12. 04.
csütörtök
12. 04.
csütörtök
főváros dugó Karácsony Gergely

Vakarhatja a fejét Karácsony: ha ezt meglátják a budapestiek, biztosan kikelnek magukból

2025. december 04. 10:24

Csak saját felelősségre kattintson!

2025. december 04. 10:24
null

Egy közlekedési elemzésekkel foglalkozó vállalat nyilvánosságra hozta a 2025-ös Global Traffic Scorecard jelentését, amelyet minden évben elkészít – írja a vezess.hu. A dokumentum részletesen rangsorolja a világ legzsúfoltabb városait, és bemutatja, milyen mértékben nehezítik meg a mindennapi közlekedést a dugók.

A friss adatok szerint a világ leginkább túlterhelt városa továbbra is Isztambul, ahol egy átlagos autós évente 118 órát – csaknem öt teljes napot – vesztegel torlódásokban. A második helyre Chicago került 112 órával, a harmadik helyre pedig Mexikóváros 108 órával. Budapest globális összevetésben a 43. helyen áll: 

a hazai autósok 2025-ben összesen 58 órát, vagyis nagyjából két és fél napot töltöttek dugóban.

A statisztikákból az is kiderül, hogy a legzsúfoltabb időszakokban – a reggeli és délutáni csúcsban – a fővárosban közlekedő autók átlagos sebessége mindössze 30 km/óra körül alakul, ami tartalmazza azokat a szakaszokat is, ahol éppen nincs torlódás.

Nyitókép: MTI/Mónus Márton

 

