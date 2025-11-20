Kábítószerellenes oktatási segédanyag készült az NKE-n

Újabb razziákra készül a rendőrség a drogellenes harc részeként
A sajtóban nagy visszhangot keltett a múlt heti, célzott rendőrségi razzia, amelyet a budapesti Dojo klubban, az Ötkert VIP-részlegében tartottak.
Együttműködési megállapodást kötött a kábítószer-kereskedelem elleni küzdelem érdekében a kormányzat és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) csütörtökön Budapesten. A hatóság az elmúlt időszakban több mint 50 tonna kábítószert, illetve kábítószer-alapanyagot foglalt le.
A kontraktust Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és Deli Gergely, az egyetem rektora látta el kézjegyével. A kormánybiztos a megállapodás fontos elemének nevezte, hogy az egyetem szakemberei kidolgoznak egy, az ország 160 ezer pedagógusához eljutó, a kábítószerek elleni küzdelmet támogató oktatási segédanyagot.
Ez segíti az oktatókat abban, hogy felismerjék a drogfogyasztást vagy a drogkereskedelmet az intézményben. Továbbá tájékoztatást nyújt arról, hogy ilyen esetben miként tudnak gyors és hatékony segítséget kérni. Arról is megállapodtak, hogy
az NKE kortárs segítőket küld abba a mintegy száz középiskolába, amellyel kapcsolatban áll, illetve a hátrányos helyzetű fiatalokat támogató programjának tematikájába is beilleszti a kábítószerek elleni küzdelmet
A fideszes politikus úgy értékelt: a megállapodás fontos mérföldkő az online térben is otthonosan mozgó, földrészeken átnyúló globális kábítószer-kereskedelem elleni küzdelemben, hiszen az csak társadalmi összefogással, így az oktatási intézmények bevonásával küzdhető le.
Hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapokban, az Országos Rendőr-főkapitányság által indított Delta Program keretében jelentős sikereket értek el a drogfogyasztás visszaszorítása területén. Vagyis
az elmúlt időszakban már több mint 50 tonna kábítószert, illetve kábítószer-alapanyagot foglalt le a hatóság;
ezek feketepiaci értéke megközelíti a 700 milliárd forintot.
Ugyanakkor a Delta Program akció mellet, egy új szemléletű prevenció és rehabilitáció érdekében sor került a kapcsolatfelvételre az oktatási intézményekkel is: ugyanis a drog elleni küzdelemben az első védvonalat jelentő családok mellett az iskolák jelentik a második védvonalat. Ennek részeként pedig az elmúlt hónapokban visszatérhettek az iskolákba azok a civil és szakmai szervezetek, amelyek
a fiatalokat segítve aktív támogatást nyújtanak a kábítószer elleni küzdelemben.
Olyan szereplőkkel is felvették a kapcsolatot, aki abban tudnak segíteni, hogy a különböző rendezvények és fesztiválok biztonságosabbá váljanak – mondta Horváth László.
Deli Gergely úgy vélekedett: kiemelkedően fontos a most megszülető megállapodás, hiszen
a kábítószerfogyasztás és -kereskedelem elleni küzdelem, a drogprevenció az egyik legfontosabb, legégetőbb társadalmi kihívás az oktatási intézmények, különösen a felsőoktatási intézmények számára.
Ezért az egyetemeknek az első vonalban kell harcolniuk ebben a küzdelemben. A kábítószerfogyasztás, a kábítószerfüggőség – folytatta – az anyagi világnak való teljes alávetettséget jelent, ami ellentétben áll mindazzal, amit a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képvisel. „hogyha nem eredményes vagy hatékony a munkánk, akkor ez egy szellemi, lelki Trianonnal felérő probléma lehet” – fogalmazott Deli Gergely.