Ezt nem láttuk jönni: pár napja még úgy volt, hogy nem lesz több, erre már meg is hirdették a 2026-os Szigetet

Nyolc év után visszatér a Sziget Fesztivál alapítója, Gerendai Károly, aki újra magyar kézbe veszi Európa egyik legnagyobb könnyűzenei rendezvényét. A londoni székhelyű Superstruct Entertainment eladta a Sziget Zrt.-t Gerendainak, aki a korábbi menedzsmenttel és szervezői csapattal közösen tervezi a fesztivál jövőjét – írja a Hír Tv.

2026-ban új lendülettel tér vissza a Sziget

A következő Szigetet 2026. augusztus 11–15. között rendezik meg – jelentette be Vető Viktória sajtófőnök. A bejelentés szerint a fesztivál hosszú távú területbérleti engedélyt kapott a fővárostól, így biztosított a rendezvény jövője a Hajógyári-szigeten.

Gerendai Károly szerint a Sziget ismét független fesztiválként működik majd, és céljuk, hogy az egyediségre, a korábbi értékekre és a kulturális sokszínűségre építve tovább erősítsék a fesztivál pozícióját a nemzetközi élvonalban. A tulajdonosi szerkezet az elkövetkező hetekben alakul ki: a fesztivál finanszírozásában a menedzsment mellett több szakmai befektető is részt vesz majd.