Újabb razziákra készül a rendőrség a drogellenes harc részeként

Óriási razziát tartott a rendőrség egy belvárosi szórakozóhelyen – az egyik népszerű előadó megjelenése után
Célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt mentek a rendőrök.
A sajtóban nagy visszhangot keltett a múlt heti, célzott rendőrségi razzia, amelyet a budapesti Dojo klubban, az Ötkert VIP-részlegében tartottak.
A rendőrség a jövőben is tart a múlt hetihez hasonló, szórakozóhelyeken végrehajtott ellenőrzéseket és razziákat – közölte az ORFK kommunikációs osztálya a Magyar Nemzet megkeresésére. A hatóság szerint ezek az akciók a Drogmentes Magyarországért program keretében zajlanak, és további műveletek is várhatók.
A rendőrség a lapnak hangsúlyozta: egy folyamatban lévő büntetőeljárásnak vannak olyan szakaszai, amelyek eredményességéhez hasonló jellegű intézkedésekre van szükség. Egyben kiemelték:
az ellenőrzések nem a szórakozóhelyek ellehetetlenítését vagy a vendégek zaklatását szolgálják, hanem a kábítószer elleni hatékony fellépést.
Hozzátették azt is, hogy korábban is számos ilyen akciót hajtottak végre, és a jövőben is folytatni fogják őket.
A sajtóban nagy visszhangot keltett a múlt heti, célzott rendőrségi razzia, amelyet a budapesti Dojo klubban, az Ötkert VIP-részlegében tartottak. A hatóságok konkrét bűnügyi információk alapján, egy kábítószer-terjesztői ügyben folytatott nyomozás keretében léptek fel.
A helyszínen 211 embert ellenőriztek, akiket egészségügyi személyzet vizsgált meg.
A klinikai tünetek alapján 49 főnél döntöttek vizeletminta-vétel mellett, amelyet a BRFK Gyorskocsi utcai épületében végeztek el. A gyorsvizsgálatok eredményei alapján 16 ember ellen indult büntetőeljárás kábítószer-birtoklás miatt. Ezek közül:
A tizenhat érintett személyt nem vették őrizetbe, mindannyian szabadlábon védekezhetnek. A rendőrség közlése szerint további, ehhez hasonló akciók várhatók a közeljövőben.
Ezt is ajánljuk a témában
Célzottan a kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt mentek a rendőrök.
Nyitókép: Police.hu