Testvérviszály

Figyelmetlenebb esztéták könnyen a lektűr besorolást adnák a könyvnek könnyed olvashatósága, magával ragadó cselekménye miatt. Ez a könyv azonban jóval több egy mesterien megírt lektűrnél. Hiszen mi lehetne annál magasabb irodalom, ami széles olvasóközönség által befogadható, ugyanakkor egyetemes kérdésekről ír kiválóan?

Andrea, Ullis, Rasmus – a három testvér – és szüleik életén keresztül a történet egy olyan eseményből indul ki, amely felrázza a már amúgy is feszült családi dinamikát. A testvérek váltakozó nézőpontján keresztül betekintést nyerhetünk abba, hogy a számunkra is mindennapos helyzetekben miként élhetik meg részben a személyiségük, részben pedig az eseményekről birtokukban lévő információk alapján rendkívüli eltérésekkel ugyanazt a cselekményt.

Moa Herngren regénysorozatában több közös nevező is van: egyrészt ugyanazt az eseménymenetet több ember szemszögéből ábrázolja, másrészt pedig, ami a leginkább megragadja az olvasói figyelmet, ahogy bemutatja, hogy az elhallgatás,