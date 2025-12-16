Bod Péter Ákos tudhatná, a halálra ítélt malac előtt késről beszélni nem illő – késügyben amúgy is Magyar Péter van otthon

Utóbbi félmondat külön gusztustalan. Semmibe veszi az állatot. Na, hogy tetszik, hölgyeim és uraim?

Azt mondom, kedves Bod professzor, hogy ez egy nagyon aljas duma. Mondhatnám, hogy nem illik Önhöz. Igaz, pályafutása során mindent megtett azért, hogy ne nézzenek föl Önre az emberek.

Ipari miniszterként részt vett a Taxisblokád tárgyalásain. A demokráciát frissen beszavazó magyarok millióinak szeme csüngött Önön és szurkolt Önnek, hogy sikerrel járjon.

Nem akartam hinni a fülemnek, akikor a kommentátor bejelentette, hogy Bod Péter Ákosnak pisilni kellett kimenni, ezért függesztették föl a tárgyalást.

Akkor is azon lamentáltam, muszáj volt az ember szükségletét közüggyé tenni? Nem lehetett volna elegánsabban indokolni az időleges távozást?