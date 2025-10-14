Ft
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
kampány Budapest Brand botrány Fővárosi Közgyűlés vizsgálat Karácsony Gergely

Karácsony Gergely kezdhet aggódni: újabb botrány bontakozik ki a fővárosban

2025. október 14. 07:47

Számos visszásságot tárt fel a vizsgálat a Budapest Brand működésével kapcsolatban.

2025. október 14. 07:47
null

A Budapest Brand Nonprofit Zrt. és jogelődjei, a BFTK Nonprofit Kft. és a BVA Nonprofit Kft. 2014-2025 közötti tevékenységét vizsgáló bizottság jelentése elkészült, és már nyilvánosan hozzáférhető – számolt be a Magyar Nemzet. Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi képviselője közösségi oldalán ismertette a dokumentum részleteit, amelyeket várhatóan csütörtökön fogad el a fővárosi testület.

Karácsony Gergely, Budapest Brand
Van miért aggódnia Karácsony Gergelynek, sorra hullnak ki a csontvázak a Budapest Brand szekrényéből. Forrás: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A vizsgálat számos aggályos ügyet tárt fel

Gál József szerint Karácsony Gergely főpolgármester törvénysértő módon, visszamenőleg állapított meg és fizetett ki prémiumokat a Budapest Brand vezetőinek, ami miatt további vizsgálatot kezdeményeznek. A jelentés szerint a cég vezérigazgatója, Faix Csaba és helyettese egy év alatt 3,3 millió forintot költött a Városháza szomszédságában található Kempinski Hotel Corvinus ötcsillagos luxusszálloda mélygarázsára. A bizottság ezért javasolja a céges parkolási szerződések átfogó felmérését, valamint azt, hogy tiltsák meg a parkolási költségek elszámolását, ha a cég székhelye a Városháza épületében található.

Súlyosabb problémaként merült fel, hogy a Budapest Brand tevékenysége összefüggésbe hozható Karácsony Gergely kampányának támogatásával.

A cég kommunikációjában ugyanazt a „+5 ÉV” szlogent használta, mint a főpolgármester kampánya, ami tiltott kampányfinanszírozás gyanúját veti fel. Gál József bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a vizsgálóbizottság kezdeményezi: a fővárosi cégek kizárólag közérdekű információkat kommunikálhassanak, vagy csak a Fővárosi Közgyűlés külön engedélyével vehessenek részt kampánytevékenységben.

Közbeszerzési szabálytalanságok gyanúja is felmerült

A bizottság a Közbeszerzési Hatósághoz fordul három tanácsadói szerződés miatt, amelyeket a gyanú szerint szándékosan a közbeszerzési értékhatár alatt kötöttek meg, hogy elkerüljék a kötelező közbeszerzési eljárást.

A több mint százoldalas jelentés részleteit a vizsgálóbizottság várhatóan csütörtökön véglegesíti. A testület munkája még februárban kezdődött, miután a Fővárosi Közgyűlés döntött annak felállításáról, hogy átláthatóvá tegye a Budapest Brand és jogelődjei gazdálkodását, különös tekintettel a reklámszerződésekre.

Nyitókép forrása: MTI/Illyés Tibor

Fővárosi közpénzszivattyúk

A városvezetés kormányzati kivéreztetést emleget, mégis százmilliók vándorolnak ki Budapestről, és egyesek tetemes összegeket tehettek zsebre.

***

 

Búvár Kund
2025. október 14. 09:09
Sebaj, csődbe viszi. Majd a vidékiek kifizetik! Aztán ha újra indul, újra megszavazzák a napközist a pestiek...
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. október 14. 08:55
Visszamenőleg? Volt kitől tanulnia. A jövőjükről gondoskodni próbáló emberektől is elvettek 3000 milliárd forint magánnyugdíjat is visszamenőleg. Meg is lett az eredménye 3 000 000 nyugdíjasból mára már csak 2 400 000 maradt, jó segíthet az egészségügy is. :(
Válasz erre
0
2
evpus
2025. október 14. 08:53
A komcsiknak szétosztja és ellopják a főváros pénzét, majd csődöt jelent és a kormánnyal fizetteti meg a hiányt!
Válasz erre
4
0
europész
2025. október 14. 08:29
Nem aggodik ez semmiert.Savanyu pofaval tonkre tenne az orszagot lelkiismeret furdalas nelkul.Sajnos a budapestiek a viszonylagos joletuk kabulataban nem igazan ertik mit muvel a vezeruk.Csurran cseppen a videkiek alltal osszegyujtott adoforintokbol.A kormany allandoan kenytelen kisegiteni a fovarost ha ez a balfacan elkotyavetyel minden fovarosi vagyont.A fovaros szegyene es a szegyen fovarosa Budapest.Ez a pok is Demszkihez hasonlo idoszakot szeretne kihuzni fopolgarmesterkent.Aldasos tevekenysege a semmitteves es a felelosseg haritasa. A globalistalibsik az orranal fogva vezetik es szedik ki a penzt a Budapest kasszabol.Jo ez igy nekik?Ugy latszik innen videkrol,hogy jo. Nekunk visszataszito.
Válasz erre
6
0
