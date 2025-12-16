Pankotai Lili megszaladt a hétvégén, Orbán Balázs tette helyre

Nem hazudtolta meg magát Pankotai Lili: szerinte egy „mocskosul igénytelen ország vagyunk” (VIDEÓ)
„Kiváló kibúvó minden alkalommal arra hivatkozni, hogy az ember tanuló” – üzente a diákaktivistának a miniszterelnök politikai igazgatója.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója közösségi oldalán üzent Pankotai Lili viszontválaszára. Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a diákaktivista a hétvégén azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy Magyar Péterék tüntetésén erős nyilatkozatot tett Magyarországról.
Mint fogalmazott,
Mocskosul igénytelen ország vagyunk”.
Majd azzal folytatta, hogy azért igénytelen az ország, mert SZJA-mentességre, rezsicsökkentésre, „egy szóban kifejezve egzisztenciára” van szüksége.
Orbán Balázs erre válaszul kifejtette, hogy a nemzeti kormány a Tisza megszorító csomagjával szemben küzd az alacsony energiaárakért, nem engedi felszámolni az egykulcsos szja-t, duplázza a családi adókedvezményeket, jövedelemadó-mentességet ad a többgyermekes anyáknak, adót csökkent a vállalkozásoknak, segít az otthonteremtésben.
Szerintünk nem szabad lenézni a magyar embereket – el tudják dönteni, hogy mi szolgálja az érdeküket.”
Pankotai Lili egyből válaszolt is Orbán Balázsnak, élesen meglátta, hogy „ismét sikerült annyi szabadidőt találnod magadnak, hogy velem, egy 21 éves diáklánnyal foglalkozz – te, a miniszterelnök politikai igazgatója, a 2026-os kampány vezetője és nagy stratégája!”
Leszögezte Pankotai, tartja a mondatát az igénytelenségről, „nincs igényünk megfelelő minőségű oktatásra, [...] megfelelő minőségű egészségügyre, [...] pláne nincs igényünk valódi gyermekvédelemre.” „Ugyanis ha mindezekre lenne igényünk, olyan kormányt választottunk volna, amely ezt végre is hajtja, vagy a jelenlegiből kierőszakoltuk volna” – tette hozzá.
Kitért Pankotai az árstopra és a minimálbérre is, „Balázs, annyit még hadd mondjak el, mielőtt folytatom, hogy az az egyetem, amelynek te magad a Tanácsadó Testületének elnöke vagy, én pedig a hallgatója, már az első félévben leadja a diákjainak, hogy gazdaságilag milyen károkat okoz az árstop és a minimálbéremelés. Úgyhogy lehet, érdemes lenne az elnökséget leadni, és visszaülni picit a padba.”
Kifejtette Pankotai azt is, hogy meglátása szerint Orbán szalmabáb-érvelést használ, ugyanis „amikor azt írod, hogy Pankotai Lili szerint azért igénytelen az ország, mert nem akarnak a magyarok többet fizetni, akkor a szintén elsőéves tananyaggal mész szembe, amely ismerteti a szalmabáb érvelési hibát, amit te magad és a rám ugrasztott propagandistáitok is előszeretettel használnak”.
„Remélem, egy vitát csak elvállalsz egy 21 éves diáklánnyal. Ennyire azért te sem félhetsz!” – tette hozzá Pankotai – „A fent említett témákból – egészen a gyermekvédelemtől a minimálbéremelésig – nagyon szívesen leülök veled a nyilvánosság előtt egy vitára, hacsak nem futamodsz meg egy diáklánytól ismételten.”
Orbán Balázs ezután nyíl levelet írt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatójának, melyben kiemelte:
kiváló kibúvó minden alkalommal arra hivatkozni, hogy az ember tanuló”.
A politikus hozzátette, „úgy tűnik, azt a játékot játsszuk, hogy a közéleti szereplő nem ugyanaz a személy, mint a diák, aki minden támogatást megkap. Egyszer a kemény megmondó, aztán az ártatlan érdeklődő, aki rácsodálkozik az általa kiváltott reakciókra”.
Orbán Viktor politikai igazgatója ezután leszögezte,
Ezt a játékot nem lehet az élet végéig játszani”.
„Ha valaki a Tisza Párt médiájában azt mondja, hogy »mocskosul igénytelen ország vagyunk«, amiért az emberek többsége a baloldal megszorításalapú politikájával szemben a nemzeti kormány
akkor számolnia kell azzal, hogy lesznek, akik ezt szóvá teszik. Netán kikérik maguknak” – húzta alá.
Orbán Balázs bejegyzését azzal zárta, hogy ez független attól, hogy ki miként teljesíti az egyetemi vizsgáit. „Utóbbi kizárólag azon múlik, hogy ki mennyire tanulja meg a tananyagot. Ugye megvan a különbség? További sok sikert!”
