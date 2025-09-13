Nem tudunk másra következtetni, minthogy valamit takargat Karácsony Gergely – exkluzív interjút adott a miniszterhelyettes

A főpolgármester tavasszal még farkast kiáltott, amikor arról számolt be, hogy az általa vezetett főváros csőd közeli állapotban van. Az ÁSZ egykori elnökének, Domokos Lászlónak a vezetésével Budapest és a fővárosi cégek valós gazdasági helyzetét feltérképezendő feltáró folyamat indult.

Latorcai Csaba a főváros helyzetéről: valamit takargat Karácsony Gergely

Karácsony Gergely a nyár elején bejelentette, hogy a főváros csődben van, majd – mint tulajdonos – arra utasította a BKV-t, hogy tartsanak munkaszünetet. Önök átvilágítják a főváros gazdálkodását, valamint annak cégjeit. Valóban ilyen rossz a helyzet Budapesten?

Szeretnénk kideríteni, hogy ténylegesen csődben van-e a főváros. Tarlós István főpolgármester idején még több mint 200 milliárd forintnyi tartaléka volt Budapestnek. Sőt, az elmúlt években a különböző kormányzati intézkedéseknek és fejlesztéseknek köszönhetően az iparűzési adóbevétel soha nem látott mértékkel növekedett.