„Különben kicsúszunk az időből” – Gerendai Károly nagy fába vágta a fejszéjét, gőzerővel dolgozik a Sziget Fesztivál megmentésén

Ezt nem vártuk: vége a Szigetnek? Gerendai újra a színen
Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, miután a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását.
Az egykori alapító úgy fogalmazott: a fesztivál az édes gyermeke, és mindent meg kell tennie azért, hogy megmentse.
Nem így tervezte, de az élet úgy hozta, hogy ismét szerepet vállal a Sziget Fesztivál jövőjében – mondta az Indexnek Gerendai Károly, a fesztivál alapítója. A rendezvény komoly anyagi gondokkal küzd, így Gerendai feladata most kettős: megteremteni a finanszírozási hátteret, és új víziót adni a Szigetnek, hogy hosszú távon is fenntartható maradjon.
Az Index szerint a helyzet sürgető: ha néhány héten belül nem kezdik el a jegyértékesítést és nem kötik le a fellépőket, a 2025-ös fesztivál megrendezése is veszélybe kerülhet.
Most néhány hetünk van maximum, különben kicsúszunk az időből”
– fogalmazott Gerendai a portálnak.
Nyolc év kihagyás után térne vissza a fesztiválszervezés világába, miután 2017-ben kiszállt a cégből. Akkor úgy érezte, már nem ismeri eléggé a fiatal generáció ízlését és gondolkodását. Most viszont újra beleássa magát az iparágba, trendeket kutat, szakemberekkel konzultál, és felméri, mi működhet ma a zenei fesztiválok világában.
Gerendai szerint a kihívás abban áll, hogy megértsék a piac jelenlegi helyzetét, a globális trendeket és a hazai közönség igényeit. Azt is mérlegelni kell, hogy mennyit érdemes megőrizni a Sziget régi értékeiből, és mennyire kell teljesen új történetet, új irányt adni a rendezvénynek.
Most egyszerre kell stabil hátteret teremteni, és új pályára állítani a fesztivált. Ez komoly szakmai kihívás, de inspirál is”
– mondta Gerendai az Indexnek, hozzátéve, hogy a korábbi szigetes csapatra támaszkodna, ugyanakkor új szakmai partnereket is keres az ötleteléshez.
A portál cikke szerint a háttérben már tárgyalások folynak arról, hogy Gerendai magyar befektetőkkel közösen vehesse át a fesztivál irányítását. Gerendai szerint a Sziget megmentése nemcsak szakmai, hanem nemzeti érdek is, hiszen a rendezvény jelentős idegenforgalmi és gazdasági hasznot hoz Budapestnek és az országnak.
A Sziget Zrt. pénzügyi helyzete az utóbbi években drámaian romlott:
2023-ban 1,8 milliárd forint, 2024-ben már 3,9 milliárd forint veszteséget termelt, és a 2025-ös évben is több milliárdos mínusz várható.
A vállalat tulajdonosa, a luxemburgi Superstruct Entertainment, tavaly az amerikai KKR tőkealaphoz került. Az elmúlt években több nagy fesztivált is megszüntettek:
2023-ban a VOLT, 2024-ben a Balaton Sound tűnt el a portfólióból, így mára a Sziget, a Gourmet Fesztivál és a Gyerek Sziget maradt.
Az Indexnek Gerendai elárulta: érzelmileg is kötődik a fesztiválhoz, amelyet 1993-ban indított útjára, és 25 év után hagyott el. Most azonban ismét felelősséget érez iránta:
A Sziget az édes gyermekem, mindent meg kell tennem, hogy megmentsem. Ez a főváros és az ország érdeke is”
– mondta.
Gerendai szerint talán éppen az jelenti az előnyt, hogy kívülről tér vissza: így frissebben láthatja a hibákat és a lehetőségeket. Az elkövetkező hetekben kiderül, sikerül-e összerakni a szükséges finanszírozást és új jövőképet adni Európa egyik legismertebb zenei fesztiváljának.
Ezt is ajánljuk a témában
Bizonytalanná vált a Sziget Fesztivál jövője, miután a Sziget Zrt. vezérigazgatója levélben kezdeményezte a fővárossal kötött megállapodás felmondását.
Nyitókép: MTI/Mohai Balázs