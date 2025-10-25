Ft
10. 25.
szombat
főváros demonstráció botrány Budapest Fővárosi Közgyűlés Sziget Fesztivál Karácsony Gergely

A nap, amikor káoszra és újabb botrányokra kell számítani Budapesten

2025. október 25. 09:18

Politikai és társadalmi feszültségek a fővárosban. A Budapest Brand botrányai miatt vizsgálóbizottsági jelentés kerül a Fővárosi Közgyűlés elé, a Sziget Fesztivál jövője bizonytalan, és a taxisok előre bejelentett tiltakozására is számítani kell október 29-én.

2025. október 25. 09:18
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

Számos szakpolitikai kérdés lesz napirenden október 29-én, de a végelszámolás alatt álló Budapest Brand körüli botrány, a Sziget Fesztivál ügye, valamint a taxisok tiltakozásai miatt nagyon könnyen temperamentumossá válhatnak a közéleti viták. Érkezik az októberi Fővárosi Közgyűlés, amely továbbra is törvénytelenül működik.

Fővárosi Közgyűlés: káosz és botrány várható Karácsonyék miatt
Fővárosi Közgyűlés: káosz és botrány várható Karácsonyék miatt

Fővárosi Közgyűlés: közlekedési finanszírozás és fejlesztések a középpontban

A közgyűlés napirendjén szerepel a fővárosi közösségi közlekedési társaságok jövő évi támogatásáról szóló döntés, valamint beruházási ütemtervek és forgalomfejlesztési javaslatok megtárgyalása. E döntések a BKK/BKV működését, műszaki fejlesztéseket és a város közlekedésbiztonsági intézkedéseit érintik.

Meg kell említeni: ezek a fővárosi cégek korábbi vezetőik miatt érintettek voltak az egyik legsúlyosabb botrányban, amely Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt robbant ki.

Fővárosi pénzügyek: beruházási hitelek és átvilágítások lesznek terítéken

A közgyűlésen pénzügyi kérdések is helyet kapnak: a fővárosi cégek (köztük a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.) beruházási finanszírozása, valamint a fővárosi gazdasági társaságok átvilágításáról szóló javaslatok várnak döntésre.

A átvilágítások célja pedig a vagyongazdálkodás és a közpénzek átláthatóságának növelése,

derül ki Szepesfalvy Anna (Fidesz-KDNP) előterjesztéséből. „Az elmúlt egy évben több alkalommal kezdeményezte képviselőcsoportunk a Fővárosi Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok független céggel történő átvilágítását. Bár első alkalommal ez év februárjában a közgyűlési többség a megszavazott módosító javaslattal elbagatelizálta a kérdést, májusra már egyértelművé vált a közgyűlési képviselők többsége számára, hogy szükséges a cégek átvilágítása és a benyújtott határozati javaslatunk a közgyűlés által elfogadásra került – olvasható. – Az, hogy miért is fontos a tisztánlátás már több alkalommal elmondtuk, megindokoltuk.

  • Kezdeményezésünk további bizonyítéka a Fővárosi Közgyűlés 2/2025. (II. 13.) határozatával létrehozott bizottság, de hívjuk csak »Budapest Brand« Bizottságnak, jelentése, amely súlyos gyanút fogalmazott meg az átláthatatlan gazdálkodásra vonatkozóan.
  • „De hiába a közgyűlési döntés, mely szerint a »Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságai, a legjobb ajánlatot nyújtó »Big Four« könyvelő társaság által, pénzügyileg teljes körűen átvilágítása kerüljenek«,

ha annak végrehajtását a főpolgármester és az általa irányított hivatal 5 hónap alatt sem tette meg” – emlékeztet a dokumentum.

Karácsony Gergely kezdhet aggódni: újabb botrány bontakozik ki a fővárosban

A Budapest Brand ügye az elmúlt hetekben politikai viharokat kavart: a vizsgálóbizottság jelentését – amely szabálytalanságokra és visszaélésszerű gazdálkodási gyakorlatokra hívja fel a figyelmet – a bizottság elfogadta, és a dokumentumot a közgyűlés elé terjesztik.

A jelentés több konkrét gazdálkodási problémát említ (például a cég által elszámolt parkolási költségek és autóhasználat), és intézkedési terv készítését javasolja decemberi határidővel.

Sziget Fesztivál: mi lesz veled?

Október közepi fejlemények alapján a Sziget Fesztivál 2026-os megrendezése bizonytalan: Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal vezetője az InfoRádiónak így fogalmazott: „tudomásunk szerint nem lesz Sziget Fesztivál jövőre”, mivel a Sziget Zrt. jogtulajdonosa kezdeményezte a fővárosi megállapodás felmondását, és a tulajdonosi bizottság nem támogatta a szerződés felbontását; így jogi akadálya van annak, hogy a közgyűlés új megállapodást kössön. A kormánypárti politikusok, így Radics Béla is a biztos bevételek megtartását és garanciákat követelik, míg a városvezetés a tárgyalások folytatását és a budapesti érdekek érvényesítését hangsúlyozza.

Taxis tüntetés lesz Budapesten

A fővárosi taxirendelet tervezett módosítása miatt a taxis érdekképviseletek – élükön a Fővárosi Taxi Egyesülettel – az elmúlt hetekben több demonstrációt tartottak, és most egy újabb, október 29-re meghirdetett akcióról is van bejelentés.

A szervezők által közzétett információk szerint a tüntetések több helyszínen (Városház utca, Hősök tere és Kossuth Lajos utca) zajlanak, és a korábbi megmozdulások súlyos közlekedési fennakadásokat okoztak – emiatt a közgyűlés napján is számítani kell fennfordulásokra, amelyek befolyásolhatják a testületi ülés menetét.

Nyitókép forrása: Facebook

 

