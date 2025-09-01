Egyetemista lett Pankotai Lili: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen kezdi meg tanulmányait

Feljelentették Pankotai Lilit, miután Orbán Viktor elpusztításáról beszélt Puzsér tüntetésén
Internetes agresszió miatt feljelentették a habzó szájú, szélsőséges aktivistát.
Az NKE padjait koptathatja az ellenzéki aktivista.
Pankotai Lili, a habzó szájú, szélsőséges ellenzéki aktivista végre belépett a felsőoktatás világába, ráadásul nem is akármelyik intézmény kapuján:
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatójaként kezdheti meg tanulmányait.
Pankotai, aki saját magát politikus alkatnak tartja, a hivatalos közszolgálati képzés keretei között folytathatja tanulmányait, hogy megszerezze azokat az ismereteket, amelyek révén mélyebben megértheti az állam működését.
