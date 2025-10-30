Ft
10. 30.
csütörtök
10. 30.
csütörtök
sziget fesztivál Fókuszcsoport Ádám Mérő Vera Tibi Atya Tisza

Jól megy a fiatalok megszólítása a Tisza „pártnak”: a fővárosi közgyűlésben kinyírták a Sziget Fesztivált

2025. október 30. 06:42

Az összes Tisza-nyaló influenszer Fókuszcsoport Ádámtól Mérő Veráig, Tibi Atyától Pottyondy Edináig ugyanúgy kirobbanthatatlanul a Messiás úr záróizmai mögött marad holnaptól is, mintha semmi sem történt volna.

Mandula Viktor
Mandula Viktor
„Jól megy a fiatalok megszólítása a Tisza »pártnak«:

ma a fővárosi közgyűlésben kinyírták a Sziget Fesztivált. 

Több milliárd forint kiesett turisztikai bevétel, nem beszélve a nemzetközi presztízsveszteségről.

Amiben mégis biztosak lehetünk: az összes Tisza-nyaló influenszer Fókuszcsoport Ádámtól Mérő Veráig, Tibi Atyától Pottyondy Edináig ugyanúgy kirobbanthatatlanul a Messiás úr záróizmai mögött marad holnaptól is, mintha semmi sem történt volna. 

Kovács Gergely

Rájön a Tisza, hogy hülyeséget csinált (rájön alatt értsd: elolvassák a kommenteket a posztok alatt)

Talán még nem lesz késő.

Fekete-Győr Bandi nem fogja felkérdezni Magyar Pétert, ahogy kisgyerekes anyukákat szokott a Facebookján, és a huszonéves spagettihajú youtuberek holnaptól is a Tisza mellett fognak agitálni. Megérdemlitek egymást.”

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

masikhozzaszolo
2025. október 30. 08:04
Na, itt ezt nem értem (tegnapi hír): /A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülészén nem tamogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosával érvényben lakó terülthasználati szerződés felbontását, így jelen állás szerint jövőre nem lesz Sziget Fesztivál./ Most ha érvényes a területhasználati szerződés, mert nem bontják fel, akkor tehát mehet a Sziget tovább. Akkor miért nem lesz?
kir2vik
2025. október 30. 07:27
Tényleg kinyírták? VAN ISTEN!
kapor tyütyü
2025. október 30. 07:13 Szerkesztve
Ez hát akkor kipipálva. Eggyel kevesebb drogos míting. Kérek egy kávét. Gerendai pajtásnak enélkül is lesz mit a tejbe aprítani, én már kinőttem a csápolásból, a Szigeten föllépő zenekarok közül elvétve, hallomásból ha ismerek egyet-kettőt, a "sztárok" közül meg még annyit se. Sosem jártam a Szigeten, és most már jó érzés arra gondolni, hogy nem is fogok. Helyette marad a jó kis népzene, a meghitt táncházi estek, sok Cseh Tamás melódia, ennyi elég is. Ha meg fiatalként valaki azon károg, hogy egy méregdrága, erősen túlárazott egyhetes partiba nem fog résztvenni, akad helyette tucatnyi, hasonló volumenű rendezvény itthon meg a szomszéd országokban is. Ezért kár Budapestre egy koszlott lepratelep tízezreit idecsődíteni.
