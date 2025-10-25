A nap, amikor káoszra és újabb botrányokra kell számítani Budapesten

derül ki Szepesfalvy Anna (Fidesz-KDNP) előterjesztéséből. „Az elmúlt egy évben több alkalommal kezdeményezte képviselőcsoportunk a Fővárosi Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok független céggel történő átvilágítását. Bár első alkalommal ez év februárjában a közgyűlési többség a megszavazott módosító javaslattal elbagatelizálta a kérdést, májusra már egyértelművé vált a közgyűlési képviselők többsége számára, hogy szükséges a cégek átvilágítása és a benyújtott határozati javaslatunk a közgyűlés által elfogadásra került – olvasható. – Az, hogy miért is fontos a tisztánlátás már több alkalommal elmondtuk, megindokoltuk.

Kezdeményezésünk további bizonyítéka a Fővárosi Közgyűlés 2/2025. (II. 13.) határozatával létrehozott bizottság, de hívjuk csak »Budapest Brand« Bizottságnak, jelentése, amely súlyos gyanút fogalmazott meg az átláthatatlan gazdálkodásra vonatkozóan.

„De hiába a közgyűlési döntés, mely szerint a »Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a szükséges lépéseket ahhoz, hogy a Fővárosi Önkormányzat, a Fővárosi Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló egyszemélyes gazdasági társaságai, a legjobb ajánlatot nyújtó »Big Four« könyvelő társaság által, pénzügyileg teljes körűen átvilágítása kerüljenek«,

ha annak végrehajtását a főpolgármester és az általa irányított hivatal 5 hónap alatt sem tette meg” – emlékeztet a dokumentum.

Karácsony Gergely kezdhet aggódni: újabb botrány bontakozik ki a fővárosban

A Budapest Brand ügye az elmúlt hetekben politikai viharokat kavart: a vizsgálóbizottság jelentését – amely szabálytalanságokra és visszaélésszerű gazdálkodási gyakorlatokra hívja fel a figyelmet – a bizottság elfogadta, és a dokumentumot a közgyűlés elé terjesztik.