prémiumok bizottság Budapest Brand Karácsony Gergely

Döbbenetes részletek derültek ki Karácsonyék elképesztő mutyijairól

2025. október 15. 12:18

A Budapest Brand vizsgálóbizottságának jelentése szerint a cég olyan rendszerszintű visszásságokat mutat, amelyekben a luxusparkolás, a milliós prémiumok és a politikai jellegű szolgáltatási szerződések ugyanannyira természetesek, mint a hiányzó átláthatóság. Karácsonyéknak lesz mit megmagyaráznia a közgyűlés előtt.

2025. október 15. 12:18
null
Kovács András
Kovács András

Mialatt Karácsony Gergely és a budapesti balliberális városvezetés hónapok óta azzal haknizik, hogy a főváros a kormány miatt csődben van, addig több hónapos vizsgálat után a Budapest Brand ügyében dolgozó bizottság egyértelmű megállapításra jutott: a fővárosi tulajdonú cégekbe, ez esetben a Faix Csaba-féle Budapest Brand Nonprofit Zrt.-be (a cég az egykori Budapesti Városarculati Nonprofit Kft., illetve a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ egyesüléséből jött létre) pumpált pénz útja sokszor követhetetlen, a kifizetések aránytalanok, a szerződések túlárazottak, a cégek pedig túlfinanszírozottak voltak. A Budapest Brandet mostanra felszámolták, amely előtt így nyilatkozott a volt cégvezető.

Most a már nyilvánosan is elérhető jelentés legfontosabb megállapításait vesszük górcső alá. 

Elképesztő prémiumok Karácsonyék cégénél

A Budapest Brand vezetőinek nem kellett aggódniuk a megélhetés miatt:

 milliós fizetéseik mellett több mint 50 millió forint prémiumot is felvettek a 2020 és 2024 közötti időszakban.

Csakhogy a vizsgálat szerint ezek a jutalmak nemcsak aránytalanok, de több esetben szabálytalanok is. Olyan feladatokra kaptak prémiumot, amelyeket már a kiírás előtt elvégeztek – ez önmagában sérti a szabályokat. Ráadásul a cég üzleti tervei egyetlen évben sem teljesültek. 

Mindezt megfejeli, hogy a vezetők több mint 5 millió forint szabadságmegváltást is zsebre tehettek.

A konkrét összegek titkosak, de a bizottság szerint a tendencia egyértelmű: a prémiumok rendszere inkább jutalom, mint sem elismerés volt – akár teljesítmény nélkül is.

Luxusparkolás a Városháza udvarán

A Budapest Brand három vezetője több mint 35 millió forintot költött autóhasználatra és parkolásra, miközben a cég székhelye maga a Városháza volt – egy olyan épületegyüttes, amelynek udvarán ingyenes, murvás parkoló állt rendelkezésre.

A vezetők azonban a szomszédos Kempinski luxusszálloda mélygarázsát választották, havi bruttó 240–250 ezer forintos parkolási díjért.

A számok alapján a cégvezetés 3,3 millió forintot „parkolt el” úgy, hogy a saját irodájuk előtt is bőven lett volna hely.

Pop-up park milliókért – 65 méteren belül

A főpolgármesteri hivatal udvarában lévő Pop-up Park installációjának mozgatásáért 2,1 millió forintot fizettek ki egy külsős vállalkozónak – pedig a munkát a Budapest Brand alkalmazottai is elvégezhették volna. 

  • A „feladat” mindössze annyiból állt, hogy a Városháza Park és az udvar közötti 65 méteres szakaszon mozgassák az installációkat.
  • Ez a tétel önmagában nem tűnik hatalmasnak, de a bizottság szerint pont ezek az apró, látszólag jelentéktelen szerződések építik fel a fővárosi közpénzpénzszivattyút.

Fővárosi közpénzszivattyúk

A városvezetés kormányzati kivéreztetést emleget, mégis százmilliók vándorolnak ki Budapestről, és egyesek tetemes összegeket tehettek zsebre.

Aranyáron vett szűrőbusz és fantomszínház

A „Egészséges Budapest” elnevezésű szűrőbusz projekt több mint 71,5 millió forintba került. A kampány üzenetei szinte egybeestek Karácsony Gergely „éljen plusz 5 évet” programjával. De nem ez volt az egyetlen furcsaság:

egy soha meg nem valósult színházi előadás dramaturgiai koncepciójáért kétszer is kifizettek 3,1 millió forintot, miközben az előadás sosem készült el. 

Arra, hogy miért, a bizottság sem kapott választ – az iratok szerint egyszerűen „nem kötelesek indokolni”.

Közpénzből rezsitámogatás a milliós fizetések mellé

Ha mindez nem lett volna elég, a vizsgálat kimutatta: a cég vezetői 100 ezer forintos rezsitámogatást is kaptak – miközben többmilliós fizetésük és prémiumaik mellett indokolhatatlannak tűnik. 

Bőven jutott pénz a manipulációs kerekasztalnak is

A Budapest Brand szerződései között több baloldali kötődésű vállalkozás is feltűnt. A Crevocorp nevű cég – amely a Demokratikus Koalícióhoz és több baloldali önkormányzathoz is köthető – több tízmilliós megbízást kapott. 

A Medián és a 21 Kutatóközpont Kft. szintén közel 15 millió forintot számlázhatott.

