Folytatódik a Sziget-saga: a baloldali elemzőnek több kérdése is felmerült Magyar Péter döntése után

„Undorító, amit a Tisza csinált”, „k*rva nagy csalódás”, „mára kijózanított, amiket mostanában műveltek” – kiakadtak a Tisza szavazói a Sziget miatt
Csak úgy záporoznak a csalódott kommentek a párt fővárosi frakciójának posztja alá.
„Engem nem lepne meg, ha Magyar Péter folyamatosan beleszólt volna a tiszás képviselők napi munkájába” – fogalmazott Nagy Attila Tibor.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Fővárosi Közgyűlés szerdai, estébe nyúló ülésén nem sikerült megegyeznie a városvezetésnek és a frakcióknak, a képviselők többsége ugyanis nem támogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosaival kötött területhasználati szerződés felbontását. Ugyanakkor csütörtökön Karácsony Gergely balliberális főpolgármester Facebook-oldalán arról írt, hogy levelet kapott a Szigettől és Gerendai Károlytól, amelyben összefoglalták, hogy mit tudnak vállalni a fesztivál megrendezésével kapcsolatban.
Mint a főpolgármester fogalmazott, ez érdemben nem tér el attól az előterjesztésemtől, amiről tegnap (szerdán – szerk.) tárgyalt a közgyűlés.
A frakciók reakciói alapján ugyanakkor immár látszik a többség az új hatósági szerződés mögött, ez pedig tartalmilag pótolja a közgyűlési mandátumadást.
„Úgy tekintem tehát, hogy már csak jogi formalitás a Sziget jövőjének biztosítása, így rendkívüli közgyűlésre nincs szükség, a novemberi rendes ülésen ezt a feladatot abszolválni tudjuk. Addig is a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet” – olvasható Karácsony bejegyzésében.
Nagy Attila Tibor politikai elemző is megszólalt a Sziget Fesztivál körül kialakult helyzetről. Konkrétan arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péternek immáron nem először kellett közbelépnie és helyrehozni azt, amit tiszás politikustársai „elbénáztak” a Fővárosi Közgyűlésben.
A szakértő szerint elsőre ez a látszat. Nagy felidézte, hogy miután napokon át tartó tárgyalásokon a tiszás képviselők képtelenek voltak megegyezni a többiekkel, „megmentőként” megjelent a Tisza elnöke, és megállapodott Gerendai Károllyal.
Az elemző bejegyzésében ezután azt a kérdést tette fel, hogy „mi van akkor, ha a tiszás képviselők nem is voltak annyira szerencsétlenek , hanem
Magyar Péter folyamatos nyomása, elvárása hatására támasztottak plusz felvételeket a Sziget Fesztivál ügyében?”
„Nem tudjuk a pártelnök által a tiszás közgyűlési tagoknak küldött emailek, üzenetek tartalmát, így nem rekonstruálható – legfeljebb sejthető –, hogy mi a volt a Tisza-frakció és Magyar Péter között.
Engem nem lepne meg, ha Magyar Péter folyamatosan beleszólt volna a tiszás képviselők napi munkájába”
– húzta alá.
Nagy Attila Tibor arra is kitért, akárhogy is, mégis lesz Sziget Fesztivál. „Amennyiben a Fővárosi Közgyűlésben meglesz a többség és ha az illetékes bizottság is úgy dönt. És ha még marad idő a fesztivál megszervezésére. Mire volt jó ez az egész?” – zárta posztját az elemző.
Mint ismert: a közgyűlésen ismét a Fővárosi Közgyűlés elé került Sziget Fesztivál jövője. Gerendai Károly – korábbi tulajdonos és alapító – szerint már le kellett volna kötni a fellépőket, és megkezdeni a jegyárusítást.
Gerendai emlékeztetett, hogy a Sziget mögött álló cég korábban már bejelentette, hogy nem kívánja folytatni a fesztivál működtetését. Innentől azt érdemes mérlegelnie fővárosnak, hogy lehet a korábbi amerikai tulajtól kiperelni a 210 millió körüli területfoglalásról szóló összeget, de ez az önkormányzat dolga.
Azt is mondta, hogy a fesztivál ettől még nem lesz, így az adóbevételek, a helyi vállalkozások bevételei mindenképp kiesnek.
Hangsúlyozta, hogy most a közgyűlésnek azt kell mérlegelnie, hogy lesz-e bármilyen bevételi forrása majd a Hajógyári-sziget területéről.
„Bár eszem ágában nem volt még másfél hónappal ezelőtt a Szigeten gondolkodni, visszajövök, és megpróbálok erre összerakni egy befektetői kört, és próbálom valahogy jobban csinálni, és kihúzni a csávából a Szigetet. De ennél többet nem tudok vállalni. Értsék meg, nekem most arra kéne koncentrálni, hogy valahogy meg tudom-e oldani nagyon rövid időn belül” – fogalmazott.
Ha ebben nincs egyetértés a város összes frakciója részéről, akkor én tiszta lelkiismerettel azt tudom majd mondani, hogy akkor én nem próbálkozom tovább”
– tette hozzá Gerendai Károly.
Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP