Nincs új a nap alatt: a baloldalon újra előkerültek a „gombák”, a „sertések” és az „agyhalottak”

A baloldali politikusok és holdudvaruk mérsékeltebb időkben ugyan igyekeznek a legjobb arcukat mutatni, ám ha nyomás alá kerülnek – kampányban, botrányban vagy politikai stresszhelyzetben –, rendre lehull róluk a lepel, és felfedik az igazi arcukat. Ilyenkor már nem választópolgárokról, hanem „büdös emberekről”, „sertésekről”, „gombákról” vagy „mucsaiakról” beszélnek, és leplezetlen megvetéssel fordulva azok felé, akiknek a támogatását kérnék – írta a Magyar Nemzet.

A lap emlékeztetett, hogy legutóbb Bod Péter Ákos, a Tisza Párt gazdasági szakértője lépte át azt a bizonyos vörös vonalat. Az egykori jegybankelnök december 9-én a Belvárosi Szabadegyetemen tartott előadásában arról beszélt, hogy a mostani adórendszeren jelentősen szigorítani kell, majd a magyar választópolgárokat sertésekhez hasonlítva úgy fogalmazott: