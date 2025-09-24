Manfred Weber újabb embere teszi be a lábát Budapestre, de ehhez a kormánypártoknak is lesz még egy-két szava

Nemzetközi vizsgálat indult az akasztani vágyó tiszások ellen, miután életveszélyesen megfenyegették az M1 riporterét (VIDEÓ)
Az újkori történelem legsötétebb bugyraiból másztak elő a Tisza Párt hangadói, sok évtizede nem történt már hasonló.
Az őszi ülésszak első napján új arcok is bemutatkoznak a fővárosi politikában: debütál például a tiszás Gerzsenyi Gabriella. Ezáltal újabb néppárti európai parlamenti képviselő kap helyet a Fővárosi Közgyűlésben.
Szeptember huszonnegyedikén ismét összeül a Fővárosi Közgyűlés, amely továbbra is törvénytelenül működik: Karácsony Gergely balliberális főpolgármesternek nincs helyettese.
A Fővárosi Közgyűlés szerdai ülésén a napirendi pontok között szerepel mások mellett a 2013-ban alkotott taxirendelet módosítása. Az előterjesztés szerint a fővárosi önkormányzat saját hatáskörben is változtatna egyes szabályokon, így például
„Több ponton pedig javasoljuk a kormánynak, hogy rendeletet vagy törvényt módosítson annak érdekében, hogy minél biztonságosabb és jobb minőségű legyen a taxiszolgáltatás” – mondta Kiss Ambrus főigazgató az InfoRádió műsorában.
Ennek részeként a főváros többek között azt javasolja, hogy vezessenek be szigorúbb alkalmassági feltételeket a taxisofőröknél, szigorítsák a taxik műszaki ellenőrzését, a taxiellenőröket minősítsék közfeladatot ellátó személynek, vezessenek be jóval hatékonyabb szankciókat, legyen egységes bizonylatolási kötelezettség, valamint tegye lehetővé kép- és hangfelvétel készítésének lehetőségét a taxigépjárművekben – sorolta Kiss.
A taxisok viszont úgy vélik, a hosszas egyeztetés után épp a legfontosabb kéréseik nem kerültek be az előterjesztésbe, emiatt a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete szerdára tüntetést szervez.
Kiss Ádám elnök az InfoRádióban elmondta, egyszerre demonstrálnak a Városház utcában és a Hősök terén, a két helyszín között folyamatosan vonulnak majd a taxisok. Az okok között azt említette, olyan javaslat kerül most a közgyűlés elé, amelynek tartalmáról nem egyeztettek, a taxisok követelési pedig mind kimaradtak belőle. Például a tarifakérdés, ők szeretnék emelni a szolgáltatási díjakat, miután kettő-három esztendeje változatlan áron lehet Budapesten taxizni, azonban az infláció miatt nőttek a taxisok költségei.
Metál Zoltán, az Országos Taxis Szövetség elnöke szintúgy arról beszélt az InfoRádióban, hogy több javaslatuk sem került be a főváros tervezetébe.
Janó-Veilandics Franciska (Fidesz–KDNP) javaslata is ott van a napirenden, amely arra kéri a képviselőket, hogy a Fővárosi Közgyűlés fogadja el: ne lehessen LMBTQ-tevékenységeket folytatni fővárosi ingatlanokban, ha azok ellentétesek a gyermekvédelmi törvénnyel.
A javaslat célja, ne lehessen olyan tartalommal találkozni, amelyek szülői felügyelet nélkül ideológiai vagy szexuális befolyásolást jelentenek kiskorúak számára.
Képviselő- és párttársa, Szepesfalvy Anna szerint a közösségi közlekedés leállításának lebegtetése Budapesten politikai zsarolás, amelyet Karácsony Gergely olykor kilátásba helyez. Ezért előterjesztésében kezdeményezi, hogy a közösségi közlekedés leállításával ne lehessen fenyegetni. Pláne úgy, hogy a közösségi közlekedés üzemeltetése a fővárosi önkormányzat egyik kötelező feladata.
A kormánypártok fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra három feladatot emelt ki a közgyűlést megelőzően:
Utóbbi nyomán Szentkirályi azt javasolta, hogy a közgyűlés októberi ülését tartsák a Népligetben (kihelyezett közgyűlés), hogy a város balliberális vezetése is lássa, mi történik ott.
A fővárosi közgyűlés várhatóan szavaz a Szabolcs utca 27. szám alatt található volt iskolaépület hasznosításáról is, amelynek pályázatát a FreeSZFE nyerte el. Karácsony Gergely a pályázat kiírásakor azt mondta, több mint ezer négyzetméter vár arra, hogy birtokba vegyék. Karácsony Gergely főpolgármester emlékeztetett:
az épület egy szintjét már használja a Keleti István Művészeti Szakiskola, van azonban négy további szint, ami csak arra vár, hogy szabad budapesti alkotóközösségek birtokba vegyék”.
