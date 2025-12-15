Nem hazudtolta meg magát Pankotai Lili: szerinte egy „mocskosul igénytelen ország vagyunk” (VIDEÓ)

Az elemzők szerint politikai haszonszerzés áll a háttérben

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Mandiner Mesterterv című műsorában kifejezte felháborodását a Szőlő utcai ügy kapcsán.

Az ügy politikai vetülete kapcsán elmondta, hogy „itt van egy politikai haszonlesés. Az ellenzék megpróbál ebből politikai tőkét kovácsolni úgy, hogy abból indul ki, hogy az emberek általában így éreznek az ilyen esetekkel kapcsolatban. Ebben konszenzus van az emberek között, nincsen Fidesz meg Tisza, ezek borzalmas dolgok.”

„Ennek kapcsán azt gondolom - és itt már a magánemberi és az elemzői karakter keveredik - hogy: Na ne! Ha nekik fontos a gyerekek védelme, meg az ártatlanoknak a képviselete, meg ők is borzasztónak tartják ezt, akkor álljanak meg és ne használják ezt fel politikai haszon építésére!” – értékelte G. Fodor Gábor.

