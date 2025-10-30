Rájön a Tisza, hogy hülyeséget csinált (rájön alatt értsd: elolvassák a kommenteket a posztok alatt)
Talán még nem lesz késő.
Az összes Tisza-nyaló influenszer Fókuszcsoport Ádámtól Mérő Veráig, Tibi Atyától Pottyondy Edináig ugyanúgy kirobbanthatatlanul a Messiás úr záróizmai mögött marad holnaptól is, mintha semmi sem történt volna.
„Jól megy a fiatalok megszólítása a Tisza »pártnak«:
ma a fővárosi közgyűlésben kinyírták a Sziget Fesztivált.
Több milliárd forint kiesett turisztikai bevétel, nem beszélve a nemzetközi presztízsveszteségről.
Fekete-Győr Bandi nem fogja felkérdezni Magyar Pétert, ahogy kisgyerekes anyukákat szokott a Facebookján, és a huszonéves spagettihajú youtuberek holnaptól is a Tisza mellett fognak agitálni. Megérdemlitek egymást.”
