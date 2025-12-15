Nem hazudtolta meg magát Pankotai Lili: szerinte egy „mocskosul igénytelen ország vagyunk” (VIDEÓ)

Magyar Pétert sarokba szorították a Szőlő utcai botrányban – ízléstelen, amit tett
A szőlő utcai javítóintézetben történtek elfogadhatatlanok, az Tisza vezette baloldal mégis politikai tőkeként használja fel.
A diákaktivista is részt vett Magyar Péterék hétvégi tüntetésén.
Magyar Péter hétvégi tüntetésén előkerült Pankotai Lili diákaktivista is, aki nem meglepő módon degradáló mód nyilatkozott a saját országáról.
Mocskosul igénytelen ország vagyunk
– jelentette ki a demonstráción egy őt megszólaltató újságírónak.
Majd kritikusan megjegyezte, hogy ennek az országnak SZJA-mentességre, rezsicsökkentésre, „egy szóban kifejezve egzisztenciára” van szüksége.
Erre reagált egy videóban Bohár Dániel, Mandiner-díjas influenszer is. Mint fogalmazott,
Lili, tényleg borzasztó, hogy a magyar embereket érdekli, hogyan élnek”.
„S hogy szerinted ez igénytelenség, az pontosan azt mutatja meg, hogy te mit gondolsz magyar emberekről” – zárta gondolatait a Megafon riportre.
A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Mandiner Mesterterv című műsorában kifejezte felháborodását a Szőlő utcai ügy kapcsán.
Az ügy politikai vetülete kapcsán elmondta, hogy „itt van egy politikai haszonlesés. Az ellenzék megpróbál ebből politikai tőkét kovácsolni úgy, hogy abból indul ki, hogy az emberek általában így éreznek az ilyen esetekkel kapcsolatban. Ebben konszenzus van az emberek között, nincsen Fidesz meg Tisza, ezek borzalmas dolgok.”
„Ennek kapcsán azt gondolom - és itt már a magánemberi és az elemzői karakter keveredik - hogy: Na ne! Ha nekik fontos a gyerekek védelme, meg az ártatlanoknak a képviselete, meg ők is borzasztónak tartják ezt, akkor álljanak meg és ne használják ezt fel politikai haszon építésére!” – értékelte G. Fodor Gábor.
Nyitókép: Képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
A szőlő utcai javítóintézetben történtek elfogadhatatlanok, az Tisza vezette baloldal mégis politikai tőkeként használja fel.