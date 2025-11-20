Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Dojo Drogmentes Magyarország drog razzia ORFK

Újabb razziákra készül a rendőrség a drogellenes harc részeként

2025. november 20. 10:07

A sajtóban nagy visszhangot keltett a múlt heti, célzott rendőrségi razzia, amelyet a budapesti Dojo klubban, az Ötkert VIP-részlegében tartottak.

2025. november 20. 10:07
null

A rendőrség a jövőben is tart a múlt hetihez hasonló, szórakozóhelyeken végrehajtott ellenőrzéseket és razziákat – közölte az ORFK kommunikációs osztálya a Magyar Nemzet megkeresésére. A hatóság szerint ezek az akciók a Drogmentes Magyarországért program keretében zajlanak, és további műveletek is várhatók.

A rendőrség a lapnak hangsúlyozta: egy folyamatban lévő büntetőeljárásnak vannak olyan szakaszai, amelyek eredményességéhez hasonló jellegű intézkedésekre van szükség. Egyben kiemelték: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

az ellenőrzések nem a szórakozóhelyek ellehetetlenítését vagy a vendégek zaklatását szolgálják, hanem a kábítószer elleni hatékony fellépést. 

Hozzátették azt is, hogy korábban is számos ilyen akciót hajtottak végre, és a jövőben is folytatni fogják őket.

Múlt pénteki akció a Dojo klubban

A sajtóban nagy visszhangot keltett a múlt heti, célzott rendőrségi razzia, amelyet a budapesti Dojo klubban, az Ötkert VIP-részlegében tartottak. A hatóságok konkrét bűnügyi információk alapján, egy kábítószer-terjesztői ügyben folytatott nyomozás keretében léptek fel.

A helyszínen 211 embert ellenőriztek, akiket egészségügyi személyzet vizsgált meg. 

A klinikai tünetek alapján 49 főnél döntöttek vizeletminta-vétel mellett, amelyet a BRFK Gyorskocsi utcai épületében végeztek el. A gyorsvizsgálatok eredményei alapján 16 ember ellen indult büntetőeljárás kábítószer-birtoklás miatt. Ezek közül:

  • 11 teszt kokainra,
  • 2 THC-ra,
  • 1 amfetaminra,
  • 1 kokainra + THC-ra + amfetaminra,
  • 1 pedig kokainra + THC-ra lett pozitív.

A tizenhat érintett személyt nem vették őrizetbe, mindannyian szabadlábon védekezhetnek. A rendőrség közlése szerint további, ehhez hasonló akciók várhatók a közeljövőben.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Police.hu

 

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
5m007h 0p3ra70r
2025. november 20. 11:38
Miközben az előállított lipschik egymást dobálják fel.
Válasz erre
0
0
auditorium
2025. november 20. 11:15
Nemzetközi összefogással talán sikerül a drogmafiát megfékezni, mert egyre erőszakosabban nyomul az eu-i piacra. Erre nagy szükség van, ha nem akarunk zombi-nép lenni, akinek területét háború nélkül el lehet foglalni más népeknek. Manapság a helyi háborúk, a klimakatasztrófa bombaesőkkel, árvizekkel vagy iszonyú szárazsággal, a sarki jéghegyek olvadásával és az óceánok szintéjnek emelkedésével, az állandó földrengésekkel, földcsuszamlásokkal, vulkánok kitörésével újabb NÉPVÁNDORLÁSnak vagyunk tanúi, tehát kell a TERMŐFÖLD és a jobb KLIMA. Kiskorúaknál a 3O%-a már kipróbálta a cannabist és később egyre erősebb szerekhez (olcsóbb szintetikus drogokhoz) fordulnak. Harminc év körül, már komoly drogosok és életük alkonyán vannak - családjuk törnkretételéről nem beszélve.
Válasz erre
4
0
Tuners
2025. november 20. 11:06
11 teszt kokainra, 2 THC-ra, 1 amfetaminra, 1 kokainra + THC-ra + amfetaminra, 1 pedig kokainra + THC-ra lett pozitív. Szegíny nyomorgó elnyomottak. Az 50 ezer/gram árú kokó volt a pozitív tesztek elnyomó többsége. Ráadásul van vagy 45 perces hatása aztán lehet tolni a következő utcát. 🤨
Válasz erre
2
0
Agricola
2025. november 20. 10:48
"A rendőrség közlése szerint további, ehhez hasonló akciók várhatók a közeljövőben." A rendőrség akciója az még mindig jobb, mint a semmittevés. A törvényhozói jó szándék mégis megakadhat. Isten malmai lassan őrölnek mondás a lassú, de biztos igazságszolgáltatásra utal. Nem mindegy viszont, hogy mennyire lassú. Ha egy döntés időigénye tart a végtelen felé, akkor hatékonysága tart a nulla felé! Elképesztő, hogy amikor sok bizonyíték áll rendelkezésre, közben már csaknem sok év eltelik, mégsem sikerült a bíróságnak ítéletet hozni.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!