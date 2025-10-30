Orbán Viktor a Tisza nyugdíjbotrányáról: utoljára Gyurcsány kísérletezett ezzel – tudjuk, mi lett a vége

Magyar Péterék újra és újra lebuknak a valódi terveikkel. A miniszterelnök szerint csalásszaga van annak, ahogy a Tisza és szakértői a párt programjáról kommunikálnak.