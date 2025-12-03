A drog nem csak nagyvárosi jelenség: hogyan pusztít a kábítószer a magyar vidéken?
Érdemes kitérni Gyöngyös helyzetére, amely egyszerre jelképe és előfutára annak, ami más vidéki térségekben is megkezdődött.
A kábítószer-fogyasztás egyik legsúlyosabb veszélye, hogy a használó gyakran nincs tisztában azzal, mit is vesz be valójában.
„Előfordul, hogy valaki kokaint vagy más stimulánst szeretne vásárolni, ám a szer valójában heroin, amely teljesen más hatásmechanizmussal bír. Ilyen esetekben a szervezet hirtelen és vártlan hatásoknak van kitéve, ami könnyen vezethet túladagoláshoz. A heroin lassítja a légzést és az idegrendszer működését, így a fogyasztó rövid időn belül életveszélyes állapotba kerülhet. A megtévesztésből fakadó fogyasztás különösen veszélyes, mert az érintett nem számít a heroin hatásaira, és nem ismeri fel időben a jeleket. A túladagolás tünetei – például a légzés leállása vagy az eszméletvesztés – pedig gyorsan kialakulhatnak. Sok esetben a környezet sem tudja, milyen szert vett be az áldozat, így a segítségnyújtás is késlekedhet. Ez a tragikus helyzet rávilágít arra, mennyire kiszámíthatatlan és halálos lehet az illegális drogpiac.
A kokain és a metamfetamin serkentőszerek. Ezek olyan drogok, amelyek energikusabbá és magabiztosabbá teszik az embert, valamint a pupillák kitágulnak. Ezzel szemben a heroin, amely opioid és nyugtató hatású, teljesen ellentétesen hat. A heroin és más opioidok ellazultságot, gyakran álmosságot okoznak, és a pupillák összehúzódnak. Túladagolás esetén az opioidok eszméletvesztést idéznek elő, és az érintett légzése lelassul vagy akár le is állhat, ami életveszélyes. A súlyos opioid túladagolás azonnali kezelés nélkül gyakran halálos kimenetelű lehet. Ha valaki azt hiszi, hogy kokaint vagy metamfetamint fogyaszt, de a szer valójában heroin, vagy heroint is tartalmaz, nagyon nagy valószínűséggel túladagolás következik be. Ez különösen igaz akkor, ha az illető általában nem használ opioidokat, vagy éppen először próbálja ki. Már egyetlen felszívott csík is elegendő lehet a túladagoláshoz.
Hogyan alakulhat ki egy ilyen helyzet? Előfordulhat, hogy a fogyasztó nem azt a pszichoaktív szert kapja, amelyet eredetileg szándékozott használni. Ez bekövetkezhet a gyártási vagy terjesztési folyamat során történő keveredés, illetve szándékos vagy véletlen csere következtében. A jelenség hátterében több tényező állhat, beleértve a kereskedelmi manipulációt, a szennyeződést vagy a nem megfelelő tárolást. Kiemelt kockázati tényező, hogy a heroin, a kokain és a metamfetamin megjelenése sok esetben nehezen különböztethető meg első ránézésre. Ennek következtében a felhasználó gyakran csak a szer elfogyasztása után szembesül annak valódi hatásaival. Ez a bizonytalanság jelentős egészségügyi kockázatot hordoz, mivel a váratlanul bevitt opioidok súlyos túladagolást idézhetnek elő.
2025 elején publikáltak kutatási eredményeket egy tanulmányból, amely a a stimulánsok és opiodikok keveredéséből adódó túladagolásos esetek gyakoriságát és jellemzőit vizsgálta. Az eredmények alapján igyekeztek közegészségügyi megoldásokat találni és javaslatokat tenni. A következő kulcsfontosságú megállapításokra jutottak:
Az opioidok okozta halálesetek megelőzhetők. A fogyasztók csökkenthetik a kockázatot azzal, ha nem egyedül használják a szereket, és gondoskodnak arról, hogy a csoportjukban legyen valaki, aki szükség esetén segítséget tud hívni. Egy másik megoldás lehet a többek között NWS Health által is ajánlott naloxon. A naloxon életmentő gyógyszer lehet, amely ideiglenesen képes visszafordítani egy opioid túladagolást. Könnyen használható orrspray formájában, valamint előretöltött injekcióként is elérhető. Új-Dél-Wales hatóságai ajánlják mindazoknak, akik bármilyen illegális drogot használnak – beleértve az opioidokat, stimulánsokat (például kokaint, metamfetamint és MDMA-t), ketamint és hamisított gyógyszereket –, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a szerek más anyagokkal keverednek vagy kicserélődnek.”