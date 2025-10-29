Ft
10. 29.
szerda
Tisza Párt Budapest Fidesz Sziget fesztivál közgyűlés Karácsony Gergely

Akkor hát nem lesz Sziget

2025. október 29. 21:29

Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől.

2025. október 29. 21:29
Karácsony Gergely
Karácsony Gergely
Facebook

„Akkor hát nem lesz Sziget

Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől.

Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött.

A mai Fővárosi Közgyűlés annyiban biztosan különbözik az eddigiektől, hogy immár konkrét kárt is okoznak Budapestnek.

Fontos lesz, hogy levonjuk majd ennek a (nem) döntésnek a tanulságait, 

hogy legyen szembesülés és szembesítés is, hogy mit mond el mindez a felelősségről, a kormányzóképességről, az alázatról, a szakértelemről, a bizalomról és úgy általában, ennek a városnak és az országnak a jövőjéről.

Mára tőlem csak annyi: megpróbáltam, megtettünk mindent, sajnálom.”

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

***


 

***

