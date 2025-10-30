„Undorító, amit a Tisza csinált”, „k*rva nagy csalódás”, „mára kijózanított, amiket mostanában műveltek” – kiakadtak a Tisza szavazói a Sziget miatt

Akkor hát nem lesz Sziget – jelentette be Karácsony Gergely a tegnapi fővárosi közgyűlés után. „Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől. Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött. A mai Fővárosi Közgyűlés annyiban biztosan különbözik az eddigiektől, hogy immár konkrét kárt is okoznak Budapestnek” – fogalmazott a főpolgármester.

Szerinte fontos lesz, hogy az emberek majd „levonják ennek a (nem) döntésnek a tanulságait, hogy legyen szembesülés és szembesítés is,

hogy mit mond el mindez a felelősségről, a kormányzóképességről, az alázatról, a szakértelemről, a bizalomról és úgy általában, ennek a városnak és az országnak a jövőjéről”.

Reagált a Tisza-frakció

Szerintük Karácsony Gergely miatt került veszélybe a Sziget Fesztivál jövője. „A fővárosi képviselők nem lehetnek milliárdosok lobbistái.A főpolgármester ma bebizonyította, hogy nem Budapest működőképessége, nem a közpénzek védelme, és még csak nem is a Sziget Fesztivál jövője érdekli őt igazán – kizárólag a politikai háttéralkuk és a magánérdekek kiszolgálása” – írta bejegyzésében a Budapesti Tisza-frakció.