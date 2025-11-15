Ft
11. 15.
szombat
Digitális Polgári Kör Háborúellenes Gyűlés béke orosz-ukrán háború esemény Győr Orbán Viktor miniszterelnök beszéd Mandiner

Orbán Viktor nagyon készül a háborúellenes gyűlésre, várja a kérdéseket (VIDEÓ)

2025. november 15. 09:50

A Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben, erre építkeznek szombaton és a jövőben is – hangsúlyozták a szervezők.

2025. november 15. 09:50
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, ma háborúelllenes nagygyűlést tartanak Győrben, melynek csúcspontja Orbán Viktor miniszterelnök beszéde lesz. 

A kormányfő egy videóban megköszönte, hogy ott lehet, és elmondta, hogy kérdezni is lehet: Facebookon és TikTokon is várja a kérdéseket.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Dzsembori a béke mellett

Az eseményen a miniszterelnök mellett a Digitális Polgári Körök (DPK) ismert arcai is feltűnnek majd, a téma pedig sajnos nem lehet aktuálisabb, mert mint Orbán Viktor fogalmazott: „az oroszok Kijevet lövik, az ukránok a Fekete-tenger orosz partvidékét. A németek bevezették a sorkatonaságot. Brüsszelben újabb szankciókkal dobálóznak. Einstandolnák az oroszok európai vagyonát. Ukrajnában háborús maffia hálózat dézsmálja az európai támogatásokat”.

A háborúellenes gyűlés szervezőinek közleménye alapján 

a Digitális Polgári Körök első országos találkozója megmutatta, milyen erő rejlik közösségükben.

 A Digitális Polgári Körök szeptemberi első országos találkozójának visszhangja arra sarkallta az egyes számú DPK alapítóit, hogy útjára indítsák a DPK országjárását, amellyel még több helyszínen, személyesen kapcsolják össze a hazájukért tenni akaró polgárokat. Ezt követően Orbán Viktor a Békemenet után elmondott október 23-i ünnepi beszédében hívta életre a DPK országjárását.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
5m007h 0p3ra70r
2025. november 15. 12:23
>>Az eseményen a miniszterelnök mellett a Digitális Polgári Körök (DPK) ismert arcai is feltűnnek majd<< És még Magyar Péter is lemondta az országjárását, hogy megint Orbán Viktor hónalj és fingszagát szipákolhassa. Azonnal Győrbe hajtott, a szerencsétlen prosztója, fejhangon visítozni.
gyzoltan-2
2025. november 15. 10:00
A kérdés már eldőlt..! Sajnos tagja vagyunk az EU-nak, a NATO-nak, ami meghatározza helyzetünket, lehetőségeinket... -együtt menetelhetünk az általános háború irányában... Az ukránok sem jószántukból harcolnak, halnak, nyomorodnak meg..! -ha az ukránokon múlna, még ma békét kötnének, akár bármi áron is... Úgy néz ki, nem az ukránokon múlik..!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!