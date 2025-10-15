Döbbenetes részletek derültek ki Karácsonyék elképesztő mutyijairól

A Budapest Brand vezetőinek nem kellett aggódniuk a megélhetés miatt:

milliós fizetéseik mellett több mint 50 millió forint prémiumot is felvettek a 2020 és 2024 közötti időszakban.

Csakhogy a vizsgálat szerint ezek a jutalmak nemcsak aránytalanok, de több esetben szabálytalanok is. Olyan feladatokra kaptak prémiumot, amelyeket már a kiírás előtt elvégeztek – ez önmagában sérti a szabályokat. Ráadásul a cég üzleti tervei egyetlen évben sem teljesültek.

Mindezt megfejeli, hogy a vezetők több mint 5 millió forint szabadságmegváltást is zsebre tehettek.

A konkrét összegek titkosak, de a bizottság szerint a tendencia egyértelmű: a prémiumok rendszere inkább jutalom, mint sem elismerés volt – akár teljesítmény nélkül is.