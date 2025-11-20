Kábítószerellenes oktatási segédanyag készült az NKE-n

A kontraktust Horváth László a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztos és Deli Gergely, az egyetem rektora látta el kézjegyével. A kormánybiztos a megállapodás fontos elemének nevezte, hogy az egyetem szakemberei kidolgoznak egy, az ország 160 ezer pedagógusához eljutó, a kábítószerek elleni küzdelmet támogató oktatási segédanyagot.

Forrás: MTI

Ez segíti az oktatókat abban, hogy felismerjék a drogfogyasztást vagy a drogkereskedelmet az intézményben. Továbbá tájékoztatást nyújt arról, hogy ilyen esetben miként tudnak gyors és hatékony segítséget kérni. Arról is megállapodtak, hogy