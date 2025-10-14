Karácsony Gergely kezdhet aggódni: újabb botrány bontakozik ki a fővárosban

A Budapest Brand Nonprofit Zrt. és jogelődjei, a BFTK Nonprofit Kft. és a BVA Nonprofit Kft. 2014-2025 közötti tevékenységét vizsgáló bizottság jelentése elkészült, és már nyilvánosan hozzáférhető – számolt be a Magyar Nemzet. Gál József, a Podmaniczky Mozgalom fővárosi képviselője közösségi oldalán ismertette a dokumentum részleteit, amelyeket várhatóan csütörtökön fogad el a fővárosi testület.

Van miért aggódnia Karácsony Gergelynek, sorra hullnak ki a csontvázak a Budapest Brand szekrényéből. Forrás: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A vizsgálat számos aggályos ügyet tárt fel

Gál József szerint Karácsony Gergely főpolgármester törvénysértő módon, visszamenőleg állapított meg és fizetett ki prémiumokat a Budapest Brand vezetőinek, ami miatt további vizsgálatot kezdeményeznek. A jelentés szerint a cég vezérigazgatója, Faix Csaba és helyettese egy év alatt 3,3 millió forintot költött a Városháza szomszédságában található Kempinski Hotel Corvinus ötcsillagos luxusszálloda mélygarázsára. A bizottság ezért javasolja a céges parkolási szerződések átfogó felmérését, valamint azt, hogy tiltsák meg a parkolási költségek elszámolását, ha a cég székhelye a Városháza épületében található.