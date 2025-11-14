Török Gábor szerint már nem változtat a választók döntésén Orbán Viktor washingtoni látogatása

A valóság tehát jóval rugalmasabb, mint amennyire azt a lezártság képzete sugallja. A Political Capital elemzésére hivatkozva a Telex is kiemelte, hogy a pártok közötti verseny ma elsősorban a bizonytalan választók meggyőzéséről szól. Azokról, akik nem rendelkeznek stabil pártpreferenciával, mégis döntő szerepük lehet a választások kimenetelében. A kutatások rendre kimutatják, hogy a választókorú népesség jelentős része a „nem tudja, nem válaszol” kategóriába tartozik, vagyis nem illeszkedik abba a képbe, amely szerint a magyar társadalom már ma rögzített döntéssel várná a választási napot.

Ez azt jelenti, hogy közel minden harmadik választó még nem döntötte el, melyik pártra voksol majd az országgyűlési választáson. Ez az arány önmagában is megkérdőjelezi Török Gábor feltételezését a választói döntések véglegességéről, és arra utal, hogy a következő hónapok eseményei érdemben befolyásolhatják a végeredményt. Egy ilyen helyzetben a pártok fő célja nem pusztán saját bázisuk aktivizálása, hanem az is, hogy a bizonytalanok szemében ők testesítsék meg a „valós győztes” képét, vagyis a stabilitás, a kompetencia és a cselekvőképesség ígéretét.

Ebből a szempontból Orbán Viktor washingtoni útja nem csupán diplomáciai eseményként értelmezhető, hanem tudatosan időzített politikai marketingeseményként is. A látogatás olyan üzenetet közvetít a bizonytalan szavazók felé, amely szerint a miniszterelnök továbbra is erős, tárgyalóképes és nemzetközileg releváns szereplő, aki képes Magyarország mozgásterét megőrizni és bővíteni a világpolitikában. Egy ilyen kép különösen azok számára lehet vonzó, akik döntésüket nem ideológiai azonosulás, hanem a biztonságérzet és a kiszámíthatóság alapján hozzák meg.

Ebben a fénytörésben Orbán washingtoni útja túlmutat a protokolláris jelenléten, és a „stabil és elismert vezető” imázsának megerősítését célozza.

A nemzetközi színtéren való aktív részvétel, a tárgyalások és a kapcsolatépítés azt a benyomást keltheti, hogy az ország nem elszenvedője, hanem formálója a geopolitikai folyamatoknak. A kampányban ez a kép könnyen mozgósító erővé válhat azok körében, akik még mérlegelik, kire adják a szavazatukat, és elsősorban cselekvőképes kormányzást várnak el.