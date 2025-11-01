Ft
Tisza Párt Magyar Péter Sziget fesztivál Gerendai Károly

Magyar Nemzet: Gerendai Károly nyomására a Tisza Párt végül a Sziget fesztivál támogatása mellett döntött

2025. november 01. 09:06

A lap szerint Magyar Péter azért hátrált meg, mert Gerendai kész helyzet elé állította.

2025. november 01. 09:06
Néhány hete bejelentették, hogy a Sziget Fesztivál mögött álló külföldi tulajdonos megválik az érdekeltségétől, mire az alapító Gerendai Károly jelezte: visszavásárolná a céget, állami és önkormányzati támogatással – írja a Magyar Nemzet.

Bár a Fővárosi Közgyűlésben a legtöbb párt – köztük a Tisza – ellenezte a tervet, Magyar Péter másnap már közös fotón szerepelt Gerendaival, „jövőre találkozunk a Szigeten” üzenettel.

A Magyar Nemzet forrásai szerint Magyar hirtelen fordulata annak köszönhető, hogy Gerendai kész helyzet elé állította, így a Tisza vezetője kénytelen volt támogatni az üzletembert. 

A két fél már korábban is kapcsolatban állt egymással: Gerendai a Szeretem Magyarországot Klub vezetője, amelyben számos Magyar Pétert támogató közéleti szereplő is jelen van.

A klubban korábban Magyar Péter testvére és munkatársa is megjelent, hogy kapcsolatokat építsen a tehetős tagokkal. Gerendai nyilvánosan is elismerően beszélt a Tisza-jelenségről, és több korábbi politikai körhöz is köthető.

Ráadásul Gerendai üzlettársa Mazen Al-Ramahi jordán milliárdos, akinek neve a Kneecap-botrány kapcsán vált ismertté, miután a Sziget antiszemita vádak ellenére is kitartott a zenekar fellépése mellett.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala 

 

