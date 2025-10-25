A nap, amikor káoszra és újabb botrányokra kell számítani Budapesten

Botrány botrány hátán – Karácsony Gergely jelentősen meggyengült
Mérlegen a főváros egyéves működése.
Politikai és társadalmi feszültségek a fővárosban. A Budapest Brand botrányai miatt vizsgálóbizottsági jelentés kerül a Fővárosi Közgyűlés elé, a Sziget Fesztivál jövője bizonytalan, és a taxisok előre bejelentett tiltakozására is számítani kell október 29-én.
Számos szakpolitikai kérdés lesz napirenden október 29-én, de a végelszámolás alatt álló Budapest Brand körüli botrány, a Sziget Fesztivál ügye, valamint a taxisok tiltakozásai miatt nagyon könnyen temperamentumossá válhatnak a közéleti viták. Érkezik az októberi Fővárosi Közgyűlés, amely továbbra is törvénytelenül működik.
A közgyűlés napirendjén szerepel a fővárosi közösségi közlekedési társaságok jövő évi támogatásáról szóló döntés, valamint beruházási ütemtervek és forgalomfejlesztési javaslatok megtárgyalása. E döntések a BKK/BKV működését, műszaki fejlesztéseket és a város közlekedésbiztonsági intézkedéseit érintik.
Meg kell említeni: ezek a fővárosi cégek korábbi vezetőik miatt érintettek voltak az egyik legsúlyosabb botrányban, amely Karácsony Gergely főpolgármestersége alatt robbant ki.
Bolla Tibor nem tudott választ adni rá, miért nyaralt és bulizott együtt rendszeresen a BKV-t milliárdokkal megkárosító bűnszervezet fejével.
A közgyűlésen pénzügyi kérdések is helyet kapnak: a fővárosi cégek (köztük a Budapest Gyógyfürdői és Hévízei Zrt.) beruházási finanszírozása, valamint a fővárosi gazdasági társaságok átvilágításáról szóló javaslatok várnak döntésre.
A átvilágítások célja pedig a vagyongazdálkodás és a közpénzek átláthatóságának növelése,
derül ki Szepesfalvy Anna (Fidesz-KDNP) előterjesztéséből. „Az elmúlt egy évben több alkalommal kezdeményezte képviselőcsoportunk a Fővárosi Önkormányzat közvetlen és közvetett tulajdonában álló gazdasági társaságok független céggel történő átvilágítását. Bár első alkalommal ez év februárjában a közgyűlési többség a megszavazott módosító javaslattal elbagatelizálta a kérdést, májusra már egyértelművé vált a közgyűlési képviselők többsége számára, hogy szükséges a cégek átvilágítása és a benyújtott határozati javaslatunk a közgyűlés által elfogadásra került – olvasható. – Az, hogy miért is fontos a tisztánlátás már több alkalommal elmondtuk, megindokoltuk.
ha annak végrehajtását a főpolgármester és az általa irányított hivatal 5 hónap alatt sem tette meg” – emlékeztet a dokumentum.
A Budapest Brand ügye az elmúlt hetekben politikai viharokat kavart: a vizsgálóbizottság jelentését – amely szabálytalanságokra és visszaélésszerű gazdálkodási gyakorlatokra hívja fel a figyelmet – a bizottság elfogadta, és a dokumentumot a közgyűlés elé terjesztik.
A jelentés több konkrét gazdálkodási problémát említ (például a cég által elszámolt parkolási költségek és autóhasználat), és intézkedési terv készítését javasolja decemberi határidővel.
Számos visszásságot tárt fel a vizsgálat a Budapest Brand működésével kapcsolatban.
Október közepi fejlemények alapján a Sziget Fesztivál 2026-os megrendezése bizonytalan: Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal vezetője az InfoRádiónak így fogalmazott: „tudomásunk szerint nem lesz Sziget Fesztivál jövőre”, mivel a Sziget Zrt. jogtulajdonosa kezdeményezte a fővárosi megállapodás felmondását, és a tulajdonosi bizottság nem támogatta a szerződés felbontását; így jogi akadálya van annak, hogy a közgyűlés új megállapodást kössön. A kormánypárti politikusok, így Radics Béla is a biztos bevételek megtartását és garanciákat követelik, míg a városvezetés a tárgyalások folytatását és a budapesti érdekek érvényesítését hangsúlyozza.
A fővárosi taxirendelet tervezett módosítása miatt a taxis érdekképviseletek – élükön a Fővárosi Taxi Egyesülettel – az elmúlt hetekben több demonstrációt tartottak, és most egy újabb, október 29-re meghirdetett akcióról is van bejelentés.
A szervezők által közzétett információk szerint a tüntetések több helyszínen (Városház utca, Hősök tere és Kossuth Lajos utca) zajlanak, és a korábbi megmozdulások súlyos közlekedési fennakadásokat okoztak – emiatt a közgyűlés napján is számítani kell fennfordulásokra, amelyek befolyásolhatják a testületi ülés menetét.
Nyitókép forrása: Facebook