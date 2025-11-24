Ft
Kihátrált a Tisza a Sziget mögül

2025. november 24. 19:28

Újra kérdésessé vált a jövő évi fesztivál.

2025. november 24. 19:28
Váratlan fordulatot vett a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának ülése – derül ki Gulyás Gergely Kristóf fővárosi Fidesz-képviselő posztjából. Ahogy Gulyás írja, „Elmúlt a szelfi hatása, újra a Sziget ellen szavaztak a tiszások”.

A politikus kifejtette, hogy a hétfői bizottsági ülésen tárgyalták a Sziget Fesztivállal kötendő megállapodást. „Arról, amiről Magyar Péter és Gerendai elvileg (a Közgyűlést megkerülve) megállapodtak” – írta a képviselő, majd úgy folytatta: az ülésen, zárt kapuk mögött újabb fordulat jött. 

A megállapodás több pontja kapcsán visszakozott a Tisza és a szavazáskor se kapott támogatást az egyezség. 

Így újra kérdéses, hogy lesz-e Sziget Fesztivál 2026-ban.

„A hab a tortán, hogy a tiszás Tulajdonosi Bizottság múlt héten kiengedte az amerikai multit a közterület-használati szerződésből. Így a tuti 200 millió ugrott. Jelenleg se pénz, se Sziget. Ezt mondtuk, hogy ezt kell elkerülni” – írta Gulyás.

 

FreedomE3
2025. november 24. 23:57
Nincs a napnak olyan perce, hogy ez a kis förmedvény ne hazudna vmit, ne verne at vkit. Mondanám, patkány, dehát a patkány egy intelligens allat.
cutcopy
2025. november 24. 23:08
Rájöttek hogy ez nem Tisza sziget..
Zsolt75
2025. november 24. 22:01
"Gerendai Károly 5,8 millió fontért (mintegy 2,8 milliárd forintért) vásárolja vissza a Sziget Zrt.-t " Akkor ebből nem lett semmi?
szemlelo-2
2025. november 24. 20:48 Szerkesztve
Pedig Gerendai nagyon dörgölődzött hozzájuk. Mondjuk egy kicsit sajnálom, mert az utóbbi hetekben rendesen odarakta magát, ráhajtott, hogy legyen belőle valami. Persze lehet, hogy ez nem az utolsó szó. A tiszások bármikor, bármiben képesek ide-oda táncolni.
