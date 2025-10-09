Botrány botrány hátán – Karácsony Gergely jelentősen meggyengült

Bokor Gábor és Nagy Gábor írása a Mandiner-hetilapban

Október 4-én volt egy éve annak, hogy először összeült a 2024-es önkormányzati választás után megalakuló Fővárosi Közgyűlés. Karácsony Gergely másodszor is megkapta a budapestiek bizalmát,

bár felhatalmazása már jóval gyengébb politikai alapokon nyugszik, mint 2019-ben.

Az újraszámlálás alapján 371 538 voksot kapott, kihívója, Vitézy Dávid pedig 371 245 érvényes szavazattal maradt alul – vagyis kevesebb mint 300 szavazat döntött arról, ki vezesse Budapestet a következő ciklusban.

Hasonlóan kiegyenlített helyzet alakult ki a közgyűlésben. Korábban a 33 tagú testület a városrészekben megválasztott 23 polgármesterből, a főpolgármesterből és 9 kompenzációs listáról bejutó képviselőből állt. A 2024-es választásra visszaállt a listás rendszer, amit bírált az ellenzék, egyesek az időzítést és a politikai motivációt kifogásolták, mások attól tartottak, hogy az új szisztéma gyengíti a kerületek közvetlen képviseletét, és erősíti a döntéshozatal átpolitizáltságát.