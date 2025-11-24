Kihátrált a Tisza a Sziget mögül

Piszkos alkuk a Sziget-ügy hátterében: újabb közpénz-milliárdokkal tömheti a zsebét Gerendai Károly
A Sziget Fesztivál jövőjének kérdése egész héten lázban tartotta a magyar közbeszédet.
Újra kérdésessé vált a jövő évi fesztivál.
Váratlan fordulatot vett a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának ülése – derül ki Gulyás Gergely Kristóf fővárosi Fidesz-képviselő posztjából. Ahogy Gulyás írja, „Elmúlt a szelfi hatása, újra a Sziget ellen szavaztak a tiszások”.
A politikus kifejtette, hogy a hétfői bizottsági ülésen tárgyalták a Sziget Fesztivállal kötendő megállapodást. „Arról, amiről Magyar Péter és Gerendai elvileg (a Közgyűlést megkerülve) megállapodtak” – írta a képviselő, majd úgy folytatta: az ülésen, zárt kapuk mögött újabb fordulat jött.
A megállapodás több pontja kapcsán visszakozott a Tisza és a szavazáskor se kapott támogatást az egyezség.
Így újra kérdéses, hogy lesz-e Sziget Fesztivál 2026-ban.
„A hab a tortán, hogy a tiszás Tulajdonosi Bizottság múlt héten kiengedte az amerikai multit a közterület-használati szerződésből. Így a tuti 200 millió ugrott. Jelenleg se pénz, se Sziget. Ezt mondtuk, hogy ezt kell elkerülni” – írta Gulyás.
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP