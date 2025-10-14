Karácsony Gergely kezdhet aggódni: újabb botrány bontakozik ki a fővárosban
2025. október 14. 07:47
Számos visszásságot tárt fel a vizsgálat a Budapest Brand működésével kapcsolatban.
A Budapest Brand Nonprofit Zrt. és jogelődjei, a BFTK Nonprofit Kft. és a BVA Nonprofit Kft. 2014-2025 közötti tevékenységét vizsgáló bizottság jelentése elkészült, és már nyilvánosan hozzáférhető – számolt be a Magyar Nemzet. Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi képviselője közösségi oldalán ismertette a dokumentum részleteit, amelyeket várhatóan csütörtökön fogad el a fővárosi testület.
A vizsgálat számos aggályos ügyet tárt fel
Gál József szerint Karácsony Gergely főpolgármester törvénysértő módon, visszamenőleg állapított meg és fizetett ki prémiumokat a Budapest Brand vezetőinek, ami miatt további vizsgálatot kezdeményeznek. A jelentés szerint a cég vezérigazgatója, Faix Csaba és helyettese egy év alatt 3,3 millió forintot költött a Városháza szomszédságában található Kempinski Hotel Corvinus ötcsillagos luxusszálloda mélygarázsára. A bizottság ezért javasolja a céges parkolási szerződések átfogó felmérését, valamint azt, hogy tiltsák meg a parkolási költségek elszámolását, ha a cég székhelye a Városháza épületében található.
Súlyosabb problémaként merült fel, hogy a Budapest Brand tevékenysége összefüggésbe hozható Karácsony Gergely kampányának támogatásával.
A cég kommunikációjában ugyanazt a „+5 ÉV” szlogent használta, mint a főpolgármester kampánya, ami tiltott kampányfinanszírozás gyanúját veti fel. Gál József bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a vizsgálóbizottság kezdeményezi: a fővárosi cégek kizárólag közérdekű információkat kommunikálhassanak, vagy csak a Fővárosi Közgyűlés külön engedélyével vehessenek részt kampánytevékenységben.
Győzött az az érv, hogy a Budapest Brand helyett inkább útfelújításra, hajléktalanellátásra, állatvédelemre, BKK-rendészetre költsék a főváros pénzét.
Közbeszerzési szabálytalanságok gyanúja is felmerült
A bizottság a Közbeszerzési Hatósághoz fordul három tanácsadói szerződés miatt, amelyeket a gyanú szerint szándékosan a közbeszerzési értékhatár alatt kötöttek meg, hogy elkerüljék a kötelező közbeszerzési eljárást.
A több mint százoldalas jelentés részleteit a vizsgálóbizottság várhatóan csütörtökön véglegesíti. A testület munkája még februárban kezdődött, miután a Fővárosi Közgyűlés döntött annak felállításáról, hogy átláthatóvá tegye a Budapest Brand és jogelődjei gazdálkodását, különös tekintettel a reklámszerződésekre.