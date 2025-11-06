Gerendai szerint a Tisza megijedt, hogy rájuk éghet a Sziget-ügy, ezért kereste meg őt pár óra után Magyar Péter

„Jogilag még érhet meglepetés, hiszen hivatalosan a közgyűlési szavazás még nem történt meg arról a módosító javaslatról, amit most újra beterjesztettek, de a frakciók többsége azt nyilatkozta, hogy meg fogják szavazni” – fejtette ki Gerendai, hozzátéve, hogy Karácsony Gergelytől is az a visszajelzés jött, elkezdhetik szervezni.

Gerendai arról is beszélt az adásban,

hogy a közgyűlés utáni éjszaka kapott egy üzenetet Magyar Pétertől, hogy másnap reggel találkozzanak.

Mint elárulta: Magyar Péter nem adott magyarázatot neki arra, hogy mi történt pontosan, és néhány óra elteltével, miért változtatták meg az álláspontjukat, de – mint a Sziget alapító fogalmaz – valószínűleg a közösségi médiában történő felháborodás – amely során a Tisza Párt potenciális szavazói is kiakadtak – sarkallhatta erre a lépésre Magyart.

„Azt gondolom, hogy ezt mérlegelték – hogy rájuk éghet egy olyan helyzet, amit nem kívánnak maguknak. Valószínűleg emiatt döntött így” – jegyezte meg Gerendai.