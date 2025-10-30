„És akkor most majd gondolom az lesz, mint ami már a költségvetés elfogadásakor meg a hitelfelvételkor is történt.

Rájön a Tisza, hogy hülyeséget csinált (rájön alatt értsd: elolvassák a kommenteket a posztok alatt), összehívnak egy rendkívüli közgyűlést és majd azon megszavazzák a Szigetet.

Talán még nem lesz késő.

Egyszer meg majd talán még arra is rájönnek, hogy ha már megnyerték a budapesti választást tavaly, akkor a város vezetésben is illene részt venniük, mert így most van egy pár fős vezetés Karácsonyékkal és van egy Közgyűlés végtelen döntési jogkörrel, aminek a legnagyobb frakciója nem akar igaziból semmiért se felelősséget vállalni, annak meg ez a vége. És a káosz, amit hónapról hónapra láttok a fővárosban.”

