Orbán Viktor nagyon készül a háborúellenes gyűlésre, várja a kérdéseket (VIDEÓ)

Dzsembori a béke mellett

Az eseményen a miniszterelnök mellett a Digitális Polgári Körök (DPK) ismert arcai is feltűnnek majd, a téma pedig sajnos nem lehet aktuálisabb, mert mint Orbán Viktor fogalmazott: „az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat”.

A háborúellenes gyűlés szervezőinek közleménye alapján

a Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben.

A Digitális Polgári Körök szeptemberi első országos találkozójának visszhangja arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen kapcsolják össze a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezt követően Orbán Viktor a Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.