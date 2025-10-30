„Undorító, amit a Tisza csinált”, „k*rva nagy csalódás”, „mára kijózanított, amiket mostanában műveltek” – kiakadtak a Tisza szavazói a Sziget miatt

Mélyrepülésben a Tisza Párt: a szocialistáktól jött az újabb erősítés
Kiderült az is, hogy a Tisza Párt támogatottsága a roma közösségekben különösen alacsony.
Csak úgy záporoznak a csalódott kommentek a párt fővárosi frakciójának posztja alá.
Akkor hát nem lesz Sziget – jelentette be Karácsony Gergely a tegnapi fővárosi közgyűlés után. „Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől. Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött. A mai Fővárosi Közgyűlés annyiban biztosan különbözik az eddigiektől, hogy immár konkrét kárt is okoznak Budapestnek” – fogalmazott a főpolgármester.
Szerinte fontos lesz, hogy az emberek majd „levonják ennek a (nem) döntésnek a tanulságait, hogy legyen szembesülés és szembesítés is,
hogy mit mond el mindez a felelősségről, a kormányzóképességről, az alázatról, a szakértelemről, a bizalomról és úgy általában, ennek a városnak és az országnak a jövőjéről”.
Szerintük Karácsony Gergely miatt került veszélybe a Sziget Fesztivál jövője. „A fővárosi képviselők nem lehetnek milliárdosok lobbistái.A főpolgármester ma bebizonyította, hogy nem Budapest működőképessége, nem a közpénzek védelme, és még csak nem is a Sziget Fesztivál jövője érdekli őt igazán – kizárólag a politikai háttéralkuk és a magánérdekek kiszolgálása” – írta bejegyzésében a Budapesti Tisza-frakció.
Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől.
Azonban ez a magyarázkodás láthatóan nem hatotta meg a szimpatizánsaikat. Szavazóik mélységesen felháborodtak, hogy a párt nem szavazta meg, hogy legyen Sziget Fesztivál. Csak úgy záporoztak a lemondó, csalódott kommentek a budapesti frakció posztja alá – tulajdonképpen csak ilyen jellegű hozzászólások érkeztek.
„Hát ez a Tisza egy mocskos társaság lesz. Persze egyre távolodnak attól, hogy választás nyerjenek. Az ország fiataljait megfosztották Európa egyik legnagyobb zenei fesztiváljától . Sajnos rosszabbak lesznek mind a Fidesz, pedig ha valaki utálja ezt a kormányt, az én vagyok.
Undorító amit csináltak, ne készüljenek, mert ezt a választást már most elvesztették”
– írja egy kommentelő.
„Ezt most mint Tisza szimpatizáns, és a Tiszát rendszeres havi adománnyal is támogató szimpatizáns írom: teljesen felesleges Kari Gerire mutogatnotok. Ez bizony most egy Fidesz-Tisza koalíció volt a Sziget ellehetetlenítésére. Ami kurva nagy csalódás számomra. Hangsúlyozom, nem a Fidesz miatt, mert azoktól nem vártam semmi jót” – írja egy másik.
Akadt szimpatizáns, aki így fogalmazott: „Az föl se merült bennetek, hogy esetleg ti vagytok a hülyék? 68 éves fejjel, kamaszos lelkesedéssel figyeltem a Tisza színre lépését, de mára kijózanított amiket mostanában műveltek.
A még nem létező kormányotok nevében ígérgetni bármit is, a nagyképűség nehovatovábbja.”
Szintén egy csalódott Tisza-szavazó azt írta, sajnálatos, de szerinte nagy baj van a párt budapesti politikájával, egy másik szerint pedig „pont ugyanazt toltátok le mint azok akikkel tele a csukánk, csak ti még szart se tettetek le az asztalra, de már most jobban értetek a mindenhez is mint mindenki más…”
Volt olyan is, aki nem válogatta meg a szavait: „Gratulálok Tisza frakció, vállalhatatlan feltételeket szabtatok! Még hogy meg akarjátok menteni a Szigetet, hát nagy lóf*szt! Nem kell Karácsonyra kenni! Sok hibája van igaz, de neki is csak 1 szavazata van, NEKTEK 10! A frakció tagjai elmehetnek a p*csába!
