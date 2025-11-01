Magyar Nemzet: Gerendai Károly nyomására a Tisza Párt végül a Sziget fesztivál támogatása mellett döntött

Néhány hete bejelentették, hogy a Sziget Fesztivál mögött álló külföldi tulajdonos megválik az érdekeltségétől, mire az alapító Gerendai Károly jelezte: visszavásárolná a céget, állami és önkormányzati támogatással – írja a Magyar Nemzet.

Bár a Fővárosi Közgyűlésben a legtöbb párt – köztük a Tisza – ellenezte a tervet, Magyar Péter másnap már közös fotón szerepelt Gerendaival, „jövőre találkozunk a Szigeten” üzenettel.

A Magyar Nemzet forrásai szerint Magyar hirtelen fordulata annak köszönhető, hogy Gerendai kész helyzet elé állította, így a Tisza vezetője kénytelen volt támogatni az üzletembert.

A két fél már korábban is kapcsolatban állt egymással: Gerendai a Szeretem Magyarországot Klub vezetője, amelyben számos Magyar Pétert támogató közéleti szereplő is jelen van.