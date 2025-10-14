„Különben kicsúszunk az időből” – Gerendai Károly nagy fába vágta a fejszéjét, gőzerővel dolgozik a Sziget Fesztivál megmentésén

Nyolc év kihagyás után térne vissza a fesztiválszervezés világába, miután 2017-ben kiszállt a cégből. Akkor úgy érezte, már nem ismeri eléggé a fiatal generáció ízlését és gondolkodását. Most viszont újra beleássa magát az iparágba, trendeket kutat, szakemberekkel konzultál, és felméri, mi működhet ma a zenei fesztiválok világában.

Újratervezés és tanulás

Gerendai szerint a kihívás abban áll, hogy megértsék a piac jelenlegi helyzetét, a globális trendeket és a hazai közönség igényeit. Azt is mérlegelni kell, hogy mennyit érdemes megőrizni a Sziget régi értékeiből, és mennyire kell teljesen új történetet, új irányt adni a rendezvénynek.

Most egyszerre kell stabil hátteret teremteni, és új pályára állítani a fesztivált. Ez komoly szakmai kihívás, de inspirál is”

– mondta Gerendai az Indexnek, hozzátéve, hogy a korábbi szigetes csapatra támaszkodna, ugyanakkor új szakmai partnereket is keres az ötleteléshez.