Az elmúlt 1 év közgyűlési munkája minősíthetetlen, látszik, hogy nem értetek hozzá.”
Néhány kommentelő már azt fejtegette, vajon ugyanez történik-e majd, ha a Tisza hatalomra kerül:
„Ez a kommunikáció vállalhatatlan, ugyanaz a szar másikra mutogatós szöveg mint amit évek óta hallgatunk… »bebizonyosodott, hogy Karácsony…« L*sz*rt! Az bizonyosodott be, hogy nem tudtatok megoldást találni és ez gáz… Ha a Tisza kormányra kerül majd azt hallgatjuk, hogy azért se lesz megint semmi mert Orbán, meg az elmúlt 15 év?” – fogalmazott valaki.
„A budapesti TISZA frakció egy bohóc frakció. Szánalmas és inkompetens.
Semmibe nem álltok bele, megy az angolnázás meg a mellébeszélés egy éve. Felelősségvállalás ZÉRÓ. Ezt várhatjuk az országos politizálásban is?” – így egy másik.
„2024 február óta követem Pétert, de ma elbizonytalanodtam, ezek alapján ti sem az embereket képviselitek, hanem a saját politikai csatáitokat helyezitek előtérbe” – írja megint egy másik illető.
Hosszan lehetne még folytatni a sort, mert tényleg hemzseg a poszt a csalódott hozzászólásoktól.
Mint ismert: ismét a Fővárosi Közgyűlés elé került Sziget Fesztivál jövőre. Gerendai Károly – korábbi tulajdonos és alapító – szerint már le kellett volna kötni a fellépőket, és megkezdeni a jegyárusítást.
Gerendai emlékeztetett, hogy a Sziget mögött álló cég korábban már bejelentette, hogy nem kívánja folytatni a fesztivál működtetését. Innentől azt érdemes mérlegelnie fővárosnak, hogy lehet a korábbi amerikai tulajtól kiperelni a 210 millió körüli területfoglalásról szóló összeget, de ez az önkormányzat dolga.
Azt is mondta, hogy a fesztivál ettől még nem lesz, így az adóbevételek, a helyi vállalkozások bevételei mindenképp kiesnek.
Hangsúlyozta, hogy most a közgyűlésnek azt kell mérlegelnie, hogy lesz-e bármilyen bevételi forrása majd a Hajógyári-sziget területéről.
„Ha most segítőleg meg is szavazzák azt, hogy esélyt adnak arra, hogy legyen Sziget, akkor sem mindegy, hogy ez mennyi idő alatt tud majd megtörténni” – fogalmazott. Kiemelte, hogy már le kellett volna kötni a fellépőket, és megkezdeni a jegyárusítást, így minden további nap számít.
„Bár eszem ágában nem volt még másfél hónappal ezelőtt a Szigeten gondolkodni, visszajövök, és megpróbálok erre összerakni egy befektetői kört, és próbálom valahogy jobban csinálni, és kihúzni a csávából a Szigetet. De ennél többet nem tudok vállalni. Értsék meg, nekem most arra kéne koncentrálni, hogy valahogy meg tudom-e oldani nagyon rövid időn belül” – fogalmazott.
Ha ebben nincs egyetértés a város összes frakciója részéről, akkor én tiszta lelkiismerettel azt tudom majd mondani, hogy akkor én nem próbálkozom tovább”
– tette hozzá.
Az összes Tisza-nyaló influenszer Fókuszcsoport Ádámtól Mérő Veráig, Tibi Atyától Pottyondy Edináig ugyanúgy kirobbanthatatlanul a Messiás úr záróizmai mögött marad holnaptól is, mintha semmi sem történt volna.
