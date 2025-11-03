Döbbenetes képsorok – így omlott össze Róma egyik középkori tornya (VIDEÓ)

Az épületet korábban is több szerencsétlenség érte

A Torre dei Contit III. Ince pápa a 13. század elején építtette a család lakótornyaként. Az épületet korábban is több szerencsétlenség érte: 1349-ben egy földrengés súlyosan megrongálta, majd a 17. században részben ismét összeomlott. Eredeti magassága 50-60 méter lehetett.

A hétfői baleset után Roberto Gualtieri római polgármester és Alessandro Giuli kulturális miniszter is a helyszínre sietett, hogy tájékozódjanak a mentésről és a torony állapotáról.

A környéket lezárták, a szakértők pedig vizsgálják, milyen további veszélyekkel kell számolni.

A torony omlásáról több felvétel is készült, ezek közül párat alább tekinthet meg: