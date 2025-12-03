Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
anyag stimuláns drog Drogkutató Intézet légzés

A megtévesztett fogyasztó tragédiája – heroin túladagolás

2025. december 03. 13:13

A kábítószer-fogyasztás egyik legsúlyosabb veszélye, hogy a használó gyakran nincs tisztában azzal, mit is vesz be valójában.

2025. december 03. 13:13
Drogkutató Intézet
Drogkutató Intézet

„Előfordul, hogy valaki kokaint vagy más stimulánst szeretne vásárolni, ám a szer valójában heroin, amely teljesen más hatásmechanizmussal bír. Ilyen esetekben a szervezet hirtelen és vártlan hatásoknak van kitéve, ami könnyen vezethet túladagoláshoz. A heroin lassítja a légzést és az idegrendszer működését, így a fogyasztó rövid időn belül életveszélyes állapotba kerülhet. A megtévesztésből fakadó fogyasztás különösen veszélyes, mert az érintett nem számít a heroin hatásaira, és nem ismeri fel időben a jeleket. A túladagolás tünetei – például a légzés leállása vagy az eszméletvesztés – pedig gyorsan kialakulhatnak. Sok esetben a környezet sem tudja, milyen szert vett be az áldozat, így a segítségnyújtás is késlekedhet. Ez a tragikus helyzet rávilágít arra, mennyire kiszámíthatatlan és halálos lehet az illegális drogpiac.

A kokain és a metamfetamin serkentőszerek. Ezek olyan drogok, amelyek energikusabbá és magabiztosabbá teszik az embert, valamint a pupillák kitágulnak. Ezzel szemben a heroin, amely opioid és nyugtató hatású, teljesen ellentétesen hat. A heroin és más opioidok ellazultságot, gyakran álmosságot okoznak, és a pupillák összehúzódnak. Túladagolás esetén az opioidok eszméletvesztést idéznek elő, és az érintett légzése lelassul vagy akár le is állhat, ami életveszélyes. A súlyos opioid túladagolás azonnali kezelés nélkül gyakran halálos kimenetelű lehet. Ha valaki azt hiszi, hogy kokaint vagy metamfetamint fogyaszt, de a szer valójában heroin, vagy heroint is tartalmaz, nagyon nagy valószínűséggel túladagolás következik be. Ez különösen igaz akkor, ha az illető általában nem használ opioidokat, vagy éppen először próbálja ki. Már egyetlen felszívott csík is elegendő lehet a túladagoláshoz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját
Tovább a cikkhezchevron

Hogyan alakulhat ki egy ilyen helyzet? Előfordulhat, hogy a fogyasztó nem azt a pszichoaktív szert kapja, amelyet eredetileg szándékozott használni. Ez bekövetkezhet a gyártási vagy terjesztési folyamat során történő keveredés, illetve szándékos vagy véletlen csere következtében. A jelenség hátterében több tényező állhat, beleértve a kereskedelmi manipulációt, a szennyeződést vagy a nem megfelelő tárolást. Kiemelt kockázati tényező, hogy a heroin, a kokain és a metamfetamin megjelenése sok esetben nehezen különböztethető meg első ránézésre. Ennek következtében a felhasználó gyakran csak a szer elfogyasztása után szembesül annak valódi hatásaival. Ez a bizonytalanság jelentős egészségügyi kockázatot hordoz, mivel a váratlanul bevitt opioidok súlyos túladagolást idézhetnek elő.

2025 elején publikáltak kutatási eredményeket egy tanulmányból, amely a a stimulánsok és opiodikok keveredéséből adódó túladagolásos esetek gyakoriságát és jellemzőit vizsgálta. Az eredmények alapján igyekeztek közegészségügyi megoldásokat találni és javaslatokat tenni. A következő kulcsfontosságú megállapításokra jutottak:

  • 2022 januárja és 2024 júniusa között Új-Dél-Walesben összesen 34 opioid toxidróma (mérgező anyag által kiváltott tünet együttes) esetet azonosítottak, amelyek opioiddal kevert kokain- vagy metamfetamin-használat során következtek be.
  • Két nyilvános drogfigyelmeztetés és sajtóközlemény került kiadásra: az első egy három esetből álló klaszter kapcsán, a második pedig a 2024 februárjában tapasztalt esetszám-emelkedés miatt.
  • Az opioidokkal szennyezett kokain vagy metamfetamin problémája továbbra is fennáll, ezért folyamatos epidemiológiai monitorozás szükséges. Ennek alapját egységes jelentési rendszerek képezhetik, például az ebben a tanulmányban alkalmazott esetdefiníció, amely lehetővé teszi a trendek pontos nyomon követését és a közegészségügyi válaszok időben történő kialakítását.

Az opioidok okozta halálesetek megelőzhetők. A fogyasztók csökkenthetik a kockázatot azzal, ha nem egyedül használják a szereket, és gondoskodnak arról, hogy a csoportjukban legyen valaki, aki szükség esetén segítséget tud hívni. Egy másik megoldás lehet a többek között NWS Health által is ajánlott naloxon. A naloxon életmentő gyógyszer lehet, amely ideiglenesen képes visszafordítani egy opioid túladagolást. Könnyen használható orrspray formájában, valamint előretöltött injekcióként is elérhető. Új-Dél-Wales hatóságai ajánlják mindazoknak, akik bármilyen illegális drogot használnak – beleértve az opioidokat, stimulánsokat (például kokaint, metamfetamint és MDMA-t), ketamint és hamisított gyógyszereket –, mivel fennáll a veszélye annak, hogy a szerek más anyagokkal keverednek vagy kicserélődnek.”

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Kerezs
2025. december 03. 14:25
"A kábítószer-fogyasztás egyik legsúlyosabb veszélye, hogy a használó gyakran nincs tisztában azzal, mit is vesz be valójában." És? Kinek veszély? Ez benne van a pakliban.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!