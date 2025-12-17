Ft
12. 17.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
tisza párt magyar péter bod péter ákos pankotai lili vogel evelin gomba kampány

Nincs új a nap alatt: a baloldalon újra előkerültek a „gombák", a „sertések" és az „agyhalottak"

2025. december 17. 06:48

Íme a lista, hogyan alázzák a magyar embereket azok, akik a szavazatukat kérik.

2025. december 17. 06:48
null

A baloldali politikusok és holdudvaruk mérsékeltebb időkben ugyan igyekeznek a legjobb arcukat mutatni, ám ha nyomás alá kerülnek – kampányban, botrányban vagy politikai stresszhelyzetben –, rendre lehull róluk a lepel, és felfedik az igazi arcukat. Ilyenkor már nem választópolgárokról, hanem „büdös emberekről”, „sertésekről”, „gombákról” vagy „mucsaiakról” beszélnek, és leplezetlen megvetéssel fordulva azok felé, akiknek a támogatását kérnék – írta a Magyar Nemzet.

A lap emlékeztetett, hogy legutóbb Bod Péter Ákos, a Tisza Párt gazdasági szakértője lépte át azt a bizonyos vörös vonalat. Az egykori jegybankelnök december 9-én a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában arról beszélt, hogy a mostani adórendszeren jelentősen szigorítani kell, majd a magyar választópolgárokat sertésekhez hasonlítva úgy fogalmazott:

Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyrészt”.

De nem ez volt az első ilyen eset a napokban: Pankotai Lili diákaktivista a hétvégén Magyar Péterék tüntetésén elmondott beszédében például „igénytelennek” nevezte Magyarországot.

Emlékezetes, hogy korábban Magyar Péter is tett hasonló kijelentéseket. Többek között mikor szervezni kezdte a párt első demonstrációit. Magyar Péter 2024 nyarának elején arra panaszkodott volt párjának, Vogel Evelinnek, hogy semmi kedve részt venni a politikai megmozdulásokon, ahol ráadásul az emberek büdösek, neki pedig negyvenfokos hőségben kell gyalogolnia. 

Figyelj, annyiszor leizzadtam ma, b…szd meg, inget cseréltem az előbb. Szétszedtek, 40 fokban mentünk át a Hősök terén, azt mondtam, mi a f…szomat csinálok itt? Büdösek az emberek, és a szájuk, bleee”

– fogalmazott Magyar a hónapokkal később kiszivárgott hangfelvételen. Sőt, az ellenzéki politikus még azokon is gúnyolódott, akik azt kérték tőle, hogy hívja haza külföldről a gyerekeiket, unokáikat. Nekik annyit üzent: 

Vegyél magadnak újat!”

De mint ismert, egy másik felvételen későbbi EP-képviselőtársait nevezte agyhalottaknak, Soros-ügynököknek és tehetségteleneknek. Nemrég pedig az kavart nagy port, hogy „kólásdobozként” emlegette azokat az aspiránsokat, akik az országgyűlési mandátumokért szálltak ringbe.

A Magyar Nemzet összeállításában emlékeztetett, hogy nem a mostani azonban az első választási kampány, amikor az ellenzék kifejezi megvetését a választók felé. Négy évvel ezelőtt is előkerült egy felkavaró felvétel, amelyen Márki-Zay Péter, a baloldal miniszterelnök-jelöltje trágyával etetett gombákhoz hasonlította a magyar embereket.

Amíg a választókat úgy tartjuk, mint a gombát, sötétben és trágyával etetve, addig a rezsicsökkentéssel, a migránsozással és a többivel lehet választást nyerni”


– fogalmazott a gárdonyi lakossági fórumán.

Hódmezővásárhely ellenzéki polgármestere a vidéki Fidesz-szavazókat sem kímélte annak idején. Egy általa feltöltött videóban többek között azt mondta, hogy ha egy vidéki városban a Fidesz összegyűjtené a legjobb embereit, valószínűleg egy keresztrejtvényt sem tudnának megfejteni.

A cikk végén a lap azt a megállapítást tette, hogy a Tisza Párt környékén már most érezhetően pattanásig feszültek az idegek, pedig a választásokig még mintegy négy hónap van hátra. Joggal vetődik fel a kérdés: ha ekkora indulatokat vált ki egy kampányhelyzet, miként tudnának megbirkózni azokkal a valódi nyomással és felelősséggel járó stresszhelyzetekkel, amelyek egy ország irányítása során elkerülhetetlenek lennének – írta a Magyar Nemzet.

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

