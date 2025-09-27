Megint csúszik a jelöltállítás – széthullik a Tisza, mielőtt elindulna?

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter szeptember 27-én, szombaton bejelentette,

elhalasztja a jelöltállítását.

A Tisza-vezér döntését azzal indokolta, hogy utóbbi napokban és hetekben világossá vált számukra, hogy „még komolyabban kell venniük az orbáni hatalom fenyegetéseit” és „a várható lejáratásokat”.

Mint fogalmazott, a fentiek miatt is az elnökség és a TISZA operatív vezetése úgy döntött, hogy a következő hetekben minden emberi erőforrásukat a Nemzet Hangja szavazásra és az utcai jelenlétre, valamint a TISZA Szigetek és a több tízezres önkéntes hálózatunk bővítésére és a TISZA Világ applikáció minél szélesebb rétegekhez való eljuttatására fordítják.