Utóbbi intézet neve ismerős lehet: ők publikálták Magyar Péter és a Tisza Párt „szárnyalását” mérő közvélemény-kutatásokat.

Még Zaránd Péter, a korábbi momentumos kampányfőnök is feltűnt a listán – 5,5 millió forinttal. Zaránd korábban Puzsér Róbert és Márki-Zay Péter kampányain is dolgozott, ma pedig Puzsér üzlettársa az Inga Kávézóban.

A fővárosi cég kontraktusai között ott szerepelt a Freeszfe Egyesület, amely a Budapest Tavaszi Fesztivál keretein belül megrendezésre kerülő, „A béke szigete” című előadás megvalósítására kapott nettó 12 millió forint közpénzt (+ áfa); de egy Mentat Consulting Kft. nevű cég is feltűnt a listán, stratégiai (üzletviteli és egyéb vezetési) tanácsadói feladatokat láttak el.

A kontraktus értéke nettó 24 millió forint (+ áfa) volt, negyvennyolc hónapra; s a vállalkozás tagjai között ott találjuk Tóth Csabát, a Republikon Intézet volt stratégiai igazgatóját, elemzőt.

TémaÁllításokÉrintett összeg Megjegyzés
Vezetői fizetések és prémiumokA Budapest Brand vezetői milliós fizetést kaptak, 2020–2024 között pedig több mint 50 millió Ft prémiumot is felvettek.>50 000 000 FtA prémiumok egy része szabálytalan: olyan feladatokra kapták, amelyeket már elvégeztek.
 A prémiumok rendszere nem teljesítményalapú volt, inkább jutalomként működött.A cég üzleti tervei egyetlen évben sem teljesültek.
 A vezetők több mint 5 millió Ft szabadságmegváltást is kaptak.>5 000 000 FtA bizottság szerint aránytalan kifizetés.
Autóhasználat és parkolásA három vezető több mint 35 millió Ft-ot költött autóhasználatra és parkolásra.>35 000 000 FtMiközben a Városházán belül ingyenes parkoló állt rendelkezésre.
 Kempinski Hotel mélygarázsát használták havi 240–250 ezer Ft-ért.240 000–250 000 Ft / hóIndokolatlan luxuskiadás.
 Összesen 3,3 millió Ft „parkolt el” feleslegesen.3 300 000 FtSaját irodájuk előtt is lett volna hely.
Pop-up Park projektA Pop-up Park installációinak 65 méteren való átszállításáért külsős vállalkozó kapott megbízást.2 100 000 FtA munkát elvégezhették volna a cég alkalmazottai is.
 A távolság mindössze 65 méter volt. Példa a felesleges külsős szerződésekre.
Szűrőbusz projekt ("Egészséges Budapest")A szűrőbusz projekt összköltsége meghaladta a 71,5 millió Ft-ot.>71 500 000 FtA program üzenete politikailag összecseng Karácsony Gergely kampányával.
FantomszínházEgy meg nem valósult színházi előadás dramaturgiai koncepciójáért kétszer fizettek.2 × 3 100 000 Ft = 6 200 000 FtAz előadás sosem készült el, indoklást nem adtak.
RezsitámogatásA vezetők 100 ezer Ft rezsitámogatást kaptak a milliós fizetések mellé.100 000 Ft / főA vizsgálat szerint indokolatlan juttatás.
Külsős szerződések – baloldali kötődésű cégekCrevocorp (DK-hoz és baloldali önkormányzatokhoz köthető cég) több tízmilliós megbízást kapott.„több tízmillió Ft”Politikai kötődés gyanúja.
 Medián és 21 Kutatóközpont Kft. közösen közel 15 millió Ft-ot számláztak.~15 000 000 FtMindkét intézet ismert közvélemény-kutató.
 Zaránd Péter, volt momentumos kampányfőnök 5,5 millió Ft-ot kapott.5 500 000 FtPolitikai kötődésű személy, Puzsér Róbert üzlettársa.
Összkép / rendszerproblémaA Budapest Brand esete csak egy a sok közül: túlárazott szerződések, baráti cégek, jutalomhalmozás rendszerszinten.A főváros pénzügyi nehézségei részben belső pazarlásból erednek.
 A „kivéreztetés” narratíva önbeteljesítő: a pénz saját csatornákon szivárog el.A vizsgálat további felelősségre vonást sürget.

„Kivéreztetés” – de ki véreztet kit?

A bizottság jelentése világos képet fest: a Budapest Brand csak egy a sok fővárosi cég közül, ahol a túlárazott szerződések, a baráti vállalkozások és a jutalomhalmozás szinte rendszerszintűvé vált. 

A fővárosi vezetés az elmúlt években rendre az állami források hiányával és kormányzati elvonásokkal magyarázta a pénzügyi nehézségeket, de a mostani adatok szerint a problémák forrása jórészt házon belül keresendő.

A „kivéreztetés” tehát nem csak politikai szlogen, hanem önbeteljesítő folyamat: a pénz kifolyik a saját csatornákon, miközben a város lakói egyre többet fizetnek a kevesebb szolgáltatásért. A vizsgálóbizottság munkája egyelőre nem ért véget, de az eddigi eredmények alapján sokan már most újabb vizsgálatokat és felelősségre vonást sürgetnek.

Nyitókép: Illyés Tibor/MTI