A kormánypártok három személyt terjesztett elő Budapest díszpolgári címére. Posztumusz elismerésre javasolták Wachsler Tamást, aki a rendszerváltás utáni közéletben, majd a nemzeti emlékezetpolitika alakítójaként maradandót alkotott.
A főváros vezetésének figyelmébe ajánlották Bagdy Emőkét, a magyar pszichológia és mentálhigiéné meghatározó alakját, valamint Kapu Tibort, hazánk második űrhajósát, aki példát mutat kitartásból, szakmai felkészültségből és hazaszeretetből.
Csakhogy Bagdy Emőkét nem fogadták el a fővárosi balliberális erők, mert a szakember kiállt a hagyományos családmodell mellett és kritikával illette a szexuális érzékenyítő akciókat.
A klinikai szakpszichológus szakmai véleménykülönbség és ideológiai nézetei miatt nem kaphatja meg a megtisztelő címet.
Az őszi ülésszak első napján új arcok is bemutatkoznak a fővárosi politikában: debütál például Gerzsenyi Gabriella, aki a Tisza Párt frakciójába ül be. Sokaknak ismerős lehet Gerzsenyi neve, ugyanis fővárosi megbízatása mellett bent ül az ellenzéki párt EP-frakciójában is. A Tisza politikusa jól bejáratott arc Brüsszelben, hiszen korábban az Európai Bizottságnál is dolgozott, ahol gőzerővel támadta a rezsicsökkentést, amelyet büszkén vállalt.
„Hivatalos jelentésben leírtuk azt, hogy ebben a formában nem támogatható ez a rendszer” – vallotta Gerzsenyi Gabriella, aki szerint a rendszer „jelenlegi formájában nem ösztönzi az embereket a megtakarításra, mert ha úgy is olcsó, akkor miért foglalkoznának vele, hogy mennyit fogyasztanak”.
A rezsicsökkentéssel maga alatt vágja a fát az ország, véget kellene neki vetni. Hasztalan”
– írta közösségi oldalán nemrég a politikus.
A politikus Ordas Eszter helyét veszi át a közgyűlésben, aki a nyáron mondott le mandátumáról. A Tisza alaposan feltankolt a multitaskingra képes politikusokból, hiszen Gerzsenyi mellett ott van a közgyűlésben Kollár Kinga is, aki hasonló módon egy időben képviselő az Európai Parlamentben is.
Emlékezetes, hogy a tavaszi politikai szezon legnagyobb botrányát Kollár biztosította, aki amellett, hogy havi szinten közel 7 (!) millió forintot keres, kifejezetten örül annak, ha romlik a magyarok életminősége.
Kollár korábban a Facebookon egy heves kommentcsatában azt írta, hogy amíg az oktatás nem változik, addig „mi is ugyanolyan agymosott nép maradunk, mint az oroszok”. „Azért én nagyon hálás maradok az ukránoknak és velük együtt az amerikaiaknak is, hogy megállították az oroszokat és így nem tudtak hozzánk könnyűszerrel bemasírozni. Mert a magyar haderő nem tartotta volna fel őket” – folytatta.
A mai napig fent van az interneten az a videó is, amelyen Kollár kendőzetlen őszinteséggel vall arról, hogy szégyelli magát, mert magyar.
De Kollár legdurvább performansza idén tavasszal volt, amikor is a Tisza politikusa az Európai Parlamentben mondott beszédében úgy fogalmazott „a magyar emberek romló életminősége erősítette az ellenzéket. És emiatt én… én… én nagyon pozitív vagyok a ’26-os választásokkal kapcsolatban”.
Kollár szerint a jogállamisági eljárás nagyon hatékonynak bizonyult, mert megközelítőleg 21 milliárd eurót függesztettek fel, és ebből egymilliárd már el is veszett a magyarok számára, ennek pedig nagyon súlyos hatása volt a magyar államra, mivel nem tud befektetni a közszolgáltatásokba.
Természetesen nem tudja támogatni a magyar gazdaságot, és nem tud extra szociális szolgáltatásokat nyújtani az embereknek. Úgy értem, csak hogy pár példát hozzak, az RRF programból 50 kórházban lehetett volna felújítást végezni, amiből nem lett semmi”
– örömködött.
Hivatalos megjelenése lesz a közgyűlésben Molnár Dánielnek is, a Tisza fővárosi képviselője, akiről úgy hírlik, Magyar Péter titkára.
Molnár a nyáron megcsillantotta politikai képességei csúcsát, amikor is csúnyán elszólta magát a Tisza adóterveiről. Molnár a közösségi médiában egy élőzésbe bekapcsolta a Tisza másik képviselőjét, Barna Juditot, akit úgy köszöntött: „Szervusz, Judit! Téged is üdvözöllek! Te is, úgy látom, hogy a többkulcsos adó mellett érvelsz”.
Bokor Gábor és Nagy Gábor írása
Nyitókép forrása: Ficsor Márton / Mandiner