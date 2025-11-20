Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Delta Program drog Horváth László Deli Gergely Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Kábítószerellenes oktatási segédanyag készült az NKE-n

2025. november 20. 18:41

Együttműködési megállapodást kötött a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem érdekében a kormányzat és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) csütörtökön Budapesten. A hatóság az elmúlt időszakban több mint 50 tonna kábítószert, illetve kábítószer-alapanyagot foglalt le.

2025. november 20. 18:41

A kontraktust Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és Deli Gergely, az egyetem rektora látta el kézjegyével. A kormánybiztos a megállapodás fontos elemének nevezte, hogy az egyetem szakemberei kidolgoznak egy, az ország 160 ezer pedagógusához eljutó, a kábítószerek elleni küzdelmet támogató oktatási segédanyagot. 

Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora 2025. november 20-án. Forrás: MTI
Horváth László, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és Deli Gergely, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora 2025. november 20-án. 
Forrás: MTI

Ez segíti az oktatókat abban, hogy felismerjék a drogfogyasztást vagy a drogkereskedelmet az intézményben. Továbbá tájékoztatást nyújt arról, hogy ilyen esetben miként tudnak gyors és hatékony segítséget kérni. Arról is megállapodtak, hogy 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

az NKE kortárs segítőket küld abba a mintegy száz középiskolába, amellyel kapcsolatban áll, illetve a hátrányos helyzetű fiatalokat támogató programjának tematikájába is beilleszti a kábítószerek elleni küzdelmet

A fideszes politikus úgy értékelt: a megállapodás fontos mérföldkő az online térben is otthonosan mozgó, földrészeken átnyúló globális kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben, hiszen az csak társadalmi összefogással, így az oktatási intézmények bevonásával küzdhető le.

Sikerek a kábítószer elleni küzdelemben

Hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapokban, az Országos Rendőr-főkapitányság által indított Delta Program keretében jelentős sikereket értek el a drogfogyasztás visszaszorítása területén. Vagyis 

Ezt is ajánljuk a témában

az elmúlt időszakban már több mint 50 tonna kábítószert, illetve kábítószer-alapanyagot foglalt le a hatóság;

ezek feketepiaci értéke megközelíti a 700 milliárd forintot.

Aktív támogatás az iskolákban

Ugyanakkor a Delta Program akció mellet, egy új szemléletű prevenció és rehabilitáció érdekében sor került a kapcsolatfelvételre az oktatási intézményekkel is: ugyanis a drog elleni küzdelemben az első védvonalat jelentő családok mellett az iskolák jelentik a második védvonalat. Ennek részeként pedig az elmúlt hónapokban visszatérhettek az iskolákba azok a civil és szakmai szervezetek, amelyek 

a fiatalokat segítve aktív támogatást nyújtanak a kábítószer elleni küzdelemben.

Olyan szereplőkkel is felvették a kapcsolatot, aki abban tudnak segíteni, hogy a különböző rendezvények és fesztiválok biztonságosabbá váljanak – mondta Horváth László.

Deli Gergely úgy vélekedett: kiemelkedően fontos a most megszülető megállapodás, hiszen 

a kábítószerfogyasztás és -kereskedelem elleni küzdelem, a drogprevenció az egyik legfontosabb, legégetőbb társadalmi kihívás az oktatási intézmények, különösen a felsőoktatási intézmények számára.

Ezért az egyetemeknek az első vonalban kell harcolniuk ebben a küzdelemben. A kábítószerfogyasztás, a kábítószerfüggőség – folytatta – az anyagi világnak való teljes alávetettséget jelent, ami ellentétben áll mindazzal, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képvisel. „hogyha nem eredményes vagy hatékony a munkánk, akkor ez egy szellemi, lelki Trianonnal felérő probléma lehet” – fogalmazott Deli Gergely. 

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!