Kihátrált a Tisza a Sziget mögül

Váratlan fordulatot vett a Fővárosi Közgyűlés Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának ülése – derül ki Gulyás Gergely Kristóf fővárosi Fidesz-képviselő posztjából. Ahogy Gulyás írja, „Elmúlt a szelfi hatása, újra a Sziget ellen szavaztak a tiszások”.

A politikus kifejtette, hogy a hétfői bizottsági ülésen tárgyalták a Sziget Fesztivállal kötendő megállapodást. „Arról, amiről Magyar Péter és Gerendai elvileg (a Közgyűlést megkerülve) megállapodtak” – írta a képviselő, majd úgy folytatta: az ülésen, zárt kapuk mögött újabb fordulat jött.