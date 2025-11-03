Döbbenetes képsorok – így omlott össze Róma egyik középkori tornya (VIDEÓ)

„Felszólítom Magyarországot!” – Ukrajna uniós csatlakozása miatt zsarolná hazánkat a dán miniszter
Az eset a Forum Romanum mellett történt, és a helyszínen turisták százai nézték végig.
Felújítási munkálatok közben részben összeomlott a Forum Romanum mellett álló, 13. században épült Torre dei Conti középkori torony. A hétfői incidensben helyi sajtójelentések szerint legkevesebb egy munkás súlyosan megsérült.
A helyszínen turisták százai nézték végig, ahogy a tűzoltók létrán próbálják elérni a torony felső szintjét, hogy kimentsék a bennrekedt dolgozókat.
Három munkást sikerült biztonságba helyezni, egy ember azonban a romok között rekedt
– írta a Corriere della Sera olasz napilap.
A mentési munkálatok közben a torony egy másik része is leomlott. A létrán tartózkodó tűzoltók az újabb omlás után gyorsan leereszkedtek, de egyelőre nem tudni, történt-e további sérülés.
A Torre dei Contit III. Ince pápa a 13. század elején építtette a család lakótornyaként. Az épületet korábban is több szerencsétlenség érte: 1349-ben egy földrengés súlyosan megrongálta, majd a 17. században részben ismét összeomlott. Eredeti magassága 50-60 méter lehetett.
A hétfői baleset után Roberto Gualtieri római polgármester és Alessandro Giuli kulturális miniszter is a helyszínre sietett, hogy tájékozódjanak a mentésről és a torony állapotáról.
A környéket lezárták, a szakértők pedig vizsgálják, milyen további veszélyekkel kell számolni.
A torony omlásáról több felvétel is készült, ezek közül párat alább tekinthet meg:
