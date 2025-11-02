Ft
11. 02.
vasárnap
DK Hadházy Ákos Zugló Budapest Fidesz

Megvan, kit indítana Zuglóban a Fidesz a jövő évi választáson

2025. november 02. 16:59

Csatatér lehet a körzetből, miután Hadházy Ákos mellett lehet DK-s és tiszás jelölt is!

2025. november 02. 16:59
Radics Béla, fővárosi Fidesz
Kacsoh Dániel
Kacsoh Dániel

A jelenleg a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójában tevékenykedő

Radics Bélát indítaná a kormánypárt jövőre a zuglói választókerületben

– értesült a Mandiner. Forrásaink szerint bár Budapest alapvetően az ellenzék esélyei a jobbak, ebből a körzetből mégis csatatér lehet, miután a botrányairól elhíresült, jelenleg is a városrészt képviselő (?) Hadházy Ákos úgy indulna újra a posztért, hogy kiszivárgott hírek szerint a Tisza Bódis Krisztát, míg a DK Komáromi Zoltán háziorvost indítaná.

Nem kizárt az sem, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is startvonalhoz áll egyéni jelölttel – ez így mind növeli a Fidesz jelöltjének esélyeit. Mindez egyúttal kiélezett, éles, az átlagosnál konfliktusosabb helyi kampányt vetít előre.

Érdemes megjegyezni:

Magyar Péter szeptember 30-ára ígérte, hogy bemutatja, kik közül választhat a Tisza közössége egyéni jelölteket, ám ez elmaradt.

 

Legutóbb az hangzott el, november elején megnevezik az aspiránsokat. Bár a Momentum már jelezte, félreáll, Budapesten még több, „óellenzéki” parlamenti képviselő nem lépett vissza a meg nem nevezett Tisza-jelölt javára. Kérdés, megteszik-e majd.

 

Összesen 25 komment

nempolitizalok-0
2025. november 02. 19:13
Jó választást, zugló dugig van milliomos cigányokkal.
madre79
•••
2025. november 02. 18:45 Szerkesztve
Nem lenne baj, ha mi az ország egyéb lakói is láthatnánk a listát, ugyanis Budapestnek mint az ország fővárosának a nem ott lakóknak beleszólást kéne hagynia, mert amint látjuk a pesti libsik a szarból is a legszarabbat hagyták meg, de már tovább nem maradhat! A fővárost mindenki használja, így valamilyen módon mindenki hozzájárul mindenhez, ezért beleszólást is kérünk!
vitez-laszlo
2025. november 02. 18:12
Zuglóban nem kell indítani a fidesznek senkit sem! Ha a zuglóiak megválasztották bolondházyt, akkor ott semmi esélye edgy normális képviselőnek. Bolondoknak bolond képviselő kell...
nogradi
•••
2025. november 02. 17:46 Szerkesztve
"Bélát a pártba a Taurust a kormányba". Legalább tud gitározni? (Hegedű, cimbalom nem számít)
