendezvényén 70-80 tagja gyűlt össze, hogy meghallgassa a Varga Judit volt férjével folytatott pódiumbeszélgetést. A liberális politikus ekkor már felvillantott néhány részletet a politikai ambícióiból, kifejtette, hogy politikai mozgalom alapításán gondolkodik, ám a közelgő önkormányzati és EP-választások előtt már nem lesz elegendő ideje erre.

Gerendai hatalmasat kaszált a Szigeten

Ahogy a Magyar Nemzet a minap erről beszámolt, Gerendai óriási pénzt szakított korábban a Sziget-bizniszéből. A Sziget Zrt.-t a 2019-et megelőző hat évben mintegy másfél milliárd forinttal segítette a kormányzat. Ezen időszak alatt a cég adózott nyeresége összesen 3,3 milliárd forintra rúgott.