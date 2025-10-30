Ft
10. 30.
csütörtök
Folytatódik a Sziget-saga: a baloldali elemzőnek több kérdése is felmerült Magyar Péter döntése után

Folytatódik a Sziget-saga: a baloldali elemzőnek több kérdése is felmerült Magyar Péter döntése után

2025. október 30. 17:08

„Engem nem lepne meg, ha Magyar Péter folyamatosan beleszólt volna a tiszás képviselők napi munkájába” – fogalmazott Nagy Attila Tibor.

2025. október 30. 17:08
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Fővárosi Közgyűlés szerdai, estébe nyúló ülésén nem sikerült megegyeznie a városvezetésnek és a frakcióknak, a képviselők többsége ugyanis nem támogatta a Sziget Fesztivál jelenlegi tulajdonosaival kötött területhasználati szerződés felbontását. Ugyanakkor csütörtökön Karácsony Gergely balliberális főpolgármester Facebook-oldalán arról írt, hogy levelet kapott a Szigettől és Gerendai Károlytól, amelyben összefoglalták, hogy mit tudnak vállalni a fesztivál megrendezésével kapcsolatban.

Mint a főpolgármester fogalmazott, ez érdemben nem tér el attól az előterjesztésemtől, amiről tegnap (szerdán – szerk.) tárgyalt a közgyűlés. 

A frakciók reakciói alapján ugyanakkor immár látszik a többség az új hatósági szerződés mögött, ez pedig tartalmilag pótolja a közgyűlési mandátumadást.

„Úgy tekintem tehát, hogy már csak jogi formalitás a Sziget jövőjének biztosítása, így rendkívüli közgyűlésre nincs szükség, a novemberi rendes ülésen ezt a feladatot abszolválni tudjuk. Addig is a jövő évi Sziget szervezése elkezdődhet” – olvasható Karácsony bejegyzésében.

Ezt is ajánljuk a témában

„Mire volt jó ez az egész?”

Nagy Attila Tibor politikai elemző is megszólalt a Sziget Fesztivál körül kialakult helyzetről. Konkrétan arra hívta fel a figyelmet, hogy Magyar Péternek immáron nem először kellett közbelépnie és helyrehozni azt, amit tiszás politikustársai „elbénáztak” a Fővárosi Közgyűlésben. 

A szakértő szerint elsőre ez a látszat. Nagy felidézte, hogy miután napokon át tartó tárgyalásokon a tiszás képviselők képtelenek voltak megegyezni a többiekkel, „megmentőként” megjelent a Tisza elnöke, és megállapodott Gerendai Károllyal. 

Az elemző bejegyzésében ezután azt a kérdést tette fel, hogy „mi van akkor, ha a tiszás képviselők nem is voltak annyira szerencsétlenek , hanem 

Magyar Péter folyamatos nyomása, elvárása hatására támasztottak plusz felvételeket a Sziget Fesztivál ügyében?” 

„Nem tudjuk a pártelnök által a tiszás közgyűlési tagoknak küldött emailek, üzenetek tartalmát, így nem rekonstruálható – legfeljebb sejthető –, hogy mi a volt a Tisza-frakció és Magyar Péter között. 

Engem nem lepne meg, ha Magyar Péter folyamatosan beleszólt volna a tiszás képviselők napi munkájába”

 – húzta alá.

Nagy Attila Tibor arra is kitért, akárhogy is, mégis lesz Sziget Fesztivál. „Amennyiben a Fővárosi Közgyűlésben meglesz a többség és ha az illetékes bizottság is úgy dönt. És ha még marad idő a fesztivál megszervezésére. Mire volt jó ez az egész?” – zárta posztját az elemző.

Itt vannak az előzmények

Mint ismert: a közgyűlésen ismét a Fővárosi Közgyűlés elé került Sziget Fesztivál jövője. Gerendai Károly – korábbi tulajdonos és alapító – szerint már le kellett volna kötni a fellépőket, és megkezdeni a jegyárusítást.

Gerendai emlékeztetett, hogy a Sziget mögött álló cég korábban már bejelentette, hogy nem kívánja folytatni a fesztivál működtetését. Innentől azt érdemes mérlegelnie fővárosnak, hogy lehet a korábbi amerikai tulajtól kiperelni a 210 millió körüli területfoglalásról szóló összeget, de ez az önkormányzat dolga.

Azt is mondta, hogy a fesztivál ettől még nem lesz, így az adóbevételek, a helyi vállalkozások bevételei mindenképp kiesnek.

Hangsúlyozta, hogy most a közgyűlésnek azt kell mérlegelnie, hogy lesz-e bármilyen bevételi forrása majd a Hajógyári-sziget területéről.

„Bár eszem ágában nem volt még másfél hónappal ezelőtt a Szigeten gondolkodni, visszajövök, és megpróbálok erre összerakni egy befektetői kört, és próbálom valahogy jobban csinálni, és kihúzni a csávából a Szigetet. De ennél többet nem tudok vállalni. Értsék meg, nekem most arra kéne koncentrálni, hogy valahogy meg tudom-e oldani nagyon rövid időn belül” – fogalmazott.

Ha ebben nincs egyetértés a város összes frakciója részéről, akkor én tiszta lelkiismerettel azt tudom majd mondani, hogy akkor én nem próbálkozom tovább”

– tette hozzá Gerendai Károly.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

neszteklipschik
2025. október 30. 18:23
Zúgjon a koncerteken a fiatalság torkából: "MOCSKOS TISZA!" A főKappanGeri lemondott már ezek után és eltakarodott a francba? Neeem? Miért? :-))))))
Sanyi72
2025. október 30. 17:59
Ez a gerendai igazi jóságos angyal! Csak nem fehérben,hanem vörösben! Nagyon fontos egy drogtanyát megmenteni,ugye,karigeri?
hegyaljai-2
2025. október 30. 17:48
Úgy Látszik NAT szeretne egy sajtópert MPvel. Ha mégsem sikerülne összehozni a rendezvényt, MP mondhatja: "Én ott sem voltam!"
pugacsov-0
2025. október 30. 17:46
NAT igazi napraforgó, tegnap a Pintér Béla kapcsán a Fideszt, ekézte ma a Sziget kapcsán Magyart ekézi.
