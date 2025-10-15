Döbbenetes részletek derültek ki Karácsonyék elképesztő mutyijairól

Itt a dokumentum: pénzügyi trükkökkel próbálták elfedni a technikai csődöt Karácsony Gergelyék
Technikai csőd, 600 milliárdos forráshiány és a többi: a főváros pénzügyeit vizsgáló átvilágítás súlyos állapotokra világított rá.
A Budapest Brand vizsgálóbizottságának jelentése szerint a cég olyan rendszerszintű visszásságokat mutat, amelyekben a luxusparkolás, a milliós prémiumok és a politikai jellegű szolgáltatási szerződések ugyanannyira természetesek, mint a hiányzó átláthatóság. Karácsonyéknak lesz mit megmagyaráznia a közgyűlés előtt.
Mialatt Karácsony Gergely és a budapesti balliberális városvezetés hónapok óta azzal haknizik, hogy a főváros a kormány miatt csődben van, addig több hónapos vizsgálat után a Budapest Brand ügyében dolgozó bizottság egyértelmű megállapításra jutott: a fővárosi tulajdonú cégekbe, ez esetben a Faix Csaba-féle Budapest Brand Nonprofit Zrt.-be (a cég az egykori Budapesti Városarculati Nonprofit Kft., illetve a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ egyesüléséből jött létre) pumpált pénz útja sokszor követhetetlen, a kifizetések aránytalanok, a szerződések túlárazottak, a cégek pedig túlfinanszírozottak voltak. A Budapest Brandet mostanra felszámolták, amely előtt így nyilatkozott a volt cégvezető.
Most a már nyilvánosan is elérhető jelentés legfontosabb megállapításait vesszük górcső alá.
A Budapest Brand vezetőinek nem kellett aggódniuk a megélhetés miatt:
milliós fizetéseik mellett több mint 50 millió forint prémiumot is felvettek a 2020 és 2024 közötti időszakban.
Csakhogy a vizsgálat szerint ezek a jutalmak nemcsak aránytalanok, de több esetben szabálytalanok is. Olyan feladatokra kaptak prémiumot, amelyeket már a kiírás előtt elvégeztek – ez önmagában sérti a szabályokat. Ráadásul a cég üzleti tervei egyetlen évben sem teljesültek.
Mindezt megfejeli, hogy a vezetők több mint 5 millió forint szabadságmegváltást is zsebre tehettek.
A konkrét összegek titkosak, de a bizottság szerint a tendencia egyértelmű: a prémiumok rendszere inkább jutalom, mint sem elismerés volt – akár teljesítmény nélkül is.
A Budapest Brand három vezetője több mint 35 millió forintot költött autóhasználatra és parkolásra, miközben a cég székhelye maga a Városháza volt – egy olyan épületegyüttes, amelynek udvarán ingyenes, murvás parkoló állt rendelkezésre.
A vezetők azonban a szomszédos Kempinski luxusszálloda mélygarázsát választották, havi bruttó 240–250 ezer forintos parkolási díjért.
A számok alapján a cégvezetés 3,3 millió forintot „parkolt el” úgy, hogy a saját irodájuk előtt is bőven lett volna hely.
A főpolgármesteri hivatal udvarában lévő Pop-up Park installációjának mozgatásáért 2,1 millió forintot fizettek ki egy külsős vállalkozónak – pedig a munkát a Budapest Brand alkalmazottai is elvégezhették volna.
A „Egészséges Budapest” elnevezésű szűrőbusz projekt több mint 71,5 millió forintba került. A kampány üzenetei szinte egybeestek Karácsony Gergely „éljen plusz 5 évet” programjával. De nem ez volt az egyetlen furcsaság:
egy soha meg nem valósult színházi előadás dramaturgiai koncepciójáért kétszer is kifizettek 3,1 millió forintot, miközben az előadás sosem készült el.
Arra, hogy miért, a bizottság sem kapott választ – az iratok szerint egyszerűen „nem kötelesek indokolni”.
Ha mindez nem lett volna elég, a vizsgálat kimutatta: a cég vezetői 100 ezer forintos rezsitámogatást is kaptak – miközben többmilliós fizetésük és prémiumaik mellett indokolhatatlannak tűnik.
A Budapest Brand szerződései között több baloldali kötődésű vállalkozás is feltűnt. A Crevocorp nevű cég – amely a Demokratikus Koalícióhoz és több baloldali önkormányzathoz is köthető – több tízmilliós megbízást kapott.
A Medián és a 21 Kutatóközpont Kft. szintén közel 15 millió forintot számlázhatott.
Utóbbi intézet neve ismerős lehet: ők publikálták Magyar Péter és a Tisza Párt „szárnyalását” mérő közvélemény-kutatásokat.
Még Zaránd Péter, a korábbi momentumos kampányfőnök is feltűnt a listán – 5,5 millió forinttal. Zaránd korábban Puzsér Róbert és Márki-Zay Péter kampányain is dolgozott, ma pedig Puzsér üzlettársa az Inga Kávézóban.
