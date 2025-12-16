Bod Péter Ákos tudhatná, a halálra ítélt malac előtt késről beszélni nem illő – késügyben amúgy is Magyar Péter van otthon

Futótűzként terjed Zelenszkij bánata: közel a megegyezés Trump és Putyin között, Európának nem osztottak lapot
Egyre közeledik a megállapodás az amerikai és az orosz elnök részéről a háború lezárására. Ugyanakkor az EU-nak nem osztottak lapot.
Már 2006-ban sorsára hagyta a jobboldalt, hogy folytatódhasson a Gyurcsány-Bajnai-Bokros-féle népnyúzás.
Kedves Olvasó! Szomorú következtetés levonásához ad alapot Bod Péter Ákosnak, a Tisza gazdasági szakértőjének legutóbbi megjegyzése, miszerint mi, magyarok egyszerűen állatok vagyunk. Egész pontosan disznók.
Ha valakinek nem esik jól ez a minősítés, ne aggódjon, nincs egyedül. De
a baloldal már csak ilyen. Szeret bennünket leállátozni, miközben a szavazatunkra ácsingózik.
Emlékszünk: Kóka Jánosnál, Gyurcsány SZDSZ-es gazdasági miniszterénél békák voltunk, amikor azt mondta: „a mocsár lecsapolásáról nem a békákat szokták megkérdezni.” Aztán jött Walter Katalin, a BKK volt vezérigazgatója, akinél pulykák voltunk: „Az utasokat megkérdezni a járatritkásról olyan, mintha hálaadás előtt megkérdeznék a pulykát, hogy mi legyen vele.” És akkor itt van frissen Bod Péter Ákos, a tiszás gazdasági tanácsadó, aki az adók radikális megemelését sejteti. Konkrétan nem beszél, arra ott lesz a malac-hasonlat – de legalább annyi kiderül, hogy bár tagadja, de nyakig benne lehet abban a gazdasági programban, amit tiszás főnöke, Magyar Péter nemes egyszerűséggel hamisítványnak nevez. Merthogy a Tisza hivatalosan adócsökkentést és nyugdíjemelést tervez, hogy – papíron legalábbis – mézet csepegtessen a magyarok madzagjára. Bod Péter Ákos konkrétan ezt mondja:
Itt egy nagyon generális adóváltoztatás lesz, és ott nem lehet elkerülni a jövedelemadókat. Azoknak a személyi jövedelemadó-részét is, meg a vállalatit is. Ha fenik a kést, a malacnak az ólban azért nem kell megmondani azt, hogy mi jön, úgyis sejti egyébként nagyobbrészt.”
Utóbbi félmondat külön gusztustalan. Semmibe veszi az állatot. Na, hogy tetszik, hölgyeim és uraim?
Azt mondom, kedves Bod professzor, hogy ez egy nagyon aljas duma. Mondhatnám, hogy nem illik Önhöz. Igaz, pályafutása során mindent megtett azért, hogy ne nézzenek föl Önre az emberek.
Ipari miniszterként részt vett a Taxisblokád tárgyalásain. A demokráciát frissen beszavazó magyarok millióinak szeme csüngött Önön és szurkolt Önnek, hogy sikerrel járjon.
Nem akartam hinni a fülemnek, akikor a kommentátor bejelentette, hogy Bod Péter Ákosnak pisilni kellett kimenni, ezért függesztették föl a tárgyalást.
Akkor is azon lamentáltam, muszáj volt az ember szükségletét közüggyé tenni? Nem lehetett volna elegánsabban indokolni az időleges távozást?
Bod Péter Ákos 1990 utáni pályafutása az bizonyította, hogy nem. Nem hogy megtiszteltetésnek vette volna – azok után, hogy 15 évig a kommunistákkal az Országos Tervhivatal Tervgazdasági Intézetében dolgozott –, hogy Antall József kormányának minisztere lehet. Aztán részt vett Antall József emlékének elárulásában is, amikor kilépett az MDF-ből és átállt a Magyar Demokrata Néppártba. Azzal a Pusztai Erzsébettel, aki most szélsőséges nézeteivel a baloldalon árulja a cseresznyét, teli tüdőből fúj a kormányra. Orbán Viktorhoz sem tudott hűséges maradni. Orbán első kormányfősége idején a Miniszterelnöki Hivatal gazdasági főtanácsadójaként működhetett. A 2006-os országgyűlési választások két fordulója között pedig Orbán Viktor őt ajánlotta az MDF-nek közös miniszterelnök-jelöltnek. Persze nem fogadta el,
sorsára hagyva a jobboldalt, hogy folytatódhasson a Gyurcsány-Bajnai-Bokros-féle népnyúzás.
Bod Péter Ákos lelke mélyén mindig is baloldali lehetett, csak korábbi MDF-es ténykedése miatt sokan jobboldaliként könyvelték el, jobboldali tőkéjével.
Most pedig ez a malacos história egyértelműen rávilágít:
mintha magasról le is nézné a jobboldali embereket, másképpen fogalmazva: mintha egyszerűen tenne rájuk.
A 24.hu-nak adott interjújában ezt el is mondta, mikor aláhúzta: bölcs dolog eltitkolni a Tisza Párt valódi terveit. A szakértő – saját bevallása szerint – korábban egyeztetett a Tisza szakmai stábjával a többkulcsos szja kérdésében. A volt jegybankelnök, egyben Magyar Péter tanácsadója augusztusban többször el is szólta magát: ha a Tisza Párt hatalomra jut, adót emel és megszorításokat vezet be. Bod Péter Ákos jelezte: ezt
a Tisza Párt elnöke is tudja, de nagyon „dörzsölt”, így kifelé inkább mást mond.
Bod Péter biztos sokat olvashat Fredrik Backman svéd írótól, aki azt tartja, hogy „Az erkölcs luxus.” Tényleg, minek is. Bod Péter, mint látjuk, jól megvan nélküle. Mahatma Gandhi pedig szinte egyenesen a közgazdász professzornak címezte üzenetét: „Egy nemzet nagyságát és erkölcsi fejlettségét azon mérhetjük le, miként bánik az állataival...”
A halára ítélt malac előtt késről beszélni tehát végképp nem illő. Abban magyar péter van nagyon otthon. A zsák megtalálta a foltját.
(Fotó: Balogh Zoltán, MTI)