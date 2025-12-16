Pankotai Lili megszaladt a hétvégén, Orbán Balázs tette helyre

Leszögezte Pankotai, tartja a mondatát az igénytelenségről, „nincs igényünk megfelelő minőségű oktatásra, [...] megfelelő minőségű egészségügyre, [...] pláne nincs igényünk valódi gyermekvédelemre.” „Ugyanis ha mindezekre lenne igényünk, olyan kormányt választottunk volna, amely ezt végre is hajtja, vagy a jelenlegiből kierőszakoltuk volna” – tette hozzá.

Kitért Pankotai az árstopra és a minimálbérre is, „Balázs, annyit még hadd mondjak el, mielőtt folytatom, hogy az az egyetem, amelynek te magad a Tanácsadó Testületének elnöke vagy, én pedig a hallgatója, már az első félévben leadja a diákjainak, hogy gazdaságilag milyen károkat okoz az árstop és a minimálbéremelés. Úgyhogy lehet, érdemes lenne az elnökséget leadni, és visszaülni picit a padba.”

Kifejtette Pankotai azt is, hogy meglátása szerint Orbán szalmabáb-érvelést használ, ugyanis „amikor azt írod, hogy Pankotai Lili szerint azért igénytelen az ország, mert nem akarnak a magyarok többet fizetni, akkor a szintén elsőéves tananyaggal mész szembe, amely ismerteti a szalmabáb érvelési hibát, amit te magad és a rám ugrasztott propagandistáitok is előszeretettel használnak”.

„Remélem, egy vitát csak elvállalsz egy 21 éves diáklánnyal. Ennyire azért te sem félhetsz!” – tette hozzá Pankotai – „A fent említett témákból – egészen a gyermekvédelemtől a minimálbéremelésig – nagyon szívesen leülök veled a nyilvánosság előtt egy vitára, hacsak nem futamodsz meg egy diáklánytól ismételten.”

„Ezt a játékot nem lehet az élet végéig játszani”