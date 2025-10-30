Folytatódik a Sziget-saga: a baloldali elemzőnek több kérdése is felmerült Magyar Péter döntése után

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Fővárosi Közgyűlés szerdai, estébe nyúló ülésén nem sikerült megegyeznie a városvezetésnek és a frakcióknak, a képviselők többsége ugyanis nem támogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosaival kötött területhasználati szerződés felbontását. Ugyanakkor csütörtökön Karácsony Gergely balliberális főpolgármester Facebook-oldalán arról írt, hogy levelet kapott a Szigettől és Gerendai Károlytól, amelyben összefoglalták, hogy mit tudnak vállalni a fesztivál megrendezésével kapcsolatban.

Mint a főpolgármester fogalmazott, ez érdemben nem tér el attól az előterjesztésemtől, amiről tegnap (szerdán – szerk.) tárgyalt a közgyűlés.

A frakciók reakciói alapján ugyanakkor immár látszik a többség az új hatósági szerződés mögött, ez pedig tartalmilag pótolja a közgyűlési mandátumadást.

„Úgy tekintem tehát, hogy már csak jogi formalitás a Sziget jövőjének biztosítása, így rendkívüli közgyűlésre nincs szükség, a novemberi rendes ülésen ezt a feladatot abszolválni tudjuk. Addig is a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet” – olvasható Karácsony bejegyzésében.