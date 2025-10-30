Ft
10. 30.
csütörtök
jogkör karácsonyék káosz Sziget Tisza frakció

Rájön a Tisza, hogy hülyeséget csinált (rájön alatt értsd: elolvassák a kommenteket a posztok alatt)

2025. október 30. 05:57

Talán még nem lesz késő.

2025. október 30. 05:57
null
Kovács Gergely
Kovács Gergely
Facebook

„És akkor most majd gondolom az lesz, mint ami már a költségvetés elfogadásakor meg a hitelfelvételkor is történt. 

Rájön a Tisza, hogy hülyeséget csinált (rájön alatt értsd: elolvassák a kommenteket a posztok alatt), összehívnak egy rendkívüli közgyűlést és majd azon megszavazzák a Szigetet.

Talán még nem lesz késő.

Egyszer meg majd talán még arra is rájönnek, hogy ha már megnyerték a budapesti választást tavaly, akkor a város vezetésben is illene részt venniük, mert így most van egy pár fős vezetés Karácsonyékkal és van egy Közgyűlés végtelen döntési jogkörrel, aminek a legnagyobb frakciója nem akar igaziból semmiért se felelősséget vállalni, annak meg ez a vége. És a káosz, amit hónapról hónapra láttok a fővárosban.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

kbexxx
2025. október 30. 08:02
Liberális vezetés nem kér a kiadásokból .! A Tisza makacssága nem hoz új liberális szavazókat !
Reszelő Aladár
2025. október 30. 07:58
Nem kaptak időben parancsot, még szép hogy nem csináltak semmit. Bármi, amit a Fidesz ellen fel lehet használni, azt fel fogják használni. Minden más csak hulló forgács. Amúgy meg simán leírja majd a fészbukjára, hogy lesz, a hívek ettől majd megnyugszanak. Természtesen csak akkor lesz, ha Gerendai rendesen beáll a sorba és nekik jattol.
Ernest01
2025. október 30. 07:53
A zavarosban lehet igazán halászni.
ihavrilla
2025. október 30. 07:52
Idióta drogos barom. A Szigetet fővárosi (egyesek szerint állami ) pénzből kellene megrendezni és talán !!!! visszajön valamennyi a kasszába. A Sziget állítólag 4 éve milliárdos veszteséggel működik. Persze a "gazdái" költség címén elvesznek amennyit nem szégyellnek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!