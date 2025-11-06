Ft
11. 06.
csütörtök
Tisza Párt Sziget diákkedvezmény Magyar Péter Gerendai Károly

Gerendai szerint a Tisza megijedt, hogy rájuk éghet a Sziget-ügy, ezért kereste meg őt pár óra után Magyar Péter

2025. november 06. 11:02

A fesztivál alapítója szerint a politikában nem számít, lesz-e Sziget, vagy sem, csak az számít, ki mit tud üzenni ennek kapcsán a választóinak.

2025. november 06. 11:02
null

Mintegy 2,8 milliárd forintért vásárolja vissza a Sziget Zrt.-t Gerendai Károly. Az alapító nyolc év kihagyás után tér vissza a fesztiváliparba. Az Index úgy tudja, hogy a márkanév jogai ugyan továbbra is az amerikai befektetőnél maradnak, de Gerendai Károly 15 éves licencszerződéssel, magyar irányítás alatt viszi tovább a Szigetet. Gerendai Károly, a Sziget alapítója volt az Egyenes Beszéd vendége.

Mint elmondta: úgy tűnik, végre elhárulnak az akadályok, és azzal foglalkozhatnak, hogy megpróbálják bepótolni azt a lemaradást, amit a majdnem három hónapos csúszás okozott. „Innentől egy izgalmas szakmai kihívás lesz, hogyan tudjuk ezt megoldani. 

Ez nekem is egy inspiráló helyzet” 

– fogalmazott ennek kapcsán.

Megvan a dátum: augusztus 11-15.

Jogilag még érhet meglepetés, hiszen hivatalosan a közgyűlési szavazás még nem történt meg arról a módosító javaslatról, amit most újra beterjesztettek, de a frakciók többsége azt nyilatkozta, hogy meg fogják szavazni” – fejtette ki Gerendai, hozzátéve, hogy Karácsony Gergelytől is az a visszajelzés jött, elkezdhetik szervezni.

Gerendai arról is beszélt az adásban, 

hogy a közgyűlés utáni éjszaka kapott egy üzenetet Magyar Pétertől, hogy másnap reggel találkozzanak.

Mint elárulta: Magyar Péter nem adott magyarázatot neki arra, hogy mi történt pontosan, és néhány óra elteltével, miért változtatták meg az álláspontjukat, de – mint a Sziget alapító fogalmaz – valószínűleg a közösségi médiában történő felháborodás – amely során a Tisza Párt potenciális szavazói is kiakadtak – sarkallhatta erre a lépésre Magyart.

Azt gondolom, hogy ezt mérlegelték – hogy rájuk éghet egy olyan helyzet, amit nem kívánnak maguknak. Valószínűleg emiatt döntött így” – jegyezte meg Gerendai.

Ezt is ajánljuk a témában

Javaslatok a kedvezményekről

A fesztiválalapító arról is beszélt, hogy szerinte a politikában már nem számít valójában, hogy lesz vagy nem lesz Sziget, csak az számít, „hogy ki mit tud üzenni ennek kapcsán a választóinak, vagy ki hogyan tudja sarokba szorítani a másikat”. 

A javaslatok kapcsán kifejtette, hogy a diákkedvezmény kapcsán először csak az lett beterjesztve Vitézyék által (Karácsony támogatásával), hogy a budapesti diákoknak adjanak kedvezményt, majd utána érkezett be a javaslat a Tisza részéről, hogy ezt terjesszék ki az ország összes diákjára. 

Hogy őszinte legyek, fogalmam sincs, ennek milyen üzleti hatása lenne. Azt talán nem kell magyaráznom, hogy egy egyébként is veszteséges rendezvénynél nem azon gondolkodtunk, hogy mivel tudjuk még növelni a veszteségeinket, hanem, hogy hogyan lehet azt csökkenteni. 

Egy ilyen javaslatnál minimum az jó lett volna, ha legalább megkérdeznek minket, hogy egyáltalán tudjuk-e kezelni ezt a helyzetet” 

– magyarázta a Tisza javaslata kapcsán Gerendai.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

