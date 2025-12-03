„Előfordul, hogy valaki kokaint vagy más stimulánst szeretne vásárolni, ám a szer valójában heroin, amely teljesen más hatásmechanizmussal bír. Ilyen esetekben a szervezet hirtelen és vártlan hatásoknak van kitéve, ami könnyen vezethet túladagoláshoz. A heroin lassítja a légzést és az idegrendszer működését, így a fogyasztó rövid időn belül életveszélyes állapotba kerülhet. A megtévesztésből fakadó fogyasztás különösen veszélyes, mert az érintett nem számít a heroin hatásaira, és nem ismeri fel időben a jeleket. A túladagolás tünetei – például a légzés leállása vagy az eszméletvesztés – pedig gyorsan kialakulhatnak. Sok esetben a környezet sem tudja, milyen szert vett be az áldozat, így a segítségnyújtás is késlekedhet. Ez a tragikus helyzet rávilágít arra, mennyire kiszámíthatatlan és halálos lehet az illegális drogpiac.

A kokain és a metamfetamin serkentőszerek. Ezek olyan drogok, amelyek energikusabbá és magabiztosabbá teszik az embert, valamint a pupillák kitágulnak. Ezzel szemben a heroin, amely opioid és nyugtató hatású, teljesen ellentétesen hat. A heroin és más opioidok ellazultságot, gyakran álmosságot okoznak, és a pupillák összehúzódnak. Túladagolás esetén az opioidok eszméletvesztést idéznek elő, és az érintett légzése lelassul vagy akár le is állhat, ami életveszélyes. A súlyos opioid túladagolás azonnali kezelés nélkül gyakran halálos kimenetelű lehet. Ha valaki azt hiszi, hogy kokaint vagy metamfetamint fogyaszt, de a szer valójában heroin, vagy heroint is tartalmaz, nagyon nagy valószínűséggel túladagolás következik be. Ez különösen igaz akkor, ha az illető általában nem használ opioidokat, vagy éppen először próbálja ki. Már egyetlen felszívott csík is elegendő lehet a túladagoláshoz.