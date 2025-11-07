Megjöttek a hivatalos árak: ennyibe kerül egy belépő a 2026-os Sziget Fesztiválra

Azok, akik szerda délig előregisztráltak az eseményre pénteken kaptak egy e-mailt, amelyben kiderült a „szuperelővételes” bérletek ára – számolt be róla a HVG.

A kedvezményes bérlet 104 900 forint, de csak vasárnap délig érhető el ezen az áron. A 22 év alatti fesztiválozók most is olcsóbban juthatnak hozzá a bérletekhez: nekik 83 600 forintért kínálják a belépőt.

Azoknak, akik kimaxolnák a fesztiválozást, és VIP-élményre vágynak, 197 600 forintot kell kicsengetni a jelenlegi árak szerint. A szuperelővételes Sziget-bérletek mellé 8500 forint jóváírás jár az új Revolut-tagoknak.