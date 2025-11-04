Ft
11. 04.
kedd
fesztiválpiac Sziget Fesztivál Gerendai Károly Kádár Tamás

Ezt nem láttuk jönni: pár napja még úgy volt, hogy nem lesz több, erre már meg is hirdették a 2026-os Szigetet

2025. november 04. 17:27

Úgy tűnik, eldőlt a Sziget Fesztivál sorsa.

2025. november 04. 17:27
null

Nyolc év után visszatér a Sziget Fesztivál alapítója, Gerendai Károly, aki újra magyar kézbe veszi Európa egyik legnagyobb könnyűzenei rendezvényét. A londoni székhelyű Superstruct Entertainment eladta a Sziget Zrt.-t Gerendainak, aki a korábbi menedzsmenttel és szervezői csapattal közösen tervezi a fesztivál jövőjét – írja a Hír Tv.

2026-ban új lendülettel tér vissza a Sziget

A következő Szigetet 2026. augusztus 11–15. között rendezik meg – jelentette be Vető Viktória sajtófőnök. A bejelentés szerint a fesztivál hosszú távú területbérleti engedélyt kapott a fővárostól, így biztosított a rendezvény jövője a Hajógyári-szigeten.

Gerendai Károly szerint a Sziget ismét független fesztiválként működik majd, és céljuk, hogy az egyediségre, a korábbi értékekre és a kulturális sokszínűségre építve tovább erősítsék a fesztivál pozícióját a nemzetközi élvonalban. A tulajdonosi szerkezet az elkövetkező hetekben alakul ki: a fesztivál finanszírozásában a menedzsment mellett több szakmai befektető is részt vesz majd. 

Elsőként a Budapest Park csatlakozik partnerként, amely Gerendai szerint „értékközösséget” képvisel a Szigettel.

Mindkét brand megőrzi autonómiáját, de kihasználjuk a szakmai és működési szinergiákat, hogy stabilabbá és jövőállóbbá tegyük a magyar fesztiválpiacot” – mondta Pálffy András, a Budapest Park alapítója.

Gerendai Károly stratégiai vezetőként tér vissza, és hangsúlyozta, hogy szeretné újra kiemelni a Sziget kulturális jelentőségét és Budapesttel való kapcsolatát.

Nem szeretném, hogy a Sziget korosztályos kalitkába záródjon. 

Bár a fő célcsoportunk továbbra is a fiatalok maradnak, fontos számunkra, hogy a régebbi látogatókat is megszólítsuk” – fogalmazott. Mint mondta: a cél egy olyan fesztivál, amely „mindenki számára szerethető”, és amely a nemzetközi piacon is unikális kulturális eseményként erősíti Magyarország hírnevét.

A jegyértékesítés napokon belül indul

A Sziget Zrt. vezérigazgatója, Kádár Tamás szerint a fesztivál továbbra is Európa egyik legjelentősebb eseménye maradhat, megőrizve több mint három évtizedes értékeit. Hozzátette: a jegyárusítás napokon belül indul, 48 órás kedvezményes akcióval.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