A fővárosi cég kontraktusai között ott szerepelt a Freeszfe Egyesület, amely a Budapest Tavaszi Fesztivál keretein belül megrendezésre kerülő, „A béke szigete” című előadás megvalósítására kapott nettó 12 millió forint közpénzt (+ áfa); de egy Mentat Consulting Kft. nevű cég is feltűnt a listán, stratégiai (üzletviteli és egyéb vezetési) tanácsadói feladatokat láttak el.
A kontraktus értéke nettó 24 millió forint (+ áfa) volt, negyvennyolc hónapra; s a vállalkozás tagjai között ott találjuk Tóth Csabát, a Republikon Intézet volt stratégiai igazgatóját, elemzőt.
|Téma
|Állítások
|Érintett összeg
|Megjegyzés
|Vezetői fizetések és prémiumok
|A Budapest Brand vezetői milliós fizetést kaptak, 2020–2024 között pedig több mint 50 millió Ft prémiumot is felvettek.
|>50 000 000 Ft
|A prémiumok egy része szabálytalan: olyan feladatokra kapták, amelyeket már elvégeztek.
|A prémiumok rendszere nem teljesítményalapú volt, inkább jutalomként működött.
|–
|A cég üzleti tervei egyetlen évben sem teljesültek.
|A vezetők több mint 5 millió Ft szabadságmegváltást is kaptak.
|>5 000 000 Ft
|A bizottság szerint aránytalan kifizetés.
|Autóhasználat és parkolás
|A három vezető több mint 35 millió Ft-ot költött autóhasználatra és parkolásra.
|>35 000 000 Ft
|Miközben a Városházán belül ingyenes parkoló állt rendelkezésre.
|Kempinski Hotel mélygarázsát használták havi 240–250 ezer Ft-ért.
|240 000–250 000 Ft / hó
|Indokolatlan luxuskiadás.
|Összesen 3,3 millió Ft „parkolt el” feleslegesen.
|3 300 000 Ft
|Saját irodájuk előtt is lett volna hely.
|Pop-up Park projekt
|A Pop-up Park installációinak 65 méteren való átszállításáért külsős vállalkozó kapott megbízást.
|2 100 000 Ft
|A munkát elvégezhették volna a cég alkalmazottai is.
|A távolság mindössze 65 méter volt.
|Példa a felesleges külsős szerződésekre.
|Szűrőbusz projekt ("Egészséges Budapest")
|A szűrőbusz projekt összköltsége meghaladta a 71,5 millió Ft-ot.
|>71 500 000 Ft
|A program üzenete politikailag összecseng Karácsony Gergely kampányával.
|Fantomszínház
|Egy meg nem valósult színházi előadás dramaturgiai koncepciójáért kétszer fizettek.
|2 × 3 100 000 Ft = 6 200 000 Ft
|Az előadás sosem készült el, indoklást nem adtak.
|Rezsitámogatás
|A vezetők 100 ezer Ft rezsitámogatást kaptak a milliós fizetések mellé.
|100 000 Ft / fő
|A vizsgálat szerint indokolatlan juttatás.
|Külsős szerződések – baloldali kötődésű cégek
|Crevocorp (DK-hoz és baloldali önkormányzatokhoz köthető cég) több tízmilliós megbízást kapott.
|„több tízmillió Ft”
|Politikai kötődés gyanúja.
|Medián és 21 Kutatóközpont Kft. közösen közel 15 millió Ft-ot számláztak.
|~15 000 000 Ft
|Mindkét intézet ismert közvélemény-kutató.
|Zaránd Péter, volt momentumos kampányfőnök 5,5 millió Ft-ot kapott.
|5 500 000 Ft
|Politikai kötődésű személy, Puzsér Róbert üzlettársa.
|Összkép / rendszerprobléma
|A Budapest Brand esete csak egy a sok közül: túlárazott szerződések, baráti cégek, jutalomhalmozás rendszerszinten.
|–
|A főváros pénzügyi nehézségei részben belső pazarlásból erednek.
|A „kivéreztetés” narratíva önbeteljesítő: a pénz saját csatornákon szivárog el.
|–
|A vizsgálat további felelősségre vonást sürget.
A bizottság jelentése világos képet fest: a Budapest Brand csak egy a sok fővárosi cég közül, ahol a túlárazott szerződések, a baráti vállalkozások és a jutalomhalmozás szinte rendszerszintűvé vált.
A fővárosi vezetés az elmúlt években rendre az állami források hiányával és kormányzati elvonásokkal magyarázta a pénzügyi nehézségeket, de a mostani adatok szerint a problémák forrása jórészt házon belül keresendő.
A „kivéreztetés” tehát nem csak politikai szlogen, hanem önbeteljesítő folyamat: a pénz kifolyik a saját csatornákon, miközben a város lakói egyre többet fizetnek a kevesebb szolgáltatásért. A vizsgálóbizottság munkája egyelőre nem ért véget, de az eddigi eredmények alapján sokan már most újabb vizsgálatokat és felelősségre vonást sürgetnek.
Nyitókép: Illyés Tibor/MTI