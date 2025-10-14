Ft
10. 14.
kedd
Balaton Sound fesztivál rendezvény Sziget Fesztivál Gerendai Károly

„Különben kicsúszunk az időből” – Gerendai Károly nagy fába vágta a fejszéjét, gőzerővel dolgozik a Sziget Fesztivál megmentésén

2025. október 14. 18:49

Az egykori alapító úgy fogalmazott: a fesztivál az édes gyermeke, és mindent meg kell tennie azért, hogy megmentse.

2025. október 14. 18:49
null

Nem így tervezte, de az élet úgy hozta, hogy ismét szerepet vállal a Sziget Fesztivál jövőjében – mondta az Indexnek Gerendai Károly, a fesztivál alapítója. A rendezvény komoly anyagi gondokkal küzd, így Gerendai feladata most kettős: megteremteni a finanszírozási hátteret, és új víziót adni a Szigetnek, hogy hosszú távon is fenntartható maradjon.

Versenyfutás az idővel

Az Index szerint a helyzet sürgető: ha néhány héten belül nem kezdik el a jegyértékesítést és nem kötik le a fellépőket, a 2025-ös fesztivál megrendezése is veszélybe kerülhet. 

Most néhány hetünk van maximum, különben kicsúszunk az időből”

– fogalmazott Gerendai a portálnak.

Nyolc év kihagyás után térne vissza a fesztiválszervezés világába, miután 2017-ben kiszállt a cégből. Akkor úgy érezte, már nem ismeri eléggé a fiatal generáció ízlését és gondolkodását. Most viszont újra beleássa magát az iparágba, trendeket kutat, szakemberekkel konzultál, és felméri, mi működhet ma a zenei fesztiválok világában.

Újratervezés és tanulás

Gerendai szerint a kihívás abban áll, hogy megértsék a piac jelenlegi helyzetét, a globális trendeket és a hazai közönség igényeit. Azt is mérlegelni kell, hogy mennyit érdemes megőrizni a Sziget régi értékeiből, és mennyire kell teljesen új történetet, új irányt adni a rendezvénynek.

Most egyszerre kell stabil hátteret teremteni, és új pályára állítani a fesztivált. Ez komoly szakmai kihívás, de inspirál is” 

– mondta Gerendai az Indexnek, hozzátéve, hogy a korábbi szigetes csapatra támaszkodna, ugyanakkor új szakmai partnereket is keres az ötleteléshez.

Magyar befektetők és új vízió

A portál cikke szerint a háttérben már tárgyalások folynak arról, hogy Gerendai magyar befektetőkkel közösen vehesse át a fesztivál irányítását. Gerendai szerint a Sziget megmentése nemcsak szakmai, hanem nemzeti érdek is, hiszen a rendezvény jelentős idegenforgalmi és gazdasági hasznot hoz Budapestnek és az országnak.

A Sziget Zrt. pénzügyi helyzete az utóbbi években drámaian romlott:

2023-ban 1,8 milliárd forint, 2024-ben már 3,9 milliárd forint veszteséget termelt, és a 2025-ös évben is több milliárdos mínusz várható.

A vállalat tulajdonosa, a luxemburgi Superstruct Entertainment, tavaly az amerikai KKR tőkealaphoz került. Az elmúlt években több nagy fesztivált is megszüntettek: 

2023-ban a VOLT, 2024-ben a Balaton Sound tűnt el a portfólióból, így mára a Sziget, a Gourmet Fesztivál és a Gyerek Sziget maradt.

„A Sziget az édes gyermekem”

Az Indexnek Gerendai elárulta: érzelmileg is kötődik a fesztiválhoz, amelyet 1993-ban indított útjára, és 25 év után hagyott el. Most azonban ismét felelősséget érez iránta: 

A Sziget az édes gyermekem, mindent meg kell tennem, hogy megmentsem. Ez a főváros és az ország érdeke is” 

– mondta.

Gerendai szerint talán éppen az jelenti az előnyt, hogy kívülről tér vissza: így frissebben láthatja a hibákat és a lehetőségeket. Az elkövetkező hetekben kiderül, sikerül-e összerakni a szükséges finanszírozást és új jövőképet adni Európa egyik legismertebb zenei fesztiváljának.

Nyitókép: MTI/Mohai Balázs

scorpicores
2025. október 14. 20:50
A helyzet az, h már a külföldiek is kimennek és az aldiban vásárolnak, nem csoda a bukovári...a fő gond, h kissé túl lett tolva a féktelen liberalizmus a rendezvényen...
rendes-2
2025. október 14. 20:42
Jajj Karcsii! Az szdsz-t kellett volna megmenteni. Annyira gáz, hogy nem a lényeggel foglalkozol. (Amúgy egy valamire való ember nem adja el a gyermekét).
I_Isti
2025. október 14. 20:27
Jézusom! Ez az ember milliárdos lett abból az üzleti modellből, hogy a közterületet gyakorlatilag ingyen használhatta egy olyan profittermelő legalja vállalkozáshoz, amihez képest egy snassz bordélyház és a nyócker összes stricije fullextrásan és tökéletesen korrekt gentleman erkölcsileg! És még azt mondja, hogy az "édesgyermekem". Nemá!
billysparks
2025. október 14. 20:19
2000 környékén a belépőhöz adtak egy kérdőívet olyan kérdésekkel, hogy milyen bankkártyám van, melyik banknál van folyószámlám, stb. Mondtam is a cimbiknek, vége a Szigetnek. Most 2025 van, egész jól kihúzták ahhoz képest, hogy száműzték a zenét a fesztiválról.
