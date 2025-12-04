Vakarhatja a fejét Karácsony: ha ezt meglátják a budapestiek, biztosan kikelnek magukból

Egy közlekedési elemzésekkel foglalkozó vállalat nyilvánosságra hozta a 2025-ös Global Traffic Scorecard jelentését, amelyet minden évben elkészít – írja a vezess.hu. A dokumentum részletesen rangsorolja a világ legzsúfoltabb városait, és bemutatja, milyen mértékben nehezítik meg a mindennapi közlekedést a dugók.

A friss adatok szerint a világ leginkább túlterhelt városa továbbra is Isztambul, ahol egy átlagos autós évente 118 órát – csaknem öt teljes napot – vesztegel torlódásokban. A második helyre Chicago került 112 órával, a harmadik helyre pedig Mexikóváros 108 órával. Budapest globális összevetésben a 43. helyen áll: