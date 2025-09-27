Megint csúszik a jelöltállítás – széthullik a Tisza, mielőtt elindulna?

Óriási kudarc: Magyar Péter elhalasztotta a jelöltállítását!
Sorra érkeznek a reakciók Magyar Péter azon bejelentésére, hogy ismét elhalasztja a jelöltállítást.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péter szeptember 27-én, szombaton bejelentette,
elhalasztja a jelöltállítását.
A Tisza-vezér döntését azzal indokolta, hogy utóbbi napokban és hetekben világossá vált számukra, hogy „még komolyabban kell venniük az orbáni hatalom fenyegetéseit” és „a várható lejáratásokat”.
Mint fogalmazott, a fentiek miatt is az elnökség és a TISZA operatív vezetése úgy döntött, hogy a következő hetekben minden emberi erőforrásukat a Nemzet Hangja szavazásra és az utcai jelenlétre, valamint a TISZA Szigetek és a több tízezres önkéntes hálózatunk bővítésére és a TISZA Világ applikáció minél szélesebb rétegekhez való eljuttatására fordítják.
„Egyben a leendő jelöltjeink személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében, a jelöltállítás módját és véghatáridejét megtartva, a kiválasztási folyamat nyilvánosság előtt zajló részét jelentősen lerövidítjük és csak november elején indítjuk el”
– írta a Tisza Párt elnöke.
Hiába a nagy szavak, a Tisza-vezér képtelen embereket találni, alap politikai feladatot képtelen elvégezni. Érik a bukta?
Mint várható volt, erre a bejelentésre megmozdult az internet és a közösségi média: sorra mondják el a véleményüket az ügyben az influenszerek és a szakértők.
Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője Facebook-oldalán azt írta, hogy az elmúlt hetekben több Tisza-közeli forrása is elmondta neki, hogy
teljes kudarc a Tisza jelöltállítási folyamata: alkalmatlanabbnál alkalmatlanabb emberek jelentkeznek egyéni jelölteknek.
„Magyar Péter csak azzal van elfoglalva, hogy a színpadon állva tapsoltassa magát, a pártépítéssel viszont sehogy sem halad” – húzta alá Deák.
Sőt, az elemző egy másik Facebook-bejegyzésében
azt a kérdést is feltette, hogy a Tisza Párt el tud-e egyáltalán indulni a választáson.
„Pedig januárban még áprilisi előrehozott választást akart, ehhez képest még mindig nincsenek jelöltjei…” – emlékeztetett.
Deák Dániel mellett Bohár Dániel is megszólalt. A Megafon munkatársa ugyancsak felidézte, hogy Magyar januárban előrehozott választásról beszélt, ami nem valósult meg.
Majd júliusban azt ígérte, hogy legkésőbb szeptemberben be fogják jelenteni az első miniszterjelöltjét a Tiszának. De erre sem került sor.
„Aztán úgy volt, hogy szeptemberre meglesz a 106 képviselőjelöltje. Hazugság volt. Egy sincs.
Ma pedig bejelentette, hogy lényegében fogalma sincs, hogy ez mikor fog megtörténni.
Mert nincsen senkije. Nulla. Zéró. Blöff az egész” – sorolta a tiszások számára lesújtó tényeket a riporter.
Munkatársunk, Hoppál Hunor is elmondta a témában a véleményét. Facebook-oldalán azt írta, „Magyar Péter mégsem jelenti be a jelöltjeit.
És még ő akart tavasszal előrehozott választást”
– idézte fel.
Majd a jobboldali influenszerek és újságírók mellé befutottak a politikusok reakciói is.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője röviden és tömören reagált. A politikus annyit írt: „Magyar Péter megint elhalasztja a jelöltek bemutatását, nyilván tolonganak az alkalmasok.
Végülis először választást kell nyerni, utána mindent lehet”
– zárta gondolatait Tarr Zoltán, tiszás alelnök „szállóigévé” vált mondásával.
Menczer Tamás, a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója pedig videóban üzent a Tisza Párt elnökének. Abban elhangzott,
várjuk nagy izgalmakkal a Tisza jelöltjét, de nem csodálom, hogy a Tisza-adóhoz nem akarja senki sem adni az arcát”.
Egyelőre azt látjuk, hogy egy digitális blöff van. De akinek nincsenek jelöltjei, azoknak az itt élők nem fontosak”
– tette hozzá a kormánypárti képviselő.
