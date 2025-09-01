Ft
felsőoktatás Pankotai Lili Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Egyetemista lett Pankotai Lili: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdi meg tanulmányait

2025. szeptember 01. 21:28

Az NKE padjait koptathatja az ellenzéki aktivista.

2025. szeptember 01. 21:28
null

Pankotai Lili, a habzó szájú, szélsőséges ellenzéki aktivista végre belépett a felsőoktatás világába, ráadásul nem is akármelyik intézmény kapuján: 

a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatójaként kezdheti meg tanulmányait.

Pankotai, aki saját magát politikus alkatnak tartja, a hivatalos közszolgálati képzés keretei között folytathatja tanulmányait, hogy megszerezze azokat az ismereteket, amelyek révén mélyebben megértheti az állam működését. 

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

 

Összesen 72 komment

londonbaby
•••
2025. szeptember 01. 23:18 Szerkesztve
egyből egyetemre ???? talán az alapoknál kéne kezdeni..!!!! Pl. pszichológusnál, mert jobban habzik a szája mint poloska petinek !!!! mondjuk ennek majd az egyetemen örülnek a srácok.. jobban csúszik... egyáltalán az uszításon kívül más tantárgyat is elvégzett.. ???? mondjuk párat az általánosból ??? vagy csak simán felszopta magát ?
Válasz erre
1
0
DE JÓ
2025. szeptember 01. 23:15
Tégla vagy provokátor?
Válasz erre
1
0
akiaki
2025. szeptember 01. 23:13
nem mindegy hogy a népszara mit ír
Válasz erre
0
0
states-2
2025. szeptember 01. 23:08
A futóbolondokat nem valamelyik másik intézménybe kellene felvenni.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!