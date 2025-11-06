Ft
Egri vár omlás Dobó István Vármúzeum Építési és Közlekedési Minisztérium

Omlás történt az egri várban, azonnal lezárták a környéket (VIDEÓ)

2025. november 06. 15:34

Személyi sérülés nem történt.

2025. november 06. 15:34
null

Leomlott az egri vár Föld-bástyájának külső köpenyfalának egy része szerdán – adta hírül az TV Eger. A riport szerint az omlás az éjjeli órákban történt, ezért senki nem tartózkodott a környéken, így személyi sérülés nem történt.

A polgármester szakemberekkel együtt azonnal elkezdett dolgozni a probléma megoldásán. A Heol információi szerint már reggel lezárták a várfalsétányt az eset miatt. A közlemény szerint a Dobó István Vármúzeum az Egri vár minél szélesebb körű és biztonságos megtekinthetősége és megismertetése érdekében folyamatosan dolgozik a vár egyes építészeti emlékeinek örökségvédelmi szempontokat szem előtt tartó megújításán. Ennek érdekében már a Modern Városok Program keretében 2019 januárjára elkészültek a Tömlöc-, és Földbástya helyreállításának terveit is magukba foglaló kiviteli tervek. Azt írták, ezek sajnos forráshiány miatt nem valósultak meg.

Az egri vár leomlott bástyáját is helyreállítják a felújításban

A közlemény szerint az Építési és Közlekedési Minisztérium támogatásának köszönhetően az Egri vár megújítását célzó tervek megvalósítására ismét lehetőség nyílt. Eger önkormányzata, a Dobó István Vármúzeum fenntartója, mint a támogatás kedvezményezettje, a Minisztérium és a Vármúzeum szakembereivel 2025. áprilisában megkezdte az 1 milliárd összegű projekt első ütemének tervezési munkálatait, amelyek jelenleg is zajlanak.

„Amíg az Északnyugati várfalsétány megközelítése nem biztonságos, addig a Vármúzeum a lakosság számára lehetővé teszi az áthaladást ingyenesen a vár területén reggel 6 órától 8 óráig, valamint délután 16 órától 18 óráig. Köszönjük megértésüket és együttműködésüket az Önök biztonsága és kényelme érdekében hozott intézkedések kapcsán!” – emelte ki a vármúzeum.

***

Nyitókép: Lénárt Márton/heol.hu

 

