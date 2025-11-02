Megvan, kit indítana Zuglóban a Fidesz a jövő évi választáson

A jelenleg a Fővárosi Közgyűlés Fidesz-frakciójában tevékenykedő

Radics Bélát indítaná a kormánypárt jövőre a zuglói választókerületben

– értesült a Mandiner. Forrásaink szerint bár Budapest alapvetően az ellenzék esélyei a jobbak, ebből a körzetből mégis csatatér lehet, miután a botrányairól elhíresült, jelenleg is a városrészt képviselő (?) Hadházy Ákos úgy indulna újra a posztért, hogy kiszivárgott hírek szerint a Tisza Bódis Krisztát, míg a DK Komáromi Zoltán háziorvost indítaná.

Nem kizárt az sem, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt is startvonalhoz áll egyéni jelölttel – ez így mind növeli a Fidesz jelöltjének esélyeit. Mindez egyúttal kiélezett, éles, az átlagosnál konfliktusosabb helyi kampányt vetít előre.

Érdemes megjegyezni: