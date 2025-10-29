Ezt nem vártuk: vége a Szigetnek? Gerendai újra a színen
Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, miután a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását.
Nem lesz fővárosi bevétel, a nemzetgazdaság is elesik több tízmilliárd forinttól és a budapestiek is a kedvezményektől.
„Akkor hát nem lesz Sziget.
Ez mind nem lesz, mert a két legnagyobb fővárosi frakció, a Tisza és a Fidesz így döntött.
A mai Fővárosi Közgyűlés annyiban biztosan különbözik az eddigiektől, hogy immár konkrét kárt is okoznak Budapestnek.
Fontos lesz, hogy levonjuk majd ennek a (nem) döntésnek a tanulságait,
hogy legyen szembesülés és szembesítés is, hogy mit mond el mindez a felelősségről, a kormányzóképességről, az alázatról, a szakértelemről, a bizalomról és úgy általában, ennek a városnak és az országnak a jövőjéről.
Mára tőlem csak annyi: megpróbáltam, megtettünk mindent, sajnálom.”
