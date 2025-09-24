Manfred Weber újabb embere teszi be a lábát Budapestre, de ehhez a kormánypártoknak is lesz még egy-két szava

„Több ponton pedig javasoljuk a kormánynak, hogy rendeletet vagy törvényt módosítson annak érdekében, hogy minél biztonságosabb és jobb minőségű legyen a taxiszolgáltatás” – mondta Kiss Ambrus főigazgató az InfoRádió műsorában.

Ennek részeként a főváros többek között azt javasolja, hogy vezessenek be szigorúbb alkalmassági feltételeket a taxisofőröknél, szigorítsák a taxik műszaki ellenőrzését, a taxiellenőröket minősítsék közfeladatot ellátó személynek, vezessenek be jóval hatékonyabb szankciókat, legyen egységes bizonylatolási kötelezettség, valamint tegye lehetővé kép- és hangfelvétel készítésének lehetőségét a taxigépjárművekben – sorolta Kiss.

Tüntetéssel indul a Fővárosi Közgyűlés

A taxisok viszont úgy vélik, a hosszas egyeztetés után épp a legfontosabb kéréseik nem kerültek be az előterjesztésbe, emiatt a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete szerdára tüntetést szervez.

Kiss Ádám elnök az InfoRádióban elmondta, egyszerre demonstrálnak a Városház utcában és a Hősök terén, a két helyszín között folyamatosan vonulnak majd a taxisok. Az okok között azt említette, olyan javaslat kerül most a közgyűlés elé, amelynek tartalmáról nem egyeztettek, a taxisok követelési pedig mind kimaradtak belőle. Például a tarifakérdés, ők szeretnék emelni a szolgáltatási díjakat, miután kettő-három esztendeje változatlan áron lehet Budapesten taxizni, azonban az infláció miatt nőttek a taxisok költségei.