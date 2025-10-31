„Lesz jövőre Sziget?

Remélem, hogy lesz. Hatalmas felháborodás alakult ki amiatt, hogy a közgyűlés többször elvérzett kísérletek után is képtelen legyártani egy életszerű koncepciót, így nyilván komoly nyomás helyezkedett a frakciókra. Megkaptam hivatalos levélben a Sziget potenciális új tulajdonosaitól azokat a feltételeket, amelyek mentén el tudják képzelni az együttműködést a fővárossal. Ezek érdemben nem különböznek attól a javaslattól, amelyet én tegnap a közgyűlés elé terjesztettem, de olyan elementáris érdeke a városnak, hogy a Sziget megmaradjon, hogy érdemes minden követ megmozgatni.

Az ön eredeti javaslatához képest most abban állapodott meg a Tisza és a Sziget, hogy a fővárostól kapott díjkedvezményt már 2028-ban elkezdik törleszteni, valamint a budapesti fiatalok helyett minden fiatal kap diákkedvezményt. Elégedett ezzel a megállapodással?

Minden szentnek maga felé hajlik a keze, és miután fővárosi közterületen zajlik a fesztivál, azt látom járható útnak, hogy BudapestGO-n vásárolt országbérlethez vagy Budapest-bérlethez szabjuk a kedvezményt a diákoknak. Ezt a kört jobban körül kell rajzolni, de tulajdonképpen ennyiben különbözik a két javaslat. Nem akarom a múlt sebeit felszakítani, amelyek néhány órája még nagyon fájóak voltak, és most csillapodni látszanak, de a Tisza Párt korábbi javaslataitól a mostani forgatókönyv azért elég messze van.

Mind a Fidesznek, mind a Tiszának a legfőbb kritikája az volt az eredeti javaslattal szemben, hogy nincs garancia arra, hogy az új tulajdonos jövőre megvalósítja a fesztivált, így 200 milliótól elesne a főváros. Ezek az aggályok mostanra megszűntek?