Tisza Párt diákaktivista orbán balázs magyar péter pankotai lili nemzeti közszolgálati egyetem ország

Pankotai Lili megszaladt a hétvégén, Orbán Balázs tette helyre

2025. december 16. 07:24

„Kiváló kibúvó minden alkalommal arra hivatkozni, hogy az ember tanuló” – üzente a diákaktivistának a miniszterelnök politikai igazgatója.

2025. december 16. 07:24
null

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán üzent Pankotai Lili viszontválaszára. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a diákaktivista a hétvégén azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Magyar Péterék tüntetésén erős nyilatkozatot tett Magyarországról. 

Mint fogalmazott,

Mocskosul igénytelen ország vagyunk”.

Majd azzal folytatta, hogy azért igénytelen az ország, mert SZJA-mentességre, rezsicsökkentésre, „egy szóban kifejezve egzisztenciára” van szüksége.

Orbán Balázs erre válaszul kifejtette, hogy a nemzeti kormány a Tisza megszorító csomagjával szemben küzd az alacsony energiaárakért, nem engedi felszámolni az egykulcsos szja-t, duplázza a családi adókedvezményeket, jövedelemadó-mentességet ad a többgyermekes anyáknak, adót csökkent a vállalkozásoknak, segít az otthonteremtésben. 

Szerintünk nem szabad lenézni a magyar embereket – el tudják dönteni, hogy mi szolgálja az érdeküket.” 

Nem hagyta szó nélkül Pankotai Lili

Pankotai Lili egyből válaszolt is Orbán Balázsnak, élesen meglátta, hogy „ismét sikerült annyi szabadidőt találnod magadnak, hogy velem, egy 21 éves diáklánnyal foglalkozz – te, a miniszterelnök politikai igazgatója, a 2026-os kampány vezetője és nagy stratégája!”

Leszögezte Pankotai, tartja a mondatát az igénytelenségről, „nincs igényünk megfelelő minőségű oktatásra, [...] megfelelő minőségű egészségügyre, [...] pláne nincs igényünk valódi gyermekvédelemre.” „Ugyanis ha mindezekre lenne igényünk, olyan kormányt választottunk volna, amely ezt végre is hajtja, vagy a jelenlegiből kierőszakoltuk volna” – tette hozzá.

Kitért Pankotai az árstopra és a minimálbérre is, „Balázs, annyit még hadd mondjak el, mielőtt folytatom, hogy az az egyetem, amelynek te magad a Tanácsadó Testületének elnöke vagy, én pedig a hallgatója, már az első félévben leadja a diákjainak, hogy gazdaságilag milyen károkat okoz az árstop és a minimálbéremelés. Úgyhogy lehet, érdemes lenne az elnökséget leadni, és visszaülni picit a padba.”

Kifejtette Pankotai azt is, hogy meglátása szerint Orbán szalmabáb-érvelést használ, ugyanis „amikor azt írod, hogy Pankotai Lili szerint azért igénytelen az ország, mert nem akarnak a magyarok többet fizetni, akkor a szintén elsőéves tananyaggal mész szembe, amely ismerteti a szalmabáb érvelési hibát, amit te magad és a rám ugrasztott propagandistáitok is előszeretettel használnak”.

„Remélem, egy vitát csak elvállalsz egy 21 éves diáklánnyal. Ennyire azért te sem félhetsz!” – tette hozzá Pankotai – „A fent említett témákból – egészen a gyermekvédelemtől a minimálbéremelésig – nagyon szívesen leülök veled a nyilvánosság előtt egy vitára, hacsak nem futamodsz meg egy diáklánytól ismételten.”

„Ezt a játékot nem lehet az élet végéig játszani”

Orbán Balázs ezután nyíl levelet írt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatójának, melyben kiemelte:

kiváló kibúvó minden alkalommal arra hivatkozni, hogy az ember tanuló”.

A politikus hozzátette, „úgy tűnik, azt a játékot játsszuk, hogy a közéleti szereplő nem ugyanaz a személy, mint a diák, aki minden támogatást megkap. Egyszer a kemény megmondó, aztán az ártatlan érdeklődő, aki rácsodálkozik az általa kiváltott reakciókra”.

Orbán Viktor politikai igazgatója ezután leszögezte,

Ezt a játékot nem lehet az élet végéig játszani”. 

„Ha valaki a Tisza Párt médiájában azt mondja, hogy »mocskosul igénytelen ország vagyunk«, amiért az emberek többsége a baloldal megszorításalapú politikájával szemben a nemzeti kormány 

  • alacsony adókra,
  • alacsony energiaárakra,
  • valamint a családokat és a vállalkozásokat támogató politikáját választja, 

akkor számolnia kell azzal, hogy lesznek, akik ezt szóvá teszik. Netán kikérik maguknak” – húzta alá.

Orbán Balázs bejegyzését azzal zárta, hogy ez független attól, hogy ki miként teljesíti az egyetemi vizsgáit. „Utóbbi kizárólag azon múlik, hogy ki mennyire tanulja meg a tananyagot. Ugye megvan a különbség? További sok sikert!”

Nyitókép: Képernyőfotó

