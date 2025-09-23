Itt a dokumentum: pénzügyi trükkökkel próbálták elfedni a technikai csődöt Karácsony Gergelyék

Az átvilágítást végző szakemberek szerint a városvezetés „egyfajta pénzügyi »diktatúrát« épített fel (...) 2025-ben a Főpolgármester már szinte egyedül dönt a főváros pénzügyeiről, megkerülve a Fővárosi Közgyűlést, új pénzügyi terheket vállal a főváros terhére”.

„Ez a gyakorlat arra vezetett, hogy a 2025. évi költségvetés tényleges felülvizsgálata elmaradt, a Fővárosi Közgyűlésnek információhiányosan kellene döntéseket hoznia” – állapították meg.

600 millirdos forráshiány a közösségi közlekedésben

Mint írják, a „fővárosi közösségi közlekedés lényegesen kevesebb pénzügyi forráshoz jut, mint ami a működéséhez, valamint a műszaki állapot biztonságos fenntartásához szükséges lenne”.

„2022-2025. években potenciálisan mintegy 600 milliárd forint az olyan forrás, amelyet nem közösségi közlekedésre használ fel a Fővárosi Önkormányzat” – derült ki.