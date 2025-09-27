Ft
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt reakció folyamat Magyar Péter jelöltállítás színpad kudarc

Megint csúszik a jelöltállítás – széthullik a Tisza, mielőtt elindulna?

2025. szeptember 27. 19:17

Sorra érkeznek a reakciók Magyar Péter azon bejelentésére, hogy ismét elhalasztja a jelöltállítást.

2025. szeptember 27. 19:17
null

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter szeptember 27-én, szombaton bejelentette, 

elhalasztja a jelöltállítását.

A Tisza-vezér döntését azzal indokolta, hogy utóbbi napokban és hetekben világossá vált számukra, hogy „még komolyabban kell venniük az orbáni hatalom fenyegetéseit” és „a várható lejáratásokat”.

Mint fogalmazott, a fentiek miatt is az elnökség és a TISZA operatív vezetése úgy döntött, hogy a következő hetekben minden emberi erőforrásukat a Nemzet Hangja szavazásra és az utcai jelenlétre, valamint a TISZA Szigetek és a több tízezres önkéntes hálózatunk bővítésére és a TISZA Világ applikáció minél szélesebb rétegekhez való eljuttatására fordítják.

„Egyben a leendő jelöltjeink személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében, a jelöltállítás módját és véghatáridejét megtartva, a kiválasztási folyamat nyilvánosság előtt zajló részét jelentősen lerövidítjük és csak november elején indítjuk el”

– írta a Tisza Párt elnöke.

Magyar csak tapsoltatja magát, a pártépítéssel sehogy sem halad

Mint várható volt, erre a bejelentésre megmozdult az internet és a közösségi média: sorra mondják el a véleményüket az ügyben az influenszerek és a szakértők.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Facebook-oldalán azt írta, hogy az elmúlt hetekben több Tisza-közeli forrása is elmondta neki, hogy

teljes kudarc a Tisza jelöltállítási folyamata: alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek egyéni jelölteknek.

„Magyar Péter csak azzal van elfoglalva, hogy a színpadon állva tapsoltassa magát, a pártépítéssel viszont sehogy sem halad” – húzta alá Deák.

Sőt, az elemző egy másik Facebook-bejegyzésében 

azt a kérdést is feltette, hogy a Tisza Párt el tud-e egyáltalán indulni a választáson. 

„Pedig januárban még áprilisi előrehozott választást akart, ehhez képest még mindig nincsenek jelöltjei…” – emlékeztetett.

„Blöff az egész”

Deák Dániel mellett Bohár Dániel is megszólalt. A Megafon munkatársa ugyancsak felidézte, hogy Magyar januárban előrehozott választásról beszélt, ami nem valósult meg.

Majd júliusban azt ígérte, hogy legkésőbb szeptemberben be fogják jelenteni az első miniszterjelöltjét a Tiszának. De erre sem került sor.

„Aztán úgy volt, hogy szeptemberre meglesz a 106 képviselőjelöltje. Hazugság volt. Egy sincs. 

Ma pedig bejelentette, hogy lényegében fogalma sincs, hogy ez mikor fog megtörténni.

Mert nincsen senkije. Nulla. Zéró. Blöff az egész” – sorolta a tiszások számára lesújtó tényeket a riporter.

Munkatársunk, Hoppál Hunor is elmondta a témában a véleményét. Facebook-oldalán azt írta, „Magyar Péter mégsem jelenti be a jelöltjeit. 

És még ő akart tavasszal előrehozott választást”

– idézte fel.

„Nem csodálom, hogy a Tisza-adóhoz nem akarja senki sem adni az arcát”

Majd a jobboldali influenszerek és újságírók mellé befutottak a politikusok reakciói is.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője röviden és tömören reagált. A politikus annyit írt: „Magyar Péter megint elhalasztja a jelöltek bemutatását, nyilván tolonganak az alkalmasok.

Végülis először választást kell nyerni, utána mindent lehet”

 – zárta gondolatait Tarr Zoltán, tiszás alelnök „szállóigévé” vált mondásával.

Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója pedig videóban üzent a Tisza Párt elnökének. Abban elhangzott,

várjuk nagy izgalmakkal a Tisza jelöltjét, de nem csodálom, hogy a Tisza-adóhoz nem akarja senki sem adni az arcát”.

Egyelőre azt látjuk, hogy egy digitális blöff van. De akinek nincsenek jelöltjei, azoknak az itt élők nem fontosak”

– tette hozzá a kormánypárti képviselő.

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

 

survivor
2025. szeptember 27. 20:58
Ahogy v.l. mondja: a csalódott, kirúgott jobboldal emberei vannak neki. Ismerek ilyent....
basti64
2025. szeptember 27. 20:58
Én tudnék egypár Tisza/minisztert ajánlani: Poloska P. - Messiás, Kormányzó stb. Tarr (Szar) Zoltán - Pénzügy, gazdaság( késöbb szegénység) Pornócska Rékuci - Család, egészségügy, nem számít Tokahontasz - Háború, migráncsügyek
vitez-laszlo
2025. szeptember 27. 20:56
Az évszázad választási csalására készülnek pszichopetiék! Képzeljük el, hogy az utolsó pillanatban nevezik meg a jelölteket, és mondjuk a többség rájuk szavaz. Nem vetődik fel az a kérdés, hogy akik az eddig teljesen ismeretlen jelöltekre szavaztak azok szavazatai érvényesek-e mert csak "idióták" szavaznak olyanokra akikről addig nem is hallottak! Hogy fognak olyanokra szavazni, akikről még azt sem tudják, hogy fiú vagy leány? Értelmetlen! Olyan mint a lottó, és nem országgyűlési választás..... VICC....!
survivor
2025. szeptember 27. 20:54 Szerkesztve
Hitler is nyert választast. ( Relatív többsége volt.) A vége ismert